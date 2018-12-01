Европа рассмотрит вопрос остановки строительства "Северного потока-2"
Проект резолюции об отношениях с Россией внесли в Европарламент. В проекте содержится требование остановить строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости.
Автором проекта резолюции является евродепутат от Латвии Сандра Калниете, рассматривать его будут в комитете по иностранным делам Европарламента. Калниете заявляет, что "Северный поток - 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, тем самым угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза. По мнению латвийского евродепутата, строительство газопровода должно быть остановлено.
Ранее остановки строительства газопровода "Северный поток - 2" потребовали в США, заявив, что это сугубо политический проект России, с помощью которого она хочет установить экономическую зависимость Европы от российского газа. Вместо недорогого газа из трубу Вашингтон предлагает Европе поставки дорого СПГ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Мощность нового газопровода - 55 миллиардов кубометров газа в год.
Автором проекта резолюции является евродепутат от Латвии Сандра Калниете, рассматривать его будут в комитете по иностранным делам Европарламента. Калниете заявляет, что "Северный поток - 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, тем самым угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза. По мнению латвийского евродепутата, строительство газопровода должно быть остановлено.
Ранее остановки строительства газопровода "Северный поток - 2" потребовали в США, заявив, что это сугубо политический проект России, с помощью которого она хочет установить экономическую зависимость Европы от российского газа. Вместо недорогого газа из трубу Вашингтон предлагает Европе поставки дорого СПГ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Мощность нового газопровода - 55 миллиардов кубометров газа в год.
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