Украинский офицер: За годы независимости мощный флот превратили в москитный

На флоте пиарились все министры обороны Украины, но полноценного финансирования и желания реально заниматься флотом не было. Корабли ржавели у причалов, резались или продавались за гроши, а личный состав демонстрировал мощь ВМС ВС Украины песнями и плясками на разных праздниках в севастопольских бухтах, даже вместе с будущими агрессорами (надо полагать, речь о России, - прим. «ВО). Флот использовался для совместных учений с кораблями НАТО и приема различных делегаций.

Только в 2012-2013 годах списали 7 судов. Всего же за годы независимости списали, утилизировали и продали 19 боевых кораблей и катеров, а также 45 судов обеспечения. Даже от МДК на воздушной подушке «Зубр» отказались.