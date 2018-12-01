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Волкер призвал Европу и США ввести новые санкции против России

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Специальный представитель американского Госдепа Курт Волкер призвал Европу и Соединенные Штаты обдумать введение дополнительных санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Волкер призвал Европу и США ввести новые санкции против России



По словам Волкера, "было бы хорошо", если бы в Европе рассмотрели возможность введения новых ограничительных мер в отношении России, а также новые санкции ввели бы и в Вашингтоне. Таким образом необходимо наказать Россию за инцидент в Черном море, заявил он, при этом добавив, что "считает несущественным вопрос", кто на самом деле виноват в инциденте.

Не существенно, кто ответственен за произошедшее в Керченском проливе, но желательно ввести против России новые санкции, а с самой России потребовать немедленного освобождения украинских кораблей и моряков. Россия должна сесть за стол переговоров
- заявил Волкер, в тоже время призвав Киев "к продолжению демократических преобразований в стране".

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал спецпредставителя Госдепа Курта Волкера ярым защитником всех провокационных действий Киева, который вместо исполнения функций посредника в переговорах, занял позицию однозначной поддержки киевских властей. В России Волкера назвали новым "Джоном Маккейном".







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https://www.obozrevatel.com/
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