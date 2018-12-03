Короткоствол. Проект для единомышленников
Нам в детях ходить надоело,
И я обращаюсь к стране
Выдай оружие смелым
И в первую очередь — мне!
Михаил Светлов, советский поэт-фронтовик
И я обращаюсь к стране
Выдай оружие смелым
И в первую очередь — мне!
Михаил Светлов, советский поэт-фронтовик
У моих друзей до сих пор хранится красочная брошюра на глянцевой бумаге, которую выпустили и распространили в Москве к Олимпиаде-80. Там приведены вопросы, которые могут задавать иностранцы москвичам, и даны ответы на них, чтобы можно было достойно представить нашу страну. Вот и я решил сделать что-то вроде памятки сторонникам личной вооруженной самообороны, чтобы они могли не лезть за словом в карман в спорах с нашими оппонентами, тем более что все ответы на их выпады уже давно, подробно и разнообразно нами даны на основе фактов и цифр.
У наших оппонентов есть манера долдонить одно и то же так, будто это одно и то же ещё никогда не обсуждалось, вот и пусть наши люди имеют возможность на это повторение тут же давать ответы и требовать ответы на вопросы, вытекающие из наших ответов. По личному опыту могу сказать, что такой подход всегда эффективен и заставляет теряться или вилять наших противников, нагромождать нелепости, которые их отлично компрометируют в глазах тех, кто следит за нашими спорами, вырабатывая собственное мнение.
Иногда, к сожалению, вынужден отмечать ненаходчивость своих единомышленников в комментариях тех или иных статей в сети. Это выражается в том, что на выпады оппонентов бывает вполне достаточно для достойного ответа привести подходящую цитату прямо из материала, который обсуждается, и потребовать у противника ответа уже на свой ответ, да ещё язвительно спросив его: а что это он сам этой цитаты постарался не заметить?
Исходя из вышесказанного, я предлагаю единомышленникам вместе со мной в нескольких публикациях подготовить для всех нас все ответы на все выпады хоплофобов, чтобы каждый из нас эти материалы себе скопировал, а после, в наших бесконечных спорах в интернете, как только хоплофоб начинает по привычке крутить свою заезженную пластинку, тут же в ответ ему выдавать подходящую цитату из созданной всеми нами памятки, либо заставляя его спорить более сложно, а ему это ой как трудно, либо… он просто растерянно замолкает. Сколько раз в этом убеждался, когда сам участвовал в подобных "баталиях".
К этому следует добавить, что никому из нас не следует горячиться в таких обсуждениях. Не надо ставить себе цель как-то переубедить хоплофобов, ибо это просто отличный от нас человеческий психотип, который органически неспособен жить и думать как мы. А нам просто стыдно до отвращения за то, что сейчас госвласть и большая часть СМИ находятся под контролем их единомышленников. Задача в том, чтобы большинство сознательного населения в стране прониклось нашим мировоззрением. А это большинство сейчас как минимум с серьёзным интересом, хоть и молча, следит за нашими спорами. Об этом говорят отличные рейтинги просмотров всех материалов на тему личной гражданской вооружённой самообороны. Посему наши споры с хоплофобами надо сделать как можно более организованными и развёрнутыми, полностью "раздеть" наших оппонентов в глазах зрителей. И совсем не обязательно специально кого-то убеждать, просто спокойно и систематически опровергать хоплофобов, а они уже сами своим дальнейшим поведением будут отлично за нас агитировать, ибо за нашими спорами, как правило, следят думающие и очень неглупые люди.
Ниже я представляю основной набор хоплофобских выпадов, ту самую "заезженную пластинку", и мои ответы на них. Если мои ответы покажутся в чём-то неполными, то, милости прошу, дополняйте. Все дельные дополнения я отражу с благодарностью в последующих публикациях нашей общей памятки. Ищите и приводите также ссылки на факты и материалы, убедительно подтверждающие нашу точку зрения. Это тоже очень сгодится для будущей памятки. Итак, поехали!
1. Русские в массе бескультурны, склонны к пьянству, хамству и несдержанности. Им оружие доверять опасно.
В России 5 млн. легальных ружей на руках, 500 тыс. травматических пистолетов, почти 10 млн. нелегальных стволов, а преступность с их применением буквально единична. К тому же в Прибалтике, Молдове, Грузии полно русских, разрешён гражданский короткоствол, и никаких "ужасов". Там русские — другие, что ли? В то же время по уровню преступных убийств к числу населения Россия на одном из первых мест в мире, намного опережая страны с легальным гражданским оружием самообороны, в том числе и бывшие республики Советского Союза, где разрешили короткоствол. А про хамство, пьянство, бескультурье и психопатичность своих народов нудят хоплофобы абсолютно во всех странах: от Англии, Франции, США до Прибалтики и Японии. Это неудивительно, ибо народу не доверяют и боятся его только слабые люди, имеющие завышенное самомнение и неоправданные жизненные претензии.
2. Если разрешить короткоствол, то его сразу накупят преступники и психи, а разрешающие справки будут получать за взятки у продажных полицейских и врачей. Или начнут нападать на людей, с целью завладеть их пистолетами.
Когда в постсоветских и постсоциалистических государствах разрешали короткоствол, то вопрос о продажных врачах и полицейских тоже был, его отрегулировали просто: если разрешённый ими пистолет выстрелит в руках преступника или психа, то они лишаются профессии и получают тюремный срок, ведь на справке видно, кто её выдавал, заранее зная, в какие руки попадёт купленный пистолет. И самые распродажные врачи и полицейские просто посчитали, что больших взяток они за справки никогда не получат, а за мелочёвку ставить под удар карьеру со свободой глупо и смешно. И вообще, зачем преступнику легальный пистолет? Чтобы сразу попасться при его применении? Зачем отнимать пистолет у владельца, если можно спокойно его купить на чёрном рынке, не рискуя, что владелец пистолета даст тебе отпор, или запомнит тебя для полиции, либо полиция после нападения тебя поймает по следам на месте преступления? Впрочем, это хоплофобское мнение можно понять... Сейчас власть у их единомышленников, поэтому она слаба. Вот хоплофобы и думают, что при разрешении личной вооружённой самообороны власть останется такой же, какова она сейчас, а значит, будет неспособна обеспечить ни неподкупность, ни безопасность.
3. В странах, где доступ граждан к оружию более свободен, регулярно бывают массовые убийства. Хотите, чтобы и в России это началось?
Попытки массовых убийств со стороны маньяков и террористов периодически случаются в любых странах, независимо от любых запретов на оружие, и в России тоже. Причём такие убийцы всегда стараются появиться там, где точно знают, что не получат вооружённый отпор. В той же Америке массовые убийцы приходят в места, где точно знают, что не будут стрелять в ответ, где обычным гражданам появляться со своим оружием категорически запрещено. Во время событий в Будённовске террористы Басаева ведь не местную воинскую часть атаковали и даже не местное отделение милиции, а захватили роддом. В Китае всем запрещен любой огнестрел, так тамошние маньяки появляются в школах и детских садах с ножами и топорами. И убивают иной раз гораздо больше, чем из огнестрела, прежде чем их остановят. А вот в Швейцарии и Израиле нет зон, свободных от вооружённых людей. Так там нет и массовых убийств, все такие попытки пресекаются сразу же вооружёнными гражданами почти всегда раньше появления полиции. По данным американской полицейской статистики, сорок процентов американских зеков спугнуто, ранено или задержано во время преступлений вооружёнными гражданами, ими же предотвращено немало попыток массовых психопатических расстрелов. Эти данные уже много лет приводит Национальная стрелковая ассоциация США, когда там хоплофобы пытаются посягать на гражданское оружие. Эти же данные старательно замалчивают хоплофобы, оседлавшие почти все американские и европейские ведущие медиа.
4. Среди владельцев гражданского оружия может возрасти риск несчастных случаев из-за него.
Если так рассуждать, то в первую очередь надо запретить частные автомобили, статистика несчастных случаев из-за них всегда будет подавляюще превышать количество несчастий от любых других причин. К тому же такая "забота" со стороны хоплофобов оскорбительна в принципе! Приобретая оружие, человек сознательно берёт на себя все риски и всю ответственность с ним связанные, он — не ребёнок, и нечего государству низводить его до этого уровня.
5. После разрешения пистолетов их владельцы будут массово попадать под суд за нарушение закона о пределах необходимой обороны.
У нас и сейчас суды постоянно сажают за превышение этих "пределов", часто вопреки элементарному здравому смыслу! Просто надо изменить закон. Кстати, по этому вопросу в нашей стране среди граждан сейчас практически полное согласие, с этим согласны даже те, кто против легализации короткоствола. Но хоплофобы во власти этого открыто не замечают. Интересно, это с их стороны такая наглость или такая глупость?
6. Вам что, травматических пистолетов недостаточно?
Травматы надо вообще запретить. Убить из них можно, а защититься ими не получится. К тому же пулю от травмата без гильзы не идентифицируешь, а гильзу после убийства легко спрятать. Недаром травматы в качестве гражданского оружия в других странах запрещены практически везде. Там это — оружие полицейских профессионалов для задержания преступников живьём. А мы, в России, опять надели штаны через голову.
7. Вас что, каждый день убивают, насилуют, грабят?
А что, в этом случае вы готовы разрешить личную вооружённую самозащиту личным короткостволом? Нет, конечно убивают, насилуют, грабят и убивают по стране каждый день, но далеко не каждого, однако такая опасность есть каждый день абсолютно для каждого, и нам стыдно на случай опасности быть гарантированно беспомощными, как сейчас. А вам, господа хоплофобы, почему это не стыдно?
8. Преступники будут отнимать пистолеты у легальных владельцев.
Что-то нигде в мире этого не наблюдается. Это для вас, хоплофобов, преступники — непобедимые сверхчеловеки, а мы их таковыми не считаем. Так что докажите нам вашу точку зрения, разрешив нам нормальные пистолеты, вот тогда и поглядим... Если мы окажемся неправы, можно и снова всё запретить. Ась? Как вам такой вариант, господа хоплофобы?
9. Мы все платим государству налоги, вот пусть оно своими силовыми структурами и обеспечивает нам безопасность.
Россия количеством силовиков по отношению к населению на одном из первых мест в мире. Их содержание очень затратно. Эти деньги страна вынуждена изымать из экономики, образования и культуры. Что объективно создаёт предпосылки для роста преступности. Где, когда в истории и в каких странах удавалось только силами государства создать даже не абсолютный, а хотя бы приемлемый уровень безопасности для всего населения? И вообще, господа хоплофобы, а почему вы не хотите потребовать, чтобы государство вытирало вам носы, меняло памперсы и кормило из соски? Кстати, вот ссылка на свежайший и очень интересный исследовательский материал как раз по этой теме! Предлагаю всем желающим ознакомиться и прокомментировать.
Вот таков основной набор из приведённых девяти пунктов. Если надо добавить ещё пункты, предлагайте. Ответы по пунктам тоже можно развивать и дополнять, я всё это обобщу в следующих публикациях. Жду!
P. S. Недавно Марию Бутину, основательницу движения "Право на оружие", опять беспричинно посадили в одиночку в американской тюрьме. Хотя что тут беспричинного? Просто ломают. А наше государство в ответ только произносит жалкие слова, демонстрируя свою беспомощность. А наши отечественные хоплофобы не стесняются в сети повторять измышления американской прессы в адрес Марии, да ещё свои добавлять, цитировать здесь эти "вершины" низости не буду. 10 ноября Мария встретила в тюрьме свой день рождения. Считаю, что её следует морально поддержать. Её отцу, Валерию Бутину, дозволено сравнительно регулярно общаться с дочерью, вот его адрес: valvib63@mail.ru, пошлите свои слова ободрения и поддержки для Марии, она о них узнает. На снимке Мария разрезает юбилейный торт с логотипом "Право на оружие" на съезде движения в 2014 году, когда организация получила статус всероссийской, создав свои отделения в большинстве регионов России.
P. P. S. Развёрнутые комментарии на этот материал со стороны оппонентов востребованы и приветствуются! Застенчиво предлагаю больше не сообщать мне, как это всегда бывает, до чего я надоел, ибо такие сообщения уже напоминают принцессу из фильма "Обыкновенное чудо" в тот момент, когда она заявляет: "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны! Я вам это докажу… Умру, а докажу!"
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- Steve Buissinne
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