Эрдоган выступил с предложением по деэскалации в Керченском проливе

Фото со встречи президентов России и Турции в Анкаре

Этот вопрос находится в компетенции суда.

Вопрос посреднических функций со стороны западных стран в поиске разрешения этого кризиса между Киевом и Москвой не обсуждался, и такое посредничество вряд ли возможно.

Президент Турции прокомментировал инцидент, который произошёл в Чёрном море в районе Керченского пролива. По словам турецкого лидера, разрешить обозначившийся кризис нельзя без обсуждения в многостороннем формате.Реджеп Эрдоган заявил, что он уже переговорил по поводу событий в Чёрном море и с Владимиром Путиным, и с Петром Порошенко. Теперь он считает, что процесс урегулирования должен быть согласован в «нормандском» формате. Своё заявление Эрдоган сделал, находясь с визитом в Буэнос-Айресе, где проходил саммит «Большой 20-ки».Эрдоган выразил надежду на то, что лидеры России, Украины, Германии и Франции проведут встречу и договорятся о деэскалации.Из Германии приходят сообщения о том, что встреча в «нормандском» формате в скором времени может состояться. Но только представлена она будет не главами государств, а на уровне политических директоров.Немецкие и украинские СМИ сообщают и о том, что в ходе переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе канцлер Германии попросила президента России «освободить украинских моряков».Владимир Путин ответил коротко:Украинские СМИ также приводят заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:Ранее, как хорошо известно, переговоры с Владимиром Путиным на аргентинском саммите отменил Дональд Трамп, связан своё решение с тем, что "Москва не отпустила украинских моряков".