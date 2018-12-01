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Белорусскую АЭС прикроет полк, вооружённый ЗРК "Тор-М2"

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Белорусская АЭС, пуск первого реактора которой запланирован на середину 2019 года, будет прикрыта от нападений с воздуха 1146-м гвардейским зенитным ракетным полком ВВС и ПВО Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.

Белорусскую АЭС прикроет полк, вооружённый ЗРК "Тор-М2"



1 декабря 2018 года военнослужащие 1146 полка заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства над Белорусской АЭС. Первый ритуал заступления на боевое дежурство был проведен в торжественной обстановке в присутствии личного состава полка, а также приглашенных гостей. Кроме задачи прикрытия АЭС, полк будет выполнять задачи по прикрытию от воздушного нападения северо-западное направление.

Зенитный ракетный гвардейский 146-й полк вооружен российскими ЗРК "Тор-М2". Именно в интересах этого полка в конце ноября этого года российский концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны Белоруссии партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Скорей всего белорусское военное ведомство хотело полностью укомплектовать боевыми машинами полк перед его заступлением на боевое дежурство.

ЗРК "Тор-М2" новейшая модификация ЗРК "Тор", предназначенная для противовоздушной и противоракетной обороны объектов на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км в любое время суток и при любой погоде с одинаковой эффективностью. От предыдущих версий "Тор-М2" отличается вдвое увеличенным боекомплектом, в состав которого входят 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями.
Использованы фотографии:
Минобороны РБ
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