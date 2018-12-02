В Сенате США - Турции: Откажитесь от С-400, иначе будут последствия

Турция должна отказаться от приобретения у русских систем С-400, если хотят оставаться в совместной с нами программе по F-35.

В сенате США решили перейти к ультимативной риторике в отношении Турции. Председатель комитета по вооружённым силам верхней палаты конгресса США Джеймс Инхоф обратился к властям Турции с заявлением о том, что тем необходимо осуществить выбор: либо они приобретают американские истребители F-35, либо российские ЗРК С-400.Из заявления сенатора Инхофа, которое приводят американские телеканалы:По словам Инхофа, Турция продолжает оставаться важным для США партнёром, но если приобретёт ЗРК С-400 у России, то «её будут ожидать последствия».Это далеко не первые угрозы подобного типа в адрес Анкары от представителей американской власти. В Турции ранее уже ответили на эти претензии, заявив, что будут совершенствовать безопасность своей страны и приобретать оружие у того, у кого посчитают нужным. При этом в МИД Турции назвали Россию союзником, что вызвало шквал эмоций в Вашингтоне.Напомним, что российские ЗРК С-400 «Триумф» приобрёл Китай, также контракты на поставку этих зенитных ракетных комплексов подписаны с Индией и Турцией. О своей готовности обсудить возможность приобретения С-400 заявили Саудовская Аравия, Вьетнам и ряд других стран. В США же ранее был принят санкционный пакет CAATSA, предполагающий введение ограничений для стран, сотрудничающих с РФ в военно-технической сфере.На этом фоне стало известно о состоявшейся в Буэнос-Айресе встрече Реджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом. Как сообщает турецкая пресса, переговоры продолжались менее часа и проходили за закрытыми дверями. Также Эрдоган провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.