Bellingcat получил директиву: Катера ВМСУ были обстреляны в международных водах
Известный дезинформационный флюгер западных спецслужб – сайт Bellingcat – опубликовал очередную порцию материалов, которые назвал громким словом «расследование». В «расследовании» этой структуры, занимающейся инфовбросами с той целью, чтобы западные политики потом имели возможность на что-то ссылаться в своих антироссийских речах, заявлено, что «проанализированы данные радиоперехвата российских военных, а также кадры ФСБ, на которых запечатлены действия России против украинских катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу».
В публикации утверждается, что украинские суда были обстреляны российскими военными в нейтральных водах.
Заявлено, что украинские корабли пытались развернуться, выйти из российских вод и пойти в сторону Одессы, но российские корабли «их настигли в международных водах, и был открыт огонь».
Эту публикацию, как и ожидалось, принялись смаковать западные и украинские медийные ресурсы. При этом на этих ресурсах заявлено, что Россия «нарушила международное право».
Даже если предположить, что Bellingcat не лжёт хотя бы в этом случае (что крайне сомнительно), то можно сделать единственный вывод: вся эта истерика лишний раз доказывает, что «расследователи» сознательно вводят людей в заблуждение.
Если какое-либо судно (тем более, военный корабль) нарушает границы любого (уважающего себя) государства, при этом не откликается на сигналы пограничников, не останавливается по требованию, после чего пытается сбежать из территориальных вод, то это судно является нарушителем. А по нарушителям государственных границ силовые структуры, занимающиеся охраной рубежей государства, имеют право открывать огонь, преследуя до тех пор, пока не будет выполнена задача по принуждению остановиться и сдаться - при учёте того, что Украина постоянно заявляет о "войне с Россией", а также при учёте того, что сам "Беллингкэт" запутался, где именно те "международные" воды.
При этом «эксперты» из Bellingcat почему-то не сообщают, что огонь был открыт лишь спустя шесть с лишним часов после нарушения границы. Всё это время российские пограничники пытались объяснить украинским морякам, что те нарушают госграницу и должны выполнить требования. Мало того, огонь был открыт не с той целью, чтобы пустить украинские «корыта» на дно (хотя в Киеве явно надеялись именно на это), а с тем, чтобы заставить экипажи, наконец, остановиться. Также Bellingcat умалчивает, что на борту украинских кораблей-нарушителей находился внушительные оружейный арсенал. Эта информация не входит к тот круг, который очертили для заказной структуры "Беллингкэт"
С уверенностью можно сказать одно: одна марионетка - Bellingcat - получила директиву спасать других марионеток Запада - украинские власти. Того же "тонущего" Порошенко.
Также - если появились очередные басни от Bellingcat, значит, под это будут пытаться подвести антироссийские санкции. Старая песня…
Кстати, "Беллингкэт", что там с расследованием по поводу украинской ракеты, который был сбит малайзийский "Боинг"?
В публикации утверждается, что украинские суда были обстреляны российскими военными в нейтральных водах.
Заявлено, что украинские корабли пытались развернуться, выйти из российских вод и пойти в сторону Одессы, но российские корабли «их настигли в международных водах, и был открыт огонь».
Эту публикацию, как и ожидалось, принялись смаковать западные и украинские медийные ресурсы. При этом на этих ресурсах заявлено, что Россия «нарушила международное право».
Даже если предположить, что Bellingcat не лжёт хотя бы в этом случае (что крайне сомнительно), то можно сделать единственный вывод: вся эта истерика лишний раз доказывает, что «расследователи» сознательно вводят людей в заблуждение.
Если какое-либо судно (тем более, военный корабль) нарушает границы любого (уважающего себя) государства, при этом не откликается на сигналы пограничников, не останавливается по требованию, после чего пытается сбежать из территориальных вод, то это судно является нарушителем. А по нарушителям государственных границ силовые структуры, занимающиеся охраной рубежей государства, имеют право открывать огонь, преследуя до тех пор, пока не будет выполнена задача по принуждению остановиться и сдаться - при учёте того, что Украина постоянно заявляет о "войне с Россией", а также при учёте того, что сам "Беллингкэт" запутался, где именно те "международные" воды.
При этом «эксперты» из Bellingcat почему-то не сообщают, что огонь был открыт лишь спустя шесть с лишним часов после нарушения границы. Всё это время российские пограничники пытались объяснить украинским морякам, что те нарушают госграницу и должны выполнить требования. Мало того, огонь был открыт не с той целью, чтобы пустить украинские «корыта» на дно (хотя в Киеве явно надеялись именно на это), а с тем, чтобы заставить экипажи, наконец, остановиться. Также Bellingcat умалчивает, что на борту украинских кораблей-нарушителей находился внушительные оружейный арсенал. Эта информация не входит к тот круг, который очертили для заказной структуры "Беллингкэт"
С уверенностью можно сказать одно: одна марионетка - Bellingcat - получила директиву спасать других марионеток Запада - украинские власти. Того же "тонущего" Порошенко.
Также - если появились очередные басни от Bellingcat, значит, под это будут пытаться подвести антироссийские санкции. Старая песня…
Кстати, "Беллингкэт", что там с расследованием по поводу украинской ракеты, который был сбит малайзийский "Боинг"?
- Использованы фотографии:
- Россия 1
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter