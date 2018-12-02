Зигмар Габриэль: Украина хотела втянуть Германию в войну

Мы не должны позволять Украине втянуть Германию в войну. И власти Украины попытались это сделать.

Бывший глава министерства иностранных дел Зигмар Габриэль прокомментировал провокационные действия Украины в районе Керченского пролива. Речь идёт о нарушении украинскими артиллерийскими бронекатерами и рейдовым буксиром государственной границы Российской Федерации, после чего произошло задержание украинских моряков российскими пограничниками. Вслед за этим посол Украины в Берлине призвал Германию отправить военные корабли к берегам Крыма.По словам Зигмара Габриэля, Киев осуществил попытку втянуть Германию в войну.Из заявления бывшего главы немецкой дипломатии в эфире телеканала N-TV (ФРГ):После этого Габриэль решил осуществить попытку занять «нейтральную» позицию, заявив, что Россия осуществила «акт нарушения международного права». При этом Габриэль не смог аргументировать свои слова на фоне того, что Россия защищала свои границы, а украинские бронекатера эти границы нарушили, не реагируя на многократные предупреждения.Напомним, что ранее появилась информация о переводе нескольких украинских моряков в СИЗО в российскую столицу. Моряки, которые получили лёгкие ранения во время инцидента, из Керченской больницы выписаны.На Украине продолжает действовать режим военного положения, введённый в тех регионах, которые населены преимущественно русскоязычными гражданами.