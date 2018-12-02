Путин о политике Киева: «Кому война, а кому мать родная»
Украинские власти продолжают политику, направленную на ограбление своего народа, передает РИА Новости заявление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Аргентине.
По его словам, в условиях различных провокаций, с которыми Россия имеет дело, олигархической власти всегда проще вести политику, направленную на ограбление своего государства и собственного народа.
Это одна из причин, почему действующая власть не заинтересована в политическом урегулировании.
Внешний агрессор также оправдывает и то, что в госбюджете не сходятся «концы с концами», что приходится стоять с протянутой рукой и просить деньги у спонсоров, в том числе у МВФ, перекладывая нагрузку на следующие поколения, сказал российский лидер.
Он напомнил, что при даже при более масштабных событиях Киев не вводил военного положения, но теперь, в преддверии выборов, пошел на это – и всё для того, чтобы ограничить гражданские свободы и права, ограничить в стране политическую деятельность.
То есть власти «своими руками» разделили Украину «на благонадежную и не очень».
На вопрос, удалось ли ему убедить лидеров других стран «двадцатки» в том, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинской стороны, Путин ответил: «Не знаю, удалось ли их убедить», но «реакция была спокойная».
По словам президента, он изложил не только позицию Москвы, но и хронологию событий.
Российский лидер еще раз подчеркнул, что российские пограничники действовали по уставу, точно так же, как сделали бы их коллеги в любой стране мира в случае наглого нарушения госграницы.
Напомним, 25 ноября три украинских судна ВМСУ (два бронекатера и буксир) в территориальные воды РФ и взяли курс на Керченский пролив, совершая опасные маневры и не подчиняясь законным требованиям российской погранслужбы. В итоге все украинские суда были задержаны вместе с экипажами. Против них возбуждено уголовное дело.
По его словам, в условиях различных провокаций, с которыми Россия имеет дело, олигархической власти всегда проще вести политику, направленную на ограбление своего государства и собственного народа.
Это тот случай, когда и в России, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная,сказал Путин.
Это одна из причин, почему действующая власть не заинтересована в политическом урегулировании.
Войной всегда проще прикрыть свои провалы в экономике и социальной сфере. И в обнищании народа виноват агрессор,отметил он.
Внешний агрессор также оправдывает и то, что в госбюджете не сходятся «концы с концами», что приходится стоять с протянутой рукой и просить деньги у спонсоров, в том числе у МВФ, перекладывая нагрузку на следующие поколения, сказал российский лидер.
Он напомнил, что при даже при более масштабных событиях Киев не вводил военного положения, но теперь, в преддверии выборов, пошел на это – и всё для того, чтобы ограничить гражданские свободы и права, ограничить в стране политическую деятельность.
Но, что еще хуже, власти ввели это военное положение в десяти областях – как раз там, где действующий президент не пользуется особой поддержкой, где его политика не находит единодушного одобрения,добавил Путин.
То есть власти «своими руками» разделили Украину «на благонадежную и не очень».
На вопрос, удалось ли ему убедить лидеров других стран «двадцатки» в том, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинской стороны, Путин ответил: «Не знаю, удалось ли их убедить», но «реакция была спокойная».
По словам президента, он изложил не только позицию Москвы, но и хронологию событий.
Против этого трудно что-то возразить: в судовом журнале прямо написано, что судам поставлена задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив… Это, как раз, и есть спланированная провокация,пояснил он.
Российский лидер еще раз подчеркнул, что российские пограничники действовали по уставу, точно так же, как сделали бы их коллеги в любой стране мира в случае наглого нарушения госграницы.
Напомним, 25 ноября три украинских судна ВМСУ (два бронекатера и буксир) в территориальные воды РФ и взяли курс на Керченский пролив, совершая опасные маневры и не подчиняясь законным требованиям российской погранслужбы. В итоге все украинские суда были задержаны вместе с экипажами. Против них возбуждено уголовное дело.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/putinrf
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter