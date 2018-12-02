Путин о политике Киева: «Кому война, а кому мать родная»

Это тот случай, когда и в России, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная,

Войной всегда проще прикрыть свои провалы в экономике и социальной сфере. И в обнищании народа виноват агрессор,

Но, что еще хуже, власти ввели это военное положение в десяти областях – как раз там, где действующий президент не пользуется особой поддержкой, где его политика не находит единодушного одобрения,

Против этого трудно что-то возразить: в судовом журнале прямо написано, что судам поставлена задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив… Это, как раз, и есть спланированная провокация,