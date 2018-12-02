Путин о "Хантер Киллер": Подлодка США на нашей базе - фантастический сценарий

(Американская подлодка) заходит на нашу базу? Уже маловероятный сценарий. Фантастический. Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу.

Плохой фильм…

У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента.

Перенесли на Буэнос-Айрес. Но столкнулись с той провокацией в Чёрном море.

В ходе пресс-конференции в Аргентине (по итогам саммита Большой Двадцатки) у Владимира Путина российский журналист поинтересовался, смотрел ли он американский фильм «Хантер Киллер».Путин дал понять, что фильм не смотрел:На самом деле, бронекатера "Бердянск" и "Никополь" - украинская разработка. Подаренные американцами катера пока не дошли до самой Украины.Напомним, что речь идёт о фильме Донована Марша, в котором рассказывается, как американские моряки «спасали российского президента».Путин, махнув рукой:Президент России поделился информацией о своей беседе с Дональдом Трампом во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Беседа проходила, как принято говорить, «на ногах». По словам Владимира Путина, американский коллега поинтересовался у него о подробностях инцидента с украинскими катерами в Чёрном море.Президент России заявил, что «в двух словах» рассказал американскому коллеге о характере инцидента.Путин:Владимир Путин отметил, что ему остаётся только сожалеть о несостоявшихся полноценных переговорах с хозяином Белого дома, добавив: «Эта встреча давно назрела». Глава государства сообщил журналистам, что необходимо обсудить американскую инициативу по одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.При этом президент России прозрачно намекнул на то, что американскому лидеру постоянно что-то или кто-то мешает пойти на серьёзные и обстоятельные переговоры. Владимир Путин напомнил, что сначала от переговоров пришлось отказаться в Париже (тогда об этом, по официальным данным, попросил Эммануэль Макрон – «чтобы переговоры не оттенили значимость мероприятий в память о 100-летии окончания ПМВ).Президент России:У Владимира Путина поинтересовались, когда же состоится полноформатная встреча с американским президентом. Российский лидер подчеркнул, что она может состояться только тогда, когда сами США будет к этому готовы. Пока этой готовности не наблюдается.