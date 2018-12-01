Бывший российский актёр Пашинин стал украинским дворником

Бывший российский актер, а ныне "непримиримый" борец с "российской агрессией" Анатолий Пашинин заявил, что в настоящее время перебивается случайными заработками, в частности, разгребает мусор перед домами или работает грузчиком.Бывшего актера пригласили на интервью в программу "Рандеву" на украинском телевидении, куда он явился в красной вышиванке со свастиками. Пашинин заявил, что на настоящий момент уже не считает себя карателем ВСУ, а считает себя политиком, правда признался, что зарабатывает на жизнь подметая дворы, убирая мусор и разгружая машины. Обычный заработок Пашинина составляет 500 гривен (около 1,2 тыс. рублей), правда он не пояснил за раз, за неделю или за месяц. При этом бывший актер заявил, что шансы подзаработать выпадают редко.Также в ходе интервью он заявил, что сомневается в выживаемости украинцев и "вообще он сомневается, сможет ли существовать дальше украинская нация". Он рассказал, что на Украине его защищает "россиянский" паспорт, а украинское гражданство он принимать не хочет, так как "оно попахивает сектой" и его можно свободно отобрать.В конце интервью бывший актер выпросил у ведущих "сытный ужин".Ранее в ВСУ рассказали, что Пашинин провел на передовой в Донбассе около месяца, но в боевых операциях не участвовал по причине банального пьянства. В основном бывшего актера использовали в "информационной войне", никакого толка от него на передовой больше не было.