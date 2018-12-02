Порошенко рассказал о планах Москвы «захватить Бердянск и Мариуполь»

Всё зависит от России – страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Мы никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а россияне,

По сути, именно на Украине сегодня решается будущее свободного мира. В отличие от российского провокационного поведения и подстрекательства к еще более драматическим событиям, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта,