Млечин: Буш-старший пытался сохранить СССР

(Буш) как будто предчувствовал, что русские и украинцы начнут стрелять друг в друга и после морского боя в Азовском море уже другой американский президент — в знак протеста — пройдет мимо российского, не поздоровавшись, чего никогда не случалось!

Известные люди комментируют сообщения о кончине 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Точнее, не столько саму кончину, сколько личность этого человека, который занимал кресло в Белом доме в наиболее драматический для нашей страны период – с 1989 по 1993 годы. Это именно Джорджу Бушу с воодушевлением докладывали из Вискулей о том, что Союза больше нет. И именно Буш встречал этот доклад с таким выражением лица, будто бы никаких предпосылок к тому не было, и всё вышло неожиданно и случайно.В этой связи обращает на себя внимание пост на Телеграм-канале известного российского журналиста-международника Леонида Млечина. По заявлению Млечина, Джорджа Буша «распад СССР не радовал», и сам он «сопротивлялся приёму в НАТО» стран бывшего социалистического лагеря. Сам пост носит название. Весьма спорное заявление.В заметке Леонида Млечина следует пояснение. Журналист говорит о том, что Буша якобы беспокоил факт появления вместо одной ядерной державы сразу нескольких. Речь идёт об образовавшихся независимых республиках, на территории отдельных из которых оставался ядерный арсенал бывшего СССР.По словам Леонида Млечина, Буш-старший якобы просил Москву и Киев уладить проблемные вопросы между собой.Несколько «режет» слух это замечание Млечина:О каком морском бое в Азовском море речь? Если о нарушении украинскими бронекатерами и буксиром российских границ с известными последствиями, то всё это происходило в море Чёрном. Тирада по поводу того, что «не поздоровался в знак протеста», звучит и вовсе странно. Трамп не поздоровался с большинством представителей G20 во время «построения» для общего фото. Значит ли это, что Трамп «протестует» и против действий других представителей Большой Двадцатки?..