США поставят Польше один дивизион ракетного комплекса HIMARS

Польша в ближайшее время вооружится американской ракетной системой High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Уведомление о предстоящей продаже 20 боевых машин М142 ракетной системы уже направлено для утверждения в Конгресс США. Поставку санкционировали в американском Госдепе, передает блог bmpd.Сообщается, что предполагаемая стоимость поставки составит 655 млн долл. В нее войдут 24 комплекта системы управления огнем артиллерии, 20 учебных модулей M68A2, 33 автомобиля M1151A1 HMMWV. Кроме этого будут поставлены 36 корректируемых ракет GMLRS M31 Unitary c моноблочной боевой частью, девять корректируемых ракет GMLRS M30A1 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью (имеются в виду не ракеты, а шестизарядные транспортно-пусковые модули с шестью ракетами в каждом), 30 оперативно-тактических ракет ATACMS M57 Unitary с моноблочной боевой частью, и 20 практических ракет LCRR.Таким образом, Министерство национальной обороны Польши получает один дивизион комплекса HIMARS в полностью американской комплектации. Речь идет о ракетных установках высокой мобильности (HIMARS) М124. Ранее озвученные планы о частичном производстве этой системы и ракет для нее польской промышленностью реализовать не удалось.HIMARS - американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения, является облегченной реактивной системой залпового огня, смонтированной на колесном шасси.