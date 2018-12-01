Украинский офицер: За годы независимости мощный флот превратили в москитный
На Украине продолжается активное обсуждение тематики состояния армии и флота. Многие эксперты отмечают, что состояние продолжает оставаться плачевным, особенно это касается военно-морских сил.
Многочисленные заявления о том, что Россия «обстреляла украинские катера» и теперь «должна вернуть и катера, и моряков», по мнению украинских военных, говорит только об одном: ВМС Украины небоеспособны. А высокие чины, говоря о том, что «идёт война с Россией», требуют от России «пропускать военные корабли». С точки зрения элементарной логики, это несуразица. На войне воюют, а не взывают к «международному сообществу» наказать противника. Но у Петра Порошенко цели совсем другие, и на Украине об этом знают.
В интервью изданию «Газета.ua» капитан 1-го ранга ВМС ВСУ Юрий Смищук заявил о том, что украинский флот сегодня крайне слаб, так как он долгие годы фактически уничтожался. По словам офицера, флот на Украине министры пытались использовать главным образом для самопиара, а в реальное развитие никто не вкладывался.
Из заявления Смищука:
По словам Снищука, только при министре Ежеле (2001-2003 гг.) ВМС ВСУ «потеряли» корветы «Сумы» и «Херсон», фрегаты «Николаев» и «Днепропетровск», МДК «Краматорск», РК «Конотоп», «Цюрупинск». После этого, как сообщает украинским читателям капитан 1-го ранга в отставке, списания и продажи кораблей за рубеж продолжились, коснувшись МДК «Донецк» и «Артёмовск», корвета «Измаил» и других кораблей и катеров.
Снищук:
Смищук также повествует о выводе из использования ВМС ВСУ земельных участков, причалов и иных территорий и объектов в Крыму. Многие из объектов были распроданы, а куда исчезли деньги - открытый вопрос.
В итоге, как констатирует капитан 1-го ранга, от некогда мощного флота осталось то, что принято называть "москитным".
Сегодня же руководство Украины заявляет о формировании «нового облика флота».
Многочисленные заявления о том, что Россия «обстреляла украинские катера» и теперь «должна вернуть и катера, и моряков», по мнению украинских военных, говорит только об одном: ВМС Украины небоеспособны. А высокие чины, говоря о том, что «идёт война с Россией», требуют от России «пропускать военные корабли». С точки зрения элементарной логики, это несуразица. На войне воюют, а не взывают к «международному сообществу» наказать противника. Но у Петра Порошенко цели совсем другие, и на Украине об этом знают.
В интервью изданию «Газета.ua» капитан 1-го ранга ВМС ВСУ Юрий Смищук заявил о том, что украинский флот сегодня крайне слаб, так как он долгие годы фактически уничтожался. По словам офицера, флот на Украине министры пытались использовать главным образом для самопиара, а в реальное развитие никто не вкладывался.
Из заявления Смищука:
На флоте пиарились все министры обороны Украины, но полноценного финансирования и желания реально заниматься флотом не было. Корабли ржавели у причалов, резались или продавались за гроши, а личный состав демонстрировал мощь ВМС ВС Украины песнями и плясками на разных праздниках в севастопольских бухтах, даже вместе с будущими агрессорами (надо полагать, речь о России, - прим. «ВО). Флот использовался для совместных учений с кораблями НАТО и приема различных делегаций.
По словам Снищука, только при министре Ежеле (2001-2003 гг.) ВМС ВСУ «потеряли» корветы «Сумы» и «Херсон», фрегаты «Николаев» и «Днепропетровск», МДК «Краматорск», РК «Конотоп», «Цюрупинск». После этого, как сообщает украинским читателям капитан 1-го ранга в отставке, списания и продажи кораблей за рубеж продолжились, коснувшись МДК «Донецк» и «Артёмовск», корвета «Измаил» и других кораблей и катеров.
Снищук:
Только в 2012-2013 годах списали 7 судов. Всего же за годы независимости списали, утилизировали и продали 19 боевых кораблей и катеров, а также 45 судов обеспечения. Даже от МДК на воздушной подушке «Зубр» отказались.
Смищук также повествует о выводе из использования ВМС ВСУ земельных участков, причалов и иных территорий и объектов в Крыму. Многие из объектов были распроданы, а куда исчезли деньги - открытый вопрос.
В итоге, как констатирует капитан 1-го ранга, от некогда мощного флота осталось то, что принято называть "москитным".
Сегодня же руководство Украины заявляет о формировании «нового облика флота».
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/ВМС Украины
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