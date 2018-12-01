АПРКСН проекта 955А "Князь Владимир" вышел на ходовые испытания

Первый ночной выход на заводские ходовые испытания

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" 28 ноября 2018 года вышел в море на заводские ходовые испытания, передает блог bmpd.Сообщается, что атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" впервые вышел из Северодвинска для проведения комплекса заводских ходовых испытаний. Подводный крейсер был заложен на "Севмаше" в Северодвинске 30 июля 2012 года, вывод из цеха состоялась 17 ноября 2017 года. По планам Минобороны РФ передача атомного подводного ракетоносца "Князь Владимир" в состав ВМФ РФ должна состояться в 2019 году.В настоящее время с Северодвинске продолжается строительство серийных субмарин этого проекта "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский".Также поступила информация, что в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы включена постройка еще двух "Бореев" проекта 955А. Новые подводные ракетоносцы должны быть заложены не позднее 2024 года и вступить в строй не позднее 2028. С учетом строительства этих двух серийных субмарин проекта 955А "Борей-А", общее количество подводных ракетных крейсеров стратегического назначения этого проекта возрастет до 10. Также не исключается, что после 2027 года строительство субмарин данного проекта будет продолжено.