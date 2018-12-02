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Названа военная техника, перевернувшаяся на Транссибе

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На грузовых платформах, сошедших с рельсов в ночь на 1 декабря, находились самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», передает ТАСС сообщение своего источника.

Названа военная техника, перевернувшаяся на Транссибе



Самоходки можно рассмотреть на появившихся в Сети фотографиях. Собеседник агентства подтвердил, что на грузовых платформах действительно перевозились «Гвоздики».

Ранее пресс-служба Центрального округа сообщила лишь, что на сошедших с рельсов платформах находилась военная техника.

Чрезвычайное происшествие произошло на участке Свердловской железной дороги Называевская – Ишим. Всего с рельсов сошло 35 вагонов, из них 21 перевернулся, в том числе 5 цистерн с мазутом.

В составе поезда находились несколько платформ с самоходными гаубицами 2С1 «Гвоздика», перевозившимися на ремонтный завод.

В результате ЧП повреждена контактная сеть, нарушен габарит по соседнему пути. К настоящему времени движение поездов в обоих направлениях восстановлено по одному пути. По предварительным данным, причиной схода вагонов является дефект рельса.

Мазут, к счастью, не пролился. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Уральское следственное управление по факту происшествия возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации» железнодорожного транспорта. Также для выяснения причин создана специальная комиссия.

На месте работают несколько восстановительных поездов.
Использованы фотографии:
Евгений Жучков/ngs55.ru
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