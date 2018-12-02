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Порошенко передал ВСУ авиационную технику

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В субботу на аэродроме под Киевом президент Украины Петр Порошенко передал Вооруженным силам авиационную технику – самолеты, вертолеты и беспилотники, сообщил в Фейсбуке секретарь СНБО Александр Турчинов.




Турчинов рассказал, что в состав ВСУ были переданы «многоцелевые истребители Миг-29, тяжелые высокоманевренные всепогодные истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы».



Количество машин не уточняется.

Между тем, украинский эксперт Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne спрогнозировал дальнейшие действия Порошенко по истечении 30-дневного военного положения.

По его словам, «военное положение типа супер-лайт» является чистой воды имитацией, и президент не знает, как выкручиваться из данной ситуации, потому что всерьез к этому относиться просто невозможно.

Существует два варианта развития событий. Поскольку Порошенко не может смириться, что проиграл Раде 60-дневный срок, он должен придумать что-то такое, что заставит депутатов продлить военное положение. Но шансы на это небольшие, отметил политолог.

Второй вариант – заявить, что Москву напугало военное положение, и она поняла всю бесперспективность своей «агрессии» в отношении Украины: в связи с этим Киев отменяет военное положение и консолидирует свою усилия с мировой общественности для усиления антироссийских санкций. Такой сценарий кажется более реалистичным, добавил Погребинский.

Напомним, военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе, когда российским пограничникам пришлось применить силу для задержания судов ВМСУ, нарушивших государственную границу РФ.

Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov
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