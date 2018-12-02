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NI: российский «Пенициллин» может уничтожать артиллерию США

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Новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», представленный на салоне «Армия-2018, станет основным врагом американской тяжелой артиллерии, пишет эксперт Марк Эпископос в свой статье для журнала National Interest.

NI: российский «Пенициллин» может уничтожать артиллерию США



Данная система произведет революцию в артиллерийской разведке так же, как ее тезка произвела революцию в области медицины.

По словам эксперта, американский комплекс разведки Hughes AN/TSQ-51 использует радиолокационную технологию для захвата траектории летящих снарядов, по которой определяется место расположения орудия.

Российская же система использует четыре акустико-термических звуковых локатора 1B76, большую «стабилизационную платформу» и «оптико-электронный модуль». Высокоскоростной сортировке данных способствует включение шести штатных и шести тепловизионных камер, пишет он.



«Пенициллин» способен обнаруживать цели за 5 секунд в радиусе 25 км. Кроме того, система заранее определяет точки падения снарядов. Датчики настолько чувствительны и точны, что могут засечь обычный «хлопок дверью». При этом оборудование полностью автоматизировано, чтобы исключить «человеческий фактор», говорится в материале.

У комплекса радиус действия гораздо меньше, чем у РЛС. Однако российские разработчики не полагаются на электромагнитные волны, так как их излучатель (радар) легко обнаруживается противником. Кроме того, РЛС могут не зафиксировать выстрелы со слабым сигналом, например минометные.

Впервые о комплексе звукотепловой артиллерийской разведки стало известно в 2017 году. В настоящее время заканчиваются его испытания. Ожидается, что в серийное производство он будет запущен в 2019 году.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com, Defence Blog
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Комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" пойдет в серию с начала 2019 года
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