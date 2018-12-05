Другой ленд-лиз. Пехотный танк «Матильда»: странный не значит плохой





Положительным качеством является также примерная равноценность броневой защиты лобовой части, бортов и кормы танка.



Вооружение танка МК-IIа (40-мм танковая пушка) обеспечивает возможность поражения большинства танков противника – танки T-I, T-II в любую часть корпуса и башни; T-3, T-4 и «Прага-38-Т» — за исключением экранированных лобовых листов.



Танк обладает вполне удовлетворительной обзорностью.



Боевой вес танка является вполне приемлемым с точки зрения железнодорожных перевозок и проходимости по дорожным мостам и переправам.



К недостаткам танка MK-IIa следует отнести:



а) неудовлетворительную динамику танка, обусловленную малой удельной мощностью. Этот недостаток ограничивает возможность динамического преодоления препятствий.



б) ограниченную маневренность танка. Танк является в полном смысле этого слова Infantry (пехотным), так как низкие скорости движения и малый запас хода по топливу затрудняют его использование в отрыве от баз и других родов «Танк MK-IIa обладает, сравнительно со средними танками СССР, США и Германии тем преимуществом, что в нем сочетаются мощная круговая броневая защита со сравнительно небольшими габаритами и боевым весом.Положительным качеством является также примерная равноценность броневой защиты лобовой части, бортов и кормы танка.Вооружение танка МК-IIа (40-мм танковая пушка) обеспечивает возможность поражения большинства танков противника – танки T-I, T-II в любую часть корпуса и башни; T-3, T-4 и «Прага-38-Т» — за исключением экранированных лобовых листов.Танк обладает вполне удовлетворительной обзорностью.Боевой вес танка является вполне приемлемым с точки зрения железнодорожных перевозок и проходимости по дорожным мостам и переправам.К недостаткам танка MK-IIa следует отнести:а) неудовлетворительную динамику танка, обусловленную малой удельной мощностью. Этот недостаток ограничивает возможность динамического преодоления препятствий.б) ограниченную маневренность танка. Танк является в полном смысле этого слова Infantry (пехотным), так как низкие скорости движения и малый запас хода по топливу затрудняют его использование в отрыве от баз и других родов оружия ».

По материалам:

https://warspot.ru/10282-matilda-tolstokozhaya-ledi-na-sovetsko-germanskom-fronte

https://fishki.net/2157335-tanki-matilyda-v-krasnoj-armii.html

Все-таки на этих Британских островах не все как у людей. Особенно в те времена, о которых мы ведем речь, особенно в отношении танков. Ладно там, фунты-дюймы, но ведь и классификация была – за голову можно взяться и оторвать.Вот у людей были легкие, средние, тяжелые танки. А у британцев – крейсерские, пехотные… Вот о пехотном танке «Матильда» речь у нас и пойдет.Пехотный танк «Матильда II» был предназначен для сопровождения пехоты. Это следовало из его названия, что в целом ясно и понятно.27-тонная машина была защищена 78-мм броней, которую на тот момент не пробивала ни одна немецкая пушка. Исключение являла 88-мм зенитка и появившаяся позднее 75-мм противотанковая пушка.Вооружался танк 40-мм пушкой или (несколько позже) 76-мм гаубицей. В качестве двигателя использовалась спарка дизелей АЕС или «Лейланд» общей мощностью 174 или 190 л.с., что позволяло развивать скорость до 25 км/ч.В целом очень неспешный и хорошо забронированный танк, если в цифрах. Если сравнивать «Матильду», то здесь уместно сравнение с КВ-1, как ни крути, с тяжелым танком.Здесь суть пехотного танка. Ему не надо быть быстрым, пехота в любом случае больше 5 км/ч не даст по скорости. В атаке – 10. Так что 25 км/ч – вполне. Достаточно, так как «Матильде» не надо было по задумке никого догонять или от кого-то быстро сматываться. Этот танк должен был ползти вместе с пехотой и поддерживать ее огнем, броней и гусеницами.Вообще, скажем так, «Матильда» была не совсем в рамках нашего понимания. Особенно если речь идет о сравнении с советскими аналогами.По бронированию «Матильда» превосходила наш тяжелый KB (78 мм против 75 мм), но уступала 76-мм пушке по огневой мощи.40-мм английская пушка по бронепробиваемости не уступала нашей «сорокопятке» легких танков. Нашими танкистами отмечалась «надежность работы дизельного двигателя и планетарной коробки передач, а также простота в управлении танком».Броня, скорость и маневренность тяжелого танка и вооружение легкого. Средний танк?Так, кстати, «Матильду» и записали. Средним танком. И поставили в один ряд с Т-34, что в целом выглядит так себе. Танки разные по сути и предназначению, а также по способности выполнять задачи.Одним из главных недостатков вооружения «Матильды» являлось отсутствие осколочно-фугасных снарядов к 40-мм пушке. Поэтому уже в декабре 1941 года на основании распоряжения Государственного Комитета Обороны конструкторское бюро Грабина на заводе № 92 разработала проект перевооружения «Матильды» 76-мм пушкой ЗИС-5 и пулеметом ДТ.Однако перевооружение не потребовалось. Британские союзники сделали надлежащие выводы и уже весной 1942 года в нашу страну стал прибывать танк огневой поддержки пехоты MK.II «Матильда CS», вооруженный 76,2-мм гаубицей, имеющий в боекомплекте фугасные снаряды. Реально с этого момента «Матильда» могла бороться не только с бронетехникой противника.Минусом ситуации было отсутствие бронебойных снарядов для гаубиц.То есть танк существовал в двух ипостасях: противотанковой и противопехотной. Выглядит несколько нелогично, но таков был расклад.Всего до августа 1943 года в Великобритании было выпущено 2 987 "Матильд", из которых 1 084 штуки были отправлены, а 918 прибыли в СССР. Разница на боевом счету люфтваффе и кригсмарине.С момента поступления первых партий «Матильд» в Красную Армию наши танкисты хлебнули с ними горя. Это отмечено в массе мемуаров и официальных рапортов.«Матильды» прибывали в СССР, оснащенные так называемыми «летними» гусеницами, которые не обеспечивали нужного сцепления с грунтом в условиях зимы. А поставки, напомню, начались в предзимний период.Поэтому были случаи, когда танки скатывались с обледенелых дорог в кюветы.Для решения этой проблемы на траки гусениц приходилось наваривать специальные металлические «шпоры». Да, первые английские танки, которые «подковали» наши механики, были именно «Матильды».Дальше – больше. В сильные морозы трубопроводы жидкостной системы охлаждения, расположенные близко к днищу, замерзали даже при включенном двигателе.Если внимательно посмотреть на фальшборт танка, то отчетливо виден ряд «окошек» небольшого размера, расположенных в верхней части фальшбортов. Где-то в африканской пустыне через эти «окошки», с траков свободно сыпался песок, для чего они и были предназначены.А у нас, в реалиях России? Двигаясь по сплошной грязи и болотам, за фальшборта танка постоянно набивалась грязь, в результате гусеницу нередко просто заклинивало. Двигатель глох и в наступившей тишине, экипаж, матерясь и поминая своего железного английского коня недобрыми словами, лез доставать шанцевый инструмент и буксирные троса.Воспоминания фронтовиков подарили не один рассказ о том, как экипажам «Матильд» приходилось чуть ли не через каждые 4–5 километров останавливаться и очищать ходовую часть своих танков ломом и лопатой.В целом складывается впечатление, что нам досталась этакая капризная и даже тепличная леди, которую нереально использовать в наших условиях.Да, в советские времена так все и преподносилось. Дескать, союзники поставляли отборную гадость. Однако англичане здесь ни при чем, они нам поставили такую технику, которую мы им сами и заказали. А вот как вышло, что танк, предназначенный для ведения боевых действий в африканских пустынях попал воевать на российское бездорожье, в леса и болота, этот вопрос так до сих пор и остается без четкого и ясного ответа. Равно как и имена тех, кто отбирал и заказывал танки.Тем не менее, «Матильды» попали в нашу армию и с этим уже ничего нельзя было поделать, за исключением их использования.Да и жалобы на «хлипкость» английских танков, скажем так, не совсем справедливы. Экипажи танков готовили в Казани. Матчасть изучали в Горьком, где «обкатывали» танки. Пятнадцать дней, которые отводили экипажам на освоение не самой простой импортной техники было явно недостаточно. Так что довольно много английских танков выходило из строя и по вине самих экипажей, как из-за сложности техники и цейтнота военного времени, так и благодаря невысокому уровню подготовки экипажей.Общее заключение по английскому пехотному танку было следующим:Про ходовую часть английских танков у нас было принято писать исключительно в негативных тонах. Но испытания специалистов испытательного полигона бронетанковой техники в Кубинке показали, что «Матильда» имела и явно положительные стороны.Например, наличие фальшбортов не только усложняло монтаж ходовой и утяжеляло танк, но и одновременно облегчало преодоление надолбов и противотанковых ежей. Кроме того, экраны предохраняли ходовую часть от поражения снарядами.В целом ходовая часть «Матильды» была признана не плохой, а, скорее, специфичной.Средняя скорость движения по ухабистой и покрытой снегом дороге составила 14,5 км/ч, танк при этом расходовал 169 литров топлива на 100 километров. На бездорожье скорость резко падала – до 7,7 км/ч. Значительно увеличивался и расход топлива, составлявший 396 литров на 100 километров. В таких условиях запаса топлива танку хватало всего на 55 километров.Неудивительно, что в наших реалиях дополнительный топливный бак на корпусе танка стал штатным.Танк показал очень хорошую проходимость по снегу. Предельной глубиной снежного покрова для него были 600 мм, такие сугробы преодолевал далеко не каждый средний танк. Проблемы возникали при подъеме на заснеженных участках: из-за плохого сцепления с грунтом танк не мог преодолеть подъем крутизной в 12 градусов.Однако, если закрыть глаза на врожденные проблемы с проходимостью по грязи, то, согласно докладам и рапортам, «Матильда» была вполне себе танк.«Танки MK-II в боях показали себя с положительной стороны. Каждый экипаж за день боя расходовал до 200—250 снарядов и по 1-1,5 боекомплекта патронов. Каждый танк отработал по 550-600 моточасов вместо положенных 220 ч.Броня танков показала исключительную стойкость. У отдельных машин имелось 17-19 попаданий снарядом калибра 50 мм снарядов и ни одного случая пробития лобовой брони. На всех танках имеются случаи заклинивания башен, масок и вывод из строя орудий и пулеметов».В боях зимой 1942 года «Матильды» показали себя с положительной стороны. Толстая броня, сравнимая с бронёй КВ-1, отчасти компенсировала далеко не лучшую организацию боевого взаимодействия. Немецкие 50-мм противотанковые пушки Pak 38 далеко не всегда могли записать на свой счет «Матильду», несмотря на ее неуклюжесть и медлительность.Весной 1942 года «Матильды" активно использовались в боях в частях Западного, Калининского и Брянского фронтов, где шли в основном позиционные бои. А из-за своей мощной бронезащиты танк оказался достаточно удобен как раз для использования в таких боях.Весной 1943 года Советский Союз отказался ввозить танки «Матильда» — к этому времени стало ясно, что они уже не отвечают современным требованиям. В британской армии к началу 1943 года в строевых частях тоже не осталось ни одной «Матильды». Тем не менее, эти танки активно использовались в боях 1943 года, причем на главных стратегических направлениях.Но уже к лету 1944 года в танковых частях Красной Армии остались лишь единичные экземпляры «Матильд», а к осени их можно было встретить только в учебных подразделениях.ТТХ танка «Матильда»Боевая масса, т: 26,95Экипаж, чел: 4Количество выпущенных, шт: 2987РазмерыДлина корпуса, мм: 5715Ширина, мм: 2515Высота, мм: 2565Клиренс, мм: 400БронированиеЛоб корпуса (верх), мм/град: 75/0Лоб корпуса (середина), мм/град: 47/65 °Лоб корпуса (низ), мм/град: 78/0Борт корпуса, мм/град: 70/0Корма корпуса (верх), мм/град: 55/0Днище, мм: 20Крыша корпуса, мм: 20Башня, мм/град: 75/0ВооружениеПушка: 1 х 40-мм QF, боекомплект 67-92 снарядаПулемёт: 1 × 7,7-мм «Виккерс», боекомплект 3000 патроновДвигатель: 2 рядных 6-цилиндровых дизельных двигателя жидкостного охлаждения, мощностью 87 л. с. каждый.Скорость по шоссе, км/ч: 24Скорость по пересечённой местности, км/ч: 15Запас хода по шоссе, км: 257Запас хода по пересечённой местности, км: 129В целом «Матильда» оказалась просто слишком специфичным танком, совершенно не предназначенным для такого театра военных действий, как советско-германский фронт. Говорить о том, что это был плохой танк, даже через призму последовавших политических отношений все-таки не совсем корректно.Танк был своеобразен, и от него в 1941-43 годах было взято все, что он мог дать.