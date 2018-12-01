В Германии предложили закрыть порты США и Европы для российских судов

Предложения наказать Россию из-за инцидента в Керченском проливе путем закрытия портов для российских кораблей и судов зазвучали в Германии. С соответствующим предложением выступила генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает журнал Stern.Комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы России, Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США обсудить возможность закрытия своих портов для российских судов, пришедших из акватории Азовского моря. По мнению политика, таким способом Европа должна дать России "четкий ответ", если будет установлено, что в данном инциденте виновата Россия. При этом она заявила, что запрет на посещение европейских и американских портов российскими судами, пришедшими из Азовского моря, должен сохраняться до тех пор, "пока ситуация с Украиной не будет разрешена".Неизвестно, читал ли данное заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр министр иностранных дел Украины Павел Климкин, но предложение закрыть "некоторые" порты Украины для российских судов поступило и от него. Глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что в Киеве рассматривают "много вариантов" того, как ответить России на задержание украинских кораблей. Одним из вариантов предлагается не пускать российские суда, идущие из акватории Азовского и Черного морей, в некоторые порты Украины, или пускать суда выборочно.Ранее запретить выходящим из азовских портов российским кораблям заходить в порты Европы и США предложил бывший посол США на Украине Джон Хербст.