Сегодня Пекин столкнулся со спекулянтом, которому нельзя доверять. Раньше Трамп был бизнесменом и, как казалось, успешным, но на деле он именно спекулянт. Став главой государства, он перенес свои навыки спекулянта на политическую и торговую арены,

Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи на полях «Большой двадцатки» в Аргентине договорились предпринять взаимные усилия для прекращения торговой войны между государствами, передает ТАСС С этой целью в течение 3 месяцев стороны должны заключить новое торговое соглашение.Как сообщили в Белом доме, администрация США не станет с нового года поднимать тарифы на китайскую продукцию $200 млрд. с 10% до 25%. В свою очередь Пекин согласился закупать у США дополнительно на «довольно значительную сумму» (пока официально не установлена) энергоносители, промышленную, сельскохозяйственную и другую продукцию для сокращения торгового дисбаланса.Согласно заявлению, соглашение должно быть достигнуто в следующие 90 дней. Если же по окончании обозначенного срока договор не будет подписан, то США поднимут тарифы с 10-ти до 25 процентов, подчеркнули в Белом доме.Как отметили китайские СМИ, итогом будущего соглашения должна быть отмена всех дополнительных тарифов. Кроме того, по словам главы китайского МИД Ван И, лидеры двух стран договорились обменяться визитами «в подходящее время».При этом известный китайский политолог Сы Манань не уверен в том, что «спекулянт» Трамп выполнит свое обещание.В интервью РИА Новости он отметил, что Трамп может с легкостью расторгнуть договоренности.заявил эксперт.