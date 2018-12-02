Идлибский расклад. Часть I

Встреча и взаимодействие двух миров. Источник фото: cosmo.ru/forumn

Идлибская зона деэскалации. Источник карты: riafan.ru

Источник фото: riafan.ru

Уже несколько месяцев в так называемой идлибской зоне деэскалации наблюдается относительное затишье. В этом районе Сирии происходят исключительно бои местного значения, преимущественно незначительные перестрелки на аванпостах и действия с обоих сторон небольших диверсионно-разведывательных групп.С одной стороны, это хорошо, так как дало возможность правительственным силам решить вопросы с другими очагами концентрации боевиков из различных группировок и также дало возможность солдатам Башара Асада наконец прийти в себя, переформироваться в достаточно спокойном режиме и нормально подучить пополнения.Кроме того, именно создание в северо-западном углу Сирии обширного района под контролем антиправительственных сил, по сути, независимого квазигосударства, позволило проправительственным соединениям с наименьшими потерями ликвидировать очаги вооружённого сопротивления в Каламуне, в Восточной Гуте, в районе Хомса и Дераа. Причём благодаря переговорам и вполне чёткой и достаточно единой позиции России, Турции и Ирана удалось избежать гибели людей с обоих сторон. Больше того, во многом именно благодаря тому, что «непримиримые» из числа «вооружённых оппозиционеров режиму Асада» получили возможность выезда в Иблиб, значительное число бывших мятежников сдало тяжёлое и среднее вооружение и присоединилось к правительственной коалиции в качестве сил местного ополчения.Однако, с другой стороны, формирование в Идлибе огромного района, насыщенного боевиками всевозможных группировок, создало и многие трудности. Во-первых, это достаточно густонаселённая местность с плотной застройкой, что усложняет ведение боёв (в отличие, скажем, от слабозаселённых пустынных районов Сирии).Во-вторых, концентрация в идлибской зоне деэскалации не только боевиков, но и членов их семей, а также сохранение на этой территории большей части прежнего населения создают огромную проблему для правительственной коалиции. Ведь в этом случае, при принятии решения о вооружённом способе разрешения идлибского вопроса, сирийская армия будет вынуждена отказаться от широкомасштабного применения тяжёлых вооружений и ковровых бомбардировок с целью недопущения гуманитарной катастрофы.В-третьих, проблемой является само по себе большое число сконцентрированных в районе Идлиба мятежников, почти во всём их политическом спектре — от отпетых халифатистов до «умеренных оппозиционеров».Конечно, большим плюсом является тот факт, что, даже находясь под угрозой окончательного уничтожения, антиправительственные силы в Сирии так и не смогли не только договориться между собой, но даже сформировать хоть сколько-нибудь эффективный общий координационный центр (правда, стоит отметить, что единого штаба нет и у проправительственных сил – сирийская армия действует отдельно, шиитские соединения иранцев и ливанцев — отдельно, а российские подразделения ВКС – отдельно).Группировки «вооружённых оппозиционеров», сконцентрированные в «идлибском котле», в настоящее время можно разделить на относительно умеренные протурецкие и более радикальные исламистские.Ориентированные на Анкару группировки идлибской зоны объединены в «Национальный фронт освобождения Сирии» (созданный на основе бывшей «Джейш Тахрир ас-Сурия», трансформировавшейся в джихадистскую и запрещённую в РФ «Ахрар аш-Шам»). С их помощью Турция явно планирует сохранить за собой по меньшей мере часть северо-западного угла довоенной территории Сирии, а в лучшем случае вообще сформировать некий «защитный пояс» из анклавов боевиков на всей сирийско-турецкой границе. И, несмотря на то, что точные условия договорённостей «тройственного союза» России, Турции и Ирана по Сирии неизвестны, но факты позволяют говорить о том, что Анкара всячески продолжает разнопланово поддерживать ориентированные на неё группировки.Среди исламистских объединений идлибского анклава явно лидирует запрещённая в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам», которая в последнее время даже окрепла качественно и количественно по причине вхождения в её состав других групп исламских радикалов, ранее вышедших из подчинения её руководству.Разумеется, члены «Хайят Тахрир аш-Шам» и особенно её лидеры, большинство их которых являются бывшими боевиками не менее одиозной и запрещённой в РФ «Джабхат ан-Нусры», прекрасно понимают, что они находятся на пороге уничтожения. В связи с этим в последние месяцы в их среде зафиксированы отдельные попытки найти мирный выход из создавшейся ситуации (судя по всему, они хотели бы стать участниками мирного урегулирования по примеру афганских талибов).Однако сделать это им будет крайне сложно. Дело в том, что члены данной группировки слишком запятнали себя убийствами и террором, в связи с чем растеряли своих бывших покровителей на международной арене, и теперь с ними (в отличие от тех же талибов) никто не хочет вести никаких переговоров. Тем более, что даже, в отличие от запрещённого в РФ афганского движения «Талибан», занимающего господствующее положение среди врагов официального Кабула, «Хайят Тахрир аш-Шам» не имеет такого же положения и влияния в сирийском обществе.И, по-видимому, то, что Турция (одна из главных стран-покровительниц «хайятистов») согласилась с Ираном и Россией по поводу признания этой группировки террористической, решило дальнейшую судьбу данного объединения исламистов.На этом фоне очень показательна позиция «Хайят Тахрир аш-Шам» относительно мировой террористической сети, запрещённой в РФ, известной под условным названием «Аль-Каида» («База исламских моджахедов»). В прошлом «хайятовцы» были более чем лояльны «Аль-Каиде», однако в последнее время постарались дистанцироваться от неё, причём вплоть до устранения тем или иным путём е эмиссаров-наблюдателей.Руководство «Хайята» пошло даже на официальный разрыв с Айманом аз-Завахири, однако тот, со своей стороны, сообщил, что никого из «хайятовцев», давших прежде ему байят, он не изгонял из рядов «Аль-Каиды», да и вообще его организация ультрарадикальных халифатистов никого не исключала из своих рядов, кроме «игиловцев».Больше того, аз-Завахири серьёзно «подставил» «Хайят Тахрир аш-Шам» своим высказыванием о невозможности выхода их из состава «Аль-Каиды» «по причине множества разобщённых групп исламских моджахедов в Сирии и отсутствия на её территории правильного исламского управления». Лишь в случае исправления двух вышеуказанных факторов, подчеркнул Аз-Завахири, он готов предоставить самостоятельность сирийскому отделению «Аль-Каиды».Достаточно специфическое положение «хайятовцев» в последнее время, руководство которых в среде исламистов стали считать клятвопреступниками, вызвало раскол в их рядах. В результате возникших разногласий часть боевиков из числа ветеранов «Ан-Нусры» вышла из состава «Тахрир аш-Шама» и сформировала сразу несколько независимых банд, крупнейшей из которых является «Хуррас ад-Дин». В эту организацию вошли наиболее стойкие «алькаидисты» из бывших «нусристов», в результате чего фактически именно это объединение халифатистов стало сирийскими представительством «Аль-Каиды». Правда, пока, к сожалению, до вооружённого противостояния между ними дело не дошло, но, как говорится, время ещё есть, поживём-увидим.Отметим также, что этот раскол не остался без внимания «игиловцев», которые предложили бывшим «нусристам», вышедшим из «Хайята», официально раскаяться в прошлом, и если не войти в состав запрещённого террористического «Исламского государства», то хотя бы признать их своими союзниками и покровителями. Однако те пока вполне логично отказались.Рассматривать сконцентрированные в «идлибском котле» группировки можно ещё долго, пожалуй, это тема для целой отдельной статьи, сейчас же мы перейдём к обзору проправительственных сил, держащих кольцо окружения сообществ боевиков в этом регионе.Как известно, сирийская правительственная армия серьёзно поменялась за последние годы, и её силы, находящиеся в мухафазах Хама, Идлиб и Халеб, можно разделить на 2 категории: регулярные подразделения и формирования ополченцев-добровольцев.Сирийские данные говорят о нахождении в зоне Идлиба таких регулярных подразделений, как силы 1-го армейского корпуса (в том числе 9-я танковая дивизия), 4-я механизированная дивизия (весьма боеспособная часть, находящаяся под командованием брата президента Сирии), части «Республиканской гвардии» и «Силы тигра».Подразделения ополченцев представлены батальонами «Сирийской социал-национальной партии» и «Народных сил самообороны», лояльными официальному Дамаску палестинцами бригады «Аль-Кудс» и бригадой членов партии «Баас», а также таинственным 5-м корпусом.Можно сказать, что значительная часть личного состава всех вышеуказанных формирований достаточно хорошо мотивирована, отличается высокой степенью лояльности клану Асадов, и имеет большой опыт боевых действий в городах. На вооружении этих сил находится большое число бронетехники и тяжёлого вооружения советского и российского производства, причём как устаревших образцов (например, танков Т-55 и Т-62), так и вполне современных типов (например, есть новые модифицированные Т-72). Сконцентрированные в районе «идлибского котла» соединения в достаточной степени также насыщены артиллерией (включая самоходные гаубицы), а также системами РСЗО («Грады» и «Ураганы»).Судя по сведениям «сирийской вооружённой оппозиции», значительная часть из указанных подразделений обучается, оснащается и вооружается Россией и Ираном, а в составе того же 5-го корпуса действует якобы даже группа российский наёмников из состава общеизвестной ЧВК.По мнению самих исламистов, в случае, если Иран и особенно Россия будут по каким-то причинам (например из-за международного воздействия) вынуждены предоставить правительственные войска сами себе (в частности, если ВКС РФ лишат Дамаск своей поддержки), то у них есть все шансы выдержать наступление сирийской армии в случае его начала.Однако если Россия продолжит оказывать военную помощь Дамаску, российская авиагруппа на авиабазе Хмеймим окажет воздушную поддержку наземным частям, а российские офицеры спланируют ход операции и будут её координировать, то, по мнению джихадистов, им останется только подороже продать свои жизни, «прежде чем получить свою долю в обиталищах Аллаха».Итак, ситуация последних недель хорошо показывает призрачность надежд на мирное урегулирование идлибской проблемы: в абсолютном большинстве объединения джихадистов не сдали своё тяжёлое вооружение, сорвав все договорённости, и наоборот, только укрепляют занимаемые ими позиции.Судя по всему, несмотря на свою разобщённость, все группировки радикальных исламистов в области Идлиба готовятся к вероятному наступлению сирийской правительственной армии в этом регионе, которое в случае его начала станет возможно крупнейшей операцией за весь период гражданской войны в этой стране.В связи с этим джихадисты всячески пытаются предотвратить дезертирство из своих рядов, активно ищут новых сторонников и обучают множество новобранцев, завербованных из числа местных жителей. Однако вероятный ход боевых действий по ликвидации «идлибского котла» и проблемы, которые при этом могут возникнуть, мы рассмотрим в следующей части.