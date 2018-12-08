Стратегический перешеек

Мы как-то писали в одной из статей на "ВО" о Перекопско-Чонгарской операции. Теперь заострим внимание на одном из ее элементов – обороне частями Русской армии П. Н. Врангеля Перекопского перешейка.В начале ноября 1920 г. белые, потерпев тяжелую неудачу в боях с красными войсками в Северной Таврии, отходили на Крымский полуостров, отделенный от материка двумя перешейками: на западе Перекопским и на востоке Чонгарским. Если оборона узкого Чонгарского перешейка (косы) не представляла затруднений; то наоборот, Перекоп имевший до 10 км ширины, оборонять было значительно труднее. На его оборону белые обратили особое внимание, создав позиции в 2-х местах на Перекопе, на старом Турецком валу и на Юшуньских озерах.Местность на всем пространстве Перекоп – Юшунь - почти ровная степь, без каких бы то ни было холмов или возвышений. Артиллерия не могла найти здесь даже маскированных позиций. Единственной возвышающейся над местностью линией являлся так называемый Турецкий вал длиной 10 км, высотой около 6 - 8 метров, шириной по верху 2 - 4 метра, со рвом глубиной 6 - 10 метров. Этот вал когда-то должен был обеспечивать Крым от вторжений; позиция на Юшуньских озерах была совершенно ровная, но перешейки между озерами в 1 - 3 км шириной были весьма удобны для обороны.Белые построили две позиции: одну на Турецком валу, другую на дефиле, образуемом линией солончаковых озер у с. Юшунь. Первая позиция, длиной около 10 км, упиралась обоими флангами в море, ее главная линия сопротивления располагалась на самом валу и была ясно видна с равнины, по которой проходили красные, но зато под валом были созданы прочные убежища, лисьи норы, в которых войска были надежно укрыты от огня артиллерии. На этом же валу находились наблюдательные пункты артиллерии, которая располагалась на закрытых позициях за валом. На виду у наступающего находились лишь наблюдательные пункты. Линия наблюдения находилась к северу от вала, а линия поддержек - позади него.Левый фланг был прочно обеспечен Черным морем. Сиваш же, прикрывавший правый фланг, был мелок, и периодически вода уходила из Сиваша в Азовское море. Поэтому для обеспечения этого фланга белые заняли и укрепили Литовский полуостров и поставили свой общий резерв в этом же районе.Для обороны белые располагали: 1) Кубанской пехотной бригадой 1500 штыков, 20 пулеметов и 28 орудий; 2) конным корпусом Барбовича в составе 4000 всадников, 168 пулеметов, 24 орудия и 20 бронемашин; 3) Дроздовской дивизией силой в 2700 штыков, 150 пулеметов и 36 орудий и 4) сводно-гвардейским полком и некоторыми мелкими частями силой в 1000 человек, 60 пулеметов, 11 орудий, и, кроме того, 12-ю 6-дюймовыми орудиями и 4-мя 8-дюймовыми пушками.Кроме того, к Юшуню, в общий резерв, подходили Корниловская и Марковская дивизии и 1-я Кубанская казачья дивизия - силой 2400 штыков, 1400 сабель, 190 пулеметов, 54 орудия и 28 бронемашин.Решение белого командования: Дроздовскую дивизию, сводно-гвардейский полк, мелкие части и тяжелую артиллерию поставить на позицию. Всего на пассивном участке - 1600 бойцов, 126 пулеметов и 60 орудий.Остальное было назначено на Литовский полуостров для обороны последнего. Конница встала в общий резерв за правым флангом.Таким образом, для активных действий на угрожаемом правом фланге белое командование решило выделить всю конницу и бронемашины, всего около двух третей бойцов, больше половины пулеметов и орудий; остальное, как и всю тяжелую артиллерию, придало укрепленной позиции.1-го ноября впервые перед Перекопской позицией появились красные части, и до 7 ноября включительно они проводили разведку и готовились к операции.Разведка выяснила, что: 1) позиция очень сильна и с инженерной точки зрения хорошо оборудована, 2) что Сиваш освободился от воды и местами проходим, но противник занимает противоположный берег, и поэтому лучше переходить ночью, и 3) что позиция может быть взята во фланг артиллерийским огнем с запада - со стороны дер. Адамань.Воздушная разведка, при посредстве аэрофотографии, была неудачна, и тыл позиции был красным неизвестен.Силы 6-й Красной армии, на которую была возложена атака Перекопа, состояли из 1-й, 15-й, 52-й и 51-й стрелковых дивизий, а также кавбригады Козленко – всего 30,5 тыс. штыков, 3,5 тыс. сабель, 833 пулемета, 169 орудий и 11 броневиков. Самой сильной была 51-я дивизия, недавно прибывшая из Сибири, пополненная и снабженная лучше других. Она состояла из 4 бригад, причем 4-я бригада (огневая) была обильно снабжена легкими и тяжелыми пулеметами, огнеметами и танками.Атакующие испытывали недостаток в артиллерии, особенно в тяжелой. Поэтому, по распоряжению Главкома, к Перекопу было направлено 8 тяжелых дивизионов. Очень мало было также инженерных средств, ножниц, пироксилиновых шашек для прорыва проволоки.К вечеру 7-го ноября ни артиллерия, ни инженерные средства еще не прибыли. Тем не менее, красное командование решило атаковать - не желая давать времени своему противнику для усиления, а также боясь, что ветер может нагнать в Сиваш воду.План атаки красных был следующий: атаковать Турецкий вал с фронта (двумя бригадами: 152-й и Огневой) и 2 бригадами (151-й и 153-й) - действовать в обход по Сивашу.Одновременно главный удар нанести 52-й и 15-й дивизиями, перебросив их прямо через Сиваш, из района Владимировки на Литовский полуостров, в тыл Турецкому валу.Тяжелая артиллерия 52-й и 15-й дивизий была придана 51-й дивизии, для атаки вала - таким образом, собралось 3 тяжелых дивизиона (12 тяжелых орудий).Артиллерия, применяемая для атаки вала, была объединена в руках начарта 51-й дивизии (всего 55 орудий). Артиллерия разделена на 3 группы: правая и средняя - 37 орудий - поддерживали 152-ю бригаду, левая - 18 орудий - Огневую бригаду.В 15-й и 52-й дивизиях были сформированы команды, которые должны были двигаться впереди дивизии, вести разведку и прорезать проход в проволоке на Литовском полуострове. В состав команд вошли разведчики, подрывники и коммунисты. Чтобы не сбиться с пути, на берегу Сиваша, во Владимировке, были подготовлены костры - которые должны были служить ориентирами для движения ночью.Таким образом, две трети сил красное командование направило в обход позиции, и только 2 бригады, поддержанные всей наличной тяжелой артиллерией, - для атаки с фронта. Прибытия тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН) решили не дожидаться.На 1 км фронта на Турецком валу белые имели: 206 штыков, 16 пулеметов, 7,5 орудий; красные - 775 штыков, 17 пулеметов, 7 орудий.На Литовском полуострове белые имели на км 500 штыков, 7 пулеметов, 4 орудия. Красное командование сосредоточило 6,5 тыс. штыков и сабель, 117 пулеметов и 12 орудий.В ночь на 8-е ноября красные войска перешли в наступление. Ударная группа, перейдя Сиваш, к 2 часам ночи подошла к Литовскому полуострову и, несмотря на то, что подход ее был обнаружен и она была встречена сильным огнем, все же ворвалась на полуостров. Так же успешно совершила свой обход и 153-я бригада 51-й дивизии, которая обошла Турецкий вал через Сиваш.152-я и Огневая бригады, атаковавшие с фронта, несмотря на огонь врага, проделали ночью проходы в проволоке, и когда туман рассеялся, к 10 часам утра артиллерия начала подготовку атаки. К 14 часам наблюдение указало, что артиллерийский огонь достиг известных результатов, и 51-я дивизия пошла в атаку - но наткнулась во рву на 3-ю не разрушенную линию заграждений, и была встречена сильнейшим огнем пулеметов, винтовок и орудий ближнего боя. Понеся большие потери, она отошла. 2-я атака после новой артиллерийской подготовки не дала результатов - дивизия была снова отбита. Таким образом, артиллерийская подготовка не смогла подавить огня неприятельской пехоты и разрушить проволоку.Рассеивание орудий вследствие изношенности стволов было слишком велико.Утром 8-го резервы белых - корпус Барбовича, а также 13-я и 34-я пехотные дивизии, поддержанные 48 бронемашинами, перешли во встречное наступление и потеснили обходные части красных (15-ю, 52-ю дивизии и, особенно, 153-ю бригаду 51-й дивизии, положение которой к вечеру 8-го было очень серьезным). Но, введя в бой резервы, 15-я и 52-я дивизии продвинулись вперед и осадили белых на 1 линию Юшуньских позиций, между Сивашем и Красным озером, к Карповой балке, куда белые стали подтягивать подкрепление. Атака этой позиции с налета не удалась. А в это время в тылу на Сиваше вода стала прибывать, грозя отрезать пути отступления 15-й и 52-й дивизий.Таким образом, к вечеру красным и белым надо было принимать решение – причем в очень трудной обстановке, которая рисовалась в следующих чертах:1) Атака позиции была неудачна.2) Обходная колонна 153-й бригады 51-й дивизии под натиском врага находилась в очень трудном положении.3) Ударные группы 52-й и 15-й дивизий, хоть и опрокинули группу белых на Литовском полуострове, но к белым подтягивались подкрепления - и разбить их не удалось. Положение красных осложнялось тем, что вода в Сиваше надвигалась, грозя отрезать их тыл.4) Положение белых, хоть и успешное на Перекопских позициях, было тяжелым на восточном (правом) фланге, где их ударная группа после упорного боя была оттеснена на 15 км к югу - открыв тыл перекопских позиций.5) Корниловская и Марковская дивизии фактически еще не были введены в дело.Какие решения приняли противники?Белые приняли решение прекратить бой за Перекоп и отойти на Юшуньские позиции. Красные же, наоборот, несмотря ни на что, решили продолжать бой - обнаружившийся отход белых был немедленно использован и красные перешли к преследованию.Хоть речь для белых пока шла лишь о смене позиции, судьба операции и белого Крыма фактически была решена.Результат нам известен.