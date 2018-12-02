G-ноль: пустой саммит
По итогам аргентинского саммита G20 принята совместная декларация, которую уже охарактеризовали как «минимально компромиссную». По большому счёту, это очередная бумага, которая не дала никакой конкретики относительно совместных действий по преодолению проблем глобального характера. Немало вопросов вызывается и эффективность самого саммита, на котором, по сути, не было решено ни одной серьёзной проблемы. Пустой саммит, как и многие, предшествовавшие ему.
В декларации 31 пункт, однако все они именно декларативны и в большей степени расплывчаты.
Так, лидеры страны Двадцатки договорились о том, чтобы «добиваться устойчивого роста мировой экономики», и о том, чтобы реформировать ВТО (Всемирную торговую организацию). Многие представители на саммите отметили, что реформа нужна, но только никаких конкретных предложений так и не прозвучало. Не было высказано и идей и о том, как добиться выполнения устава ВТО всеми входящими в организацию странами, если отдельные страны априори не готовы выполнять общих правил, вводя санкции и выставляя заградительные пошлины.
В декларации имеется пункт о координации действий по борьбе с терроризмом, в том числе и по борьбе с распространением идеологов радикализма в сети Интернет. При этом западные страны до сих пор не ввели (и, судя по всему, не собираются вводить) ограничения на перемещение средств, направленных на финансовую подпитку террористических группировок в различных точках планеты. Получается, что заявка на совместную борьбу с терроризмом есть, но только бороться предпочитают по-своему, а часто – «бороться» исключительно с трибун. Одни действительно предпринимают усилия для ликвидации террористических угроз, другие выращивают террористов с той целью, чтобы их руками добиваться реализации собственных планов.
Также в декларации по итогам саммита Большой Двадцатки, завершившегося в Буэнос-Айресе, говорится о том, что необходимо предпринимать меры для устранения причин вынужденной миграции. Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что лицемерно свои подписи под этим документом поставили и лидеры тех государств, которые бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела других стран, поддерживая «цветные» революции и гражданские войны, становящиеся теми самыми главными причинами возникновения огромных миграционных потоков.
Дополнительное лицемерие – подписание декларации лидерами стран, входящих в военный блок НАТО. Теми странами, которые без санкций Совбеза ООН неоднократно устраивали военное вторжение по всему миру, что приводило к появлению миллионов беженцев. Теперь же они объявляют о необходимости «устранять причины миграционных кризисов». За чей счёт собираются это делать?
Декларация вобрала в себя и климатическую тематику. Подписание состоялось на фоне того, что США ранее вышли из соглашения по климату, заявив, что если речь идёт о необходимости поддержки внутреннего производства и развитии бизнеса, то о глобальных климатических изменениях можно забыть. Президент США Дональд Трамп несколько дней назад обратил внимание на холода в Америки, заявив: «И где же глобальное потепление?» Видимо, американский президент полагает, что под глобальным потеплением нужно понимать «постоянную жару» даже там, где царит классическая зима. Понятие «диаграмма роста средних температур за несколько лет» - точно не для Трампа.
При подписании документа было заявлено, что «декларация должна выполняться всеми странами». При этом не прозвучало заявления о том, когда в последний раз такое было.
Как итоговая декларация, так и весь саммит G20, в очередной раз демонстрируют глобальный кризис в отношениях. Складывается впечатление, что эти саммиты проводится исключительно с медийной целью и имеют характер спектакля в театре, где труппа расколота и не способна договориться о распределении ролей. Кто-то и вовсе работает с суфлёром, не имея своего текста.
В итоге - по классике: улыбаемся и машем, но остаёмся при своих... А если коротко об итогах, то G-ноль.
В декларации 31 пункт, однако все они именно декларативны и в большей степени расплывчаты.
Так, лидеры страны Двадцатки договорились о том, чтобы «добиваться устойчивого роста мировой экономики», и о том, чтобы реформировать ВТО (Всемирную торговую организацию). Многие представители на саммите отметили, что реформа нужна, но только никаких конкретных предложений так и не прозвучало. Не было высказано и идей и о том, как добиться выполнения устава ВТО всеми входящими в организацию странами, если отдельные страны априори не готовы выполнять общих правил, вводя санкции и выставляя заградительные пошлины.
В декларации имеется пункт о координации действий по борьбе с терроризмом, в том числе и по борьбе с распространением идеологов радикализма в сети Интернет. При этом западные страны до сих пор не ввели (и, судя по всему, не собираются вводить) ограничения на перемещение средств, направленных на финансовую подпитку террористических группировок в различных точках планеты. Получается, что заявка на совместную борьбу с терроризмом есть, но только бороться предпочитают по-своему, а часто – «бороться» исключительно с трибун. Одни действительно предпринимают усилия для ликвидации террористических угроз, другие выращивают террористов с той целью, чтобы их руками добиваться реализации собственных планов.
Также в декларации по итогам саммита Большой Двадцатки, завершившегося в Буэнос-Айресе, говорится о том, что необходимо предпринимать меры для устранения причин вынужденной миграции. Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что лицемерно свои подписи под этим документом поставили и лидеры тех государств, которые бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела других стран, поддерживая «цветные» революции и гражданские войны, становящиеся теми самыми главными причинами возникновения огромных миграционных потоков.
Дополнительное лицемерие – подписание декларации лидерами стран, входящих в военный блок НАТО. Теми странами, которые без санкций Совбеза ООН неоднократно устраивали военное вторжение по всему миру, что приводило к появлению миллионов беженцев. Теперь же они объявляют о необходимости «устранять причины миграционных кризисов». За чей счёт собираются это делать?
Декларация вобрала в себя и климатическую тематику. Подписание состоялось на фоне того, что США ранее вышли из соглашения по климату, заявив, что если речь идёт о необходимости поддержки внутреннего производства и развитии бизнеса, то о глобальных климатических изменениях можно забыть. Президент США Дональд Трамп несколько дней назад обратил внимание на холода в Америки, заявив: «И где же глобальное потепление?» Видимо, американский президент полагает, что под глобальным потеплением нужно понимать «постоянную жару» даже там, где царит классическая зима. Понятие «диаграмма роста средних температур за несколько лет» - точно не для Трампа.
При подписании документа было заявлено, что «декларация должна выполняться всеми странами». При этом не прозвучало заявления о том, когда в последний раз такое было.
Как итоговая декларация, так и весь саммит G20, в очередной раз демонстрируют глобальный кризис в отношениях. Складывается впечатление, что эти саммиты проводится исключительно с медийной целью и имеют характер спектакля в театре, где труппа расколота и не способна договориться о распределении ролей. Кто-то и вовсе работает с суфлёром, не имея своего текста.
В итоге - по классике: улыбаемся и машем, но остаёмся при своих... А если коротко об итогах, то G-ноль.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- https://www.g20.org
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter