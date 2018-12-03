Агитпроп Константина Сёмина: Военное положение не для всех

После того как три корабля украинского военно-морского флота совершили провокацию, вторгшись в территориальные воды РФ, президент Украины, Пётр Порошенко, недолго думая, своим указом ввёл военное положение в десяти областях страны. Этакое местечковое военное положение - "не для всех".Как отреагировали простые граждане Украины на этот президентский шаг? С безразличием. Война украинскими властями объявлялась столько раз, что люди потеряли к этому всякий интерес. Да это и неудивительно, ведь всё здесь шито белыми нитками, - считает автор программы «Агитпроп»Он убеждён, что такое поведение во многом обусловлено тем, что в мире идёт жёсткая борьба отдельных групп за сферы влияния. Кому-то выгодно усугубление конфликта на Украине, кому-то – обострение американо-российских отношений, а какие-то группы заинтересованы в обострении американо-китайских отношений и конфликтов с Европой.Разменными монетами, пешками в подобных политических играх, становятся простые люди, что, например, случилось с задержанными матросами украинских катеров. Моряков украинский режим толкал не только на откровенную провокацию, но и фактически на смерть.Почему ЕС и НАТО не торопятся отвечать на призыв украинского президента надавить на Россию и ввести корабли в воды Чёрного моря? Об этом в очередном выпуске "Агитпропа".