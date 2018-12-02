Чтиво выходного дня: Ротару оказалась "в военном положении"
Как выяснилось, введённое президентом Украины Петром Порошенко военное положение в 10-ти регионах Украины настолько серьёзно, что одновременно позволяет получать кредиты от европейских партнёров на погашение процентов по прошлым кредитам и не позволяет артистам подработать на российских предновогодних концертах и студийных записях. Одной из тех исполнительниц, которые оказались вынуждены проникнуться военным положением г-на Порошенко, стала народная артистка СССР, Герой Украины и одновременно лауреат премии Ленинского комсомола София Ротару.
Она отказалась от поездки в Россию на церемонию вручения наград в рамках фестиваля «Песня года».
София Ротару заявила, что «расстроена такой ситуацией», и, как сообщает «Комсомольская правда», надеется на то, что скоро можно будет посещать Россию «без страха за себя и свою семью».
Многие истолковали это так, будто бы у Ротару имеется некий страх перед посещением территории Российской Федерации. На самом же деле, речь идёт о другом. Народная артистка СССР фактически даёт понять, что на современной Украине ситуация складывается таким образом, что за любую поездку в Россию можно серьёзно поплатиться у себя дома. Радикальные выпады в адрес тех украинцев (в том числе и известных), которые бывают в России, хорошо известны. Также известно и о том, что украинские радикалы фактически действуют под крылом Службы безопасности Украины, которая в свою очередь находится под жёстким контролем со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки.
Стоит напомнить, что на Украине под тем же контролем действует откровенно экстремистский сайт «Миротворец», на котором в режиме открытого доступа публикуются личные данные тех, кого радикалы объявили «врагами Украины».
В прошлом году Софию Ротару на Украине уже предлагали внести в список этого сайта за то, что она на своём юбилейном концерте пела в том числе и русскоязычные песни.
На самой Украине уже горько иронизируют, отмечая, что 71-летняя София Михайловна "оказалась в интересном положении, военном".
Сам факт того, как в отношении деятелей культуры и искусства в Киеве пытаются раскручивать политическую карусель (с таким подтекстом как - «выбирай: Украина или Россия»), является очередным доказательством того, что сегодняшняя Украина нездорова. Причём, к сожалению, этот недуг прогрессирует. Мало того, его распространяют, используя для этого любые средства и методы вплоть до ограничения прав и свобод с применением указа о военном положении.
Она отказалась от поездки в Россию на церемонию вручения наград в рамках фестиваля «Песня года».
София Ротару заявила, что «расстроена такой ситуацией», и, как сообщает «Комсомольская правда», надеется на то, что скоро можно будет посещать Россию «без страха за себя и свою семью».
Многие истолковали это так, будто бы у Ротару имеется некий страх перед посещением территории Российской Федерации. На самом же деле, речь идёт о другом. Народная артистка СССР фактически даёт понять, что на современной Украине ситуация складывается таким образом, что за любую поездку в Россию можно серьёзно поплатиться у себя дома. Радикальные выпады в адрес тех украинцев (в том числе и известных), которые бывают в России, хорошо известны. Также известно и о том, что украинские радикалы фактически действуют под крылом Службы безопасности Украины, которая в свою очередь находится под жёстким контролем со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки.
Стоит напомнить, что на Украине под тем же контролем действует откровенно экстремистский сайт «Миротворец», на котором в режиме открытого доступа публикуются личные данные тех, кого радикалы объявили «врагами Украины».
В прошлом году Софию Ротару на Украине уже предлагали внести в список этого сайта за то, что она на своём юбилейном концерте пела в том числе и русскоязычные песни.
На самой Украине уже горько иронизируют, отмечая, что 71-летняя София Михайловна "оказалась в интересном положении, военном".
Сам факт того, как в отношении деятелей культуры и искусства в Киеве пытаются раскручивать политическую карусель (с таким подтекстом как - «выбирай: Украина или Россия»), является очередным доказательством того, что сегодняшняя Украина нездорова. Причём, к сожалению, этот недуг прогрессирует. Мало того, его распространяют, используя для этого любые средства и методы вплоть до ограничения прав и свобод с применением указа о военном положении.
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