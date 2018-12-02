Порошенко рассказал о планах Москвы «захватить Бердянск и Мариуполь»
Россия намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, поскольку ей нужен наземный коридор из Донбасса в Крым, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Media Group.
Выдержки из интервью приводит на своем сайте пресс-служба президента Украины.
Прекращение или продолжение военных действий на Украине зависит от «страны-агрессора», которая начала войну, а Украина лишь защищает свой суверенитет, сказал Порошенко.
Теперь, по словам президента Украины, Москва «пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Бердянск и Мариуполь».
При этом он не привел никаких реальных подтверждений, а единственным доказательством таких «планов» он назвал инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали моряков ВМСУ, нарушивших госграницу РФ.
По его словам, арестованные российскими правоохранителями моряки фактически являются военнопленными. И если Москва не хочет столкнуться с «новой волной международного осуждения», она должна их немедленно освободить вместе с захваченными украинскими судами, заключил президент.
Между тем российский омбудсмен Татьяна Москалькова передала свой украинской коллеге Людмиле Денисовой (уполномоченной Верховной рады по правам человека) информацию об условиях содержания моряков ВМСУ.
Москалькова сообщила, что 21 моряка, которых содержат в Лефортовском СИЗО, посетила Общественная наблюдательная комиссия. Военнослужащие здоровы, нарушений правил их содержания не выявлено. Также члены комиссии посетили трех украинцев, находящихся в медицинской части «Матросской тишины». Их лечение проходит нормально.
В понедельник Денисова планирует провести с переговоры с Москальковой о предоставлении возможности самой посетить украинских моряков.
Выдержки из интервью приводит на своем сайте пресс-служба президента Украины.
Прекращение или продолжение военных действий на Украине зависит от «страны-агрессора», которая начала войну, а Украина лишь защищает свой суверенитет, сказал Порошенко.
Всё зависит от России – страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Мы никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а россияне,добавил он.
Теперь, по словам президента Украины, Москва «пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Бердянск и Мариуполь».
При этом он не привел никаких реальных подтверждений, а единственным доказательством таких «планов» он назвал инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали моряков ВМСУ, нарушивших госграницу РФ.
По сути, именно на Украине сегодня решается будущее свободного мира. В отличие от российского провокационного поведения и подстрекательства к еще более драматическим событиям, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта,заявил Порошенко.
По его словам, арестованные российскими правоохранителями моряки фактически являются военнопленными. И если Москва не хочет столкнуться с «новой волной международного осуждения», она должна их немедленно освободить вместе с захваченными украинскими судами, заключил президент.
Между тем российский омбудсмен Татьяна Москалькова передала свой украинской коллеге Людмиле Денисовой (уполномоченной Верховной рады по правам человека) информацию об условиях содержания моряков ВМСУ.
Москалькова сообщила, что 21 моряка, которых содержат в Лефортовском СИЗО, посетила Общественная наблюдательная комиссия. Военнослужащие здоровы, нарушений правил их содержания не выявлено. Также члены комиссии посетили трех украинцев, находящихся в медицинской части «Матросской тишины». Их лечение проходит нормально.
В понедельник Денисова планирует провести с переговоры с Москальковой о предоставлении возможности самой посетить украинских моряков.
- Использованы фотографии:
- https://www.president.gov.ua
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