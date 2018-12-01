Порошенко в очередной раз "обнаружил" на границе российские войска

Украинский президент Петр Порошенко, пытаясь оправдать введение военного положения на Украине, продолжает нагнетать обстановку в стране. На этот раз Порошенко заявил о развертывании Россией около украинской границы "большого количества" военнослужащих и техники.Во время церемонии передачи ВСУ двух вертолетов и семи самолетов, прошедшей в Киевской области, Порошенко заявил, что по его данным вокруг Украины Россия развернула наземную группировку, в которую входят более 80 тыс. военнослужащих, на вооружении которых имеется 900 танков, почти полторы тысячи единиц артиллерии и РСЗО, 2300 БМП и БТР. С воздуха могут атаковать более 500 самолетов и 300 вертолетов. Кроме этого, 80 кораблей и 8 подводных лодок в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей готовы нанести удар по территории Украины.Украинский верховный главнокомандующий уверен, что Россия готовится к нападению на Украину и в настоящее время украинские власти вместе с партнерами "ищут достойный ответ" на российскую агрессию.Напомним, что Порошенко ввел военное положение сроком на 30 дней из-за инцидента в Керченском проливе. Несмотря на то, что в Москве еще в 2014 году заявили об отсутствии планов нападения на соседнее государство, в Киеве продолжают утверждать, что Россия готовит нападение на Украину. Недавно Петра Порошенко сравнили с пастушком из известной притчи, который постоянно кричал о напавших на стадо волках. Сказка - ложь, да в ней намек...