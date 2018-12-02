В Бахрейне начато расследование по факту смерти командующего 5-м флотом ВМС США

Пресс-служба ВМС США сообщила о том, что на американской базе в Бахрейне было обнаружено тело командующего 5-м флотом военно-морских сил США Скотта Стирни. В сообщении нет данных о том, что смерть могла быть насильственной, однако отмечено, что начато расследование по факту смерти вице-адмирала, и в расследовании принимают участие представители МВД Бахрейна.Исполняющим обязанности командующего Пятым флотом назначен контр-адмирал Пол Шлис.В Бахрейне находится внушительный американский военный контингент. И ранее в США высказывали опасения относительно самого выбора места размещения американской военной базы. В частности, отмечалось, что проблема состоит в отношениях с Ираном, который неоднократно высказывался о готовности перекрыть Ормузский пролив в случае конфликта, что автоматически перекроет американскому Пятому флоту возможность сообщения между базой в Бахрейне и той частью Индийского океана, которая входит в зону его ответственности.К рассмотрению дела об обнаружении тела вице-адмирала Скотта Стирни приступила и американская служба уголовных расследований ВМС. На данный момент о причинах смерти командующего не сообщается. Известно, что тело Стирни было обнаружено в его собственной резиденции в Манаме. Рассматриваются данные его медицинской карты, опрашивается медицинский персонал базы.