В Польше можно говорить и показывать всё. Госдеп одобряет

На минувшей неделе Варшаву лихорадило. Местный политикум возбудился от бесцеремонного вмешательства во внутренние дела страны посла США в Польше Джорджетт Мосбахер. Сначала Мосбахер выступила в польском сейме, где осудила вызов в суд сотрудника телекомпании TVN-24 Павла Ваковского, обвинённого в пропаганде нацизма. Потом написала гневное письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому и, как отмечают польские СМИ, «в откровенно ультимативной и хамской форме потребовала от польского руководства прекратить преследование телекомпании».Эта история берёт своё начало в нынешнем январе, когда субботним вечером телеканал TVN-24 выдал в эфир репортаж о польской неонацистской организации «Гордость и современность». По версии канала, его журналисты несколько месяцев кряду посещали мероприятия неонацистов, изучали их организацию.Центральной темой репортажа стал сюжет о праздновании неонацистами в апреле 2017 года дня рождения Адольфа Гитлера. На кадрах съёмки польские наци, одетые в форму солдат вермахта, в ярком свете пылающей деревянной свастики пели нацистские гимны, «зиговали» здравицы Гитлеру и Польше. Картинку дополняли развешанные на деревьях красные флаги со свастикой. В конце мероприятия все подняли тосты «за Адольфа Гитлера и нашу любимую Родину – Польшу», угостились тортом в цветах флага Третьего рейха.В репортаже TVN-24 мельком проскочила информация, что организация «Гордость и современность» появилась в провинциальном городке Водзислав-Слёнски ещё в 2011 году. Её первым большим событием стал чемпионат под лозунгом «Выдержать, чтобы выжить». Название своего соревнования наци скопировали с альбома неонацистской рок-группы Honor, наполненного песнями о немецком национал-социализме и заместителе Гитлера по партии (в 1933-1941 годах) Рудольфе Гессе.С неонацистами из общества «Гордость и современность» тележурналисты связали марш в городе Катовице 11 ноября 2017 года. Там на виселицах демонстративно вешали портреты депутатов польского Сейма, обвинённых «в очернении Польши в стране и за границей». Организатором марша выступил Яцек Лянушны, представлявший не только «Гордость и современность», но и фонд «Орлиное гнездо».Репортаж TVN-24 вызвал в польском обществе, пострадавшем от фашистской оккупации, бурю возмущения. Власти вынуждены были реагировать. В отношении организаторов празднования дня рождения Гитлера началось следствие. Им инкриминировали публичную пропаганду фашизма. Вскоре полиция задержала семь человек.Наци недолго запирались и дали показания. Как установило следствие, «вечеринку со свастиками» заказал за 20 тысяч злотых сотрудник телеканала TVN-24 Павел Вацовский. Он же кидал «зигу» в кадрах репортажа, чтобы сделать убедительней фашистский шабаш в польском лесу и доказать существование в Польше нацизма.Для прояснения ситуации Павла Вацовского вызвали в польский суд, но тут в дело вмешалась посол США в Польше, госпожа Джорджетт Мосбахер. Она напомнила, что собственник телекомпании TVN-24 – американский медиахолдинг Discovery, а, значит, преследование тележурналиста Вацовского становится прямым вызовом Соединённым Штатам с их пониманием свободы слова и независимости СМИ.Выступая в сейме, посол Джорджетт Мосбахер предъявила его депутатам «мягкий ультиматум». «Конгресс очень позитивен в отношении Польши, – сказала Мосбахер. – И демократы, и республиканцы очень рады помочь Польше. Польша является очень важным союзником. Но есть одна вещь, которая может испортить эти отношения. Это нападение на свободные СМИ. Я предупреждаю вас, потому что я честна перед вами».Демарш американского посла спровоцировал резкую реакцию польских политиков. Например, вице-премьер и министр науки Ярослав Говин отменил встречу с Мосбахер, которая организовывалась по её инициативе. От правящей партии «Права и справедливости» с отповедью Мосбахер выступила депутат сейма Кристина Павлович. Она потребовала от посла США «уважать польскую нацию, её обычаи и законодательство, которое распространяется на всех, включая антипольское и антидемократическое TVN».Поляки настолько осмелели, что напомнили в СМИ: Джорджетт Мосбахер — не профессиональный дипломат, а владелица косметологической компании La Praire. Свой нынешний пост в Польше Мосбахер получила в благодарность за многолетнюю поддержку Республиканской партии и выборной кампании Дональда Трампа.Американку наградили самыми нелестными эпитетами, не забыв упомянуть про «польское национальное достоинство» и требование уважать его. Вспомнили, как полгода назад во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды его никто из американских официальных лиц не встретил.В другой раз (пару месяцев назад) при подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве Польши и США Дональд Трамп даже не предложил польскому коллеге стул. Так что Дуда ставил свою подпись, унизительно прогнувшись перед креслом американского президента.Вот после всего этого Джорджетт Мосбахер и написала письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому. Небрежно назвав главу польского правительства «министром», Мосбахер не обременила себя дипломатическим политесом, а прямо потребовала («в хамской форме», как заметили местные СМИ) прекратить преследование телекомпании TVN-24. Посол объявила Моравецкому, что «Америка не потерпит от польских политиков критических слов в адрес независимых СМИ».По инерции польские СМИ начали было упражняться в критике этих угроз американского посла, но тут включился Госдепартамент США. Его официальный представитель Хезер Науэрт оперативно отреагировала на события в Варшаве и заявила, что Джорджетт Мосбахер прекрасно представляет Америку в Польше, а слова Мосбахер отражают такие американские идеалы и ценности, как свобода слова. Потому Госдепартамент не собирается менять своего посла.Полякам стало ясно: они погорячились. Равного партнёрства не получится. Придётся им и дальше терпеть унижения от своего заокеанского патрона. Ведь именно при поддержке Соединённых Штатов Польша заняла особое место в Евросоюзе, претендуя на роль регионального лидера восточно-европейских стран.Есть и другие причины, из-за которых самовосхвалённая польская гордость тихо разбилась о брутальную напористость американцев. Прежде всего, это желание заполучить на свою территорию полноценную военную базу Соединённых Штатов и стать их форпостом в Европе.Кроме того Польша через свой терминал в балтийском порту Свиноуйсьце хочет превратиться в хаб американского сжиженного газа для всей Восточной Европы. Ради этой цели нужно вести гибкую политику в отношении Америки. То есть, прогнуться. После демарша посла Джорджетт Мосбахер в Варшаве сделали это очень быстро, пусть и без большого удовольствия.Что же до американцев, то в данном случае речь идёт не столько о защите свободы слова, сколько о покровительстве неонацистским группам. Мир знает, в последние годы Соединённые Штаты стабильно выступают против резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих героизацию фашизма. Скорее всего, польские наци им просто близки…