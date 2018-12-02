В Мексике у дипмиссии США произошел взрыв
В мексиканском городе Гвадалахара (штат Халиско) возле генконсульства США прогремел взрыв, передает ТАСС сообщение прокуратуры региона.
Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.
В релизе прокураты отмечается, что после «подрыва взрывного устройства» у дипмиссии Соединенных Штатов федеральные власти Мексики приступили к расследованию, о результатах которого прессе будет сообщено «в свое время».
Согласно информации местных СМИ, самодельное взрывное устройство «в направлении здания генконсульства» бросил неизвестный, чья личность до настоящего времени не установлена. Мужчине удалось скрыться.
По неофициальным данным рядом с местом взрыва обнаружены поражающие элементы. Взрывом незначительно повреждено наружное ограждение дипмиссии. По счастливой случайности никто не пострадал.
По другим данным, преступник бросил к ограде осколочную гранату.
На сайте генконсульства США сообщается, что взрыв произошел в пятницу около 23:00 (в субботу около 8 часов утра по московскому времени). К расследованию подключились американские спецслужбы. На территории дипмиссии усилены меры безопасности, доступ в здание в связи с происшествием ограничен.
Напомним, в сентябре произошел взрыв близ посольства США в Каире. Пострадавших не было. В ходе осмотра территории около здания было обнаружено второе взрывное устройство. Позднее египетские спецслужбы задержали подозреваемого.
Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.
В релизе прокураты отмечается, что после «подрыва взрывного устройства» у дипмиссии Соединенных Штатов федеральные власти Мексики приступили к расследованию, о результатах которого прессе будет сообщено «в свое время».
Согласно информации местных СМИ, самодельное взрывное устройство «в направлении здания генконсульства» бросил неизвестный, чья личность до настоящего времени не установлена. Мужчине удалось скрыться.
По неофициальным данным рядом с местом взрыва обнаружены поражающие элементы. Взрывом незначительно повреждено наружное ограждение дипмиссии. По счастливой случайности никто не пострадал.
По другим данным, преступник бросил к ограде осколочную гранату.
На сайте генконсульства США сообщается, что взрыв произошел в пятницу около 23:00 (в субботу около 8 часов утра по московскому времени). К расследованию подключились американские спецслужбы. На территории дипмиссии усилены меры безопасности, доступ в здание в связи с происшествием ограничен.
Напомним, в сентябре произошел взрыв близ посольства США в Каире. Пострадавших не было. В ходе осмотра территории около здания было обнаружено второе взрывное устройство. Позднее египетские спецслужбы задержали подозреваемого.
- Использованы фотографии:
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