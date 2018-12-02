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Госдеп: мы вынуждены ввести вторую часть санкций по «делу Скрипалей»

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Американская администрация намерена ввести «второй этап» антироссийских санкций по «делу Скрипалей», передает ТАСС заявление представителя Госдепа США.




Вашингтон не предвосхищает решения о введении второго этапа санкций, но намерен выполнить требование американского закона от 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения",
сказал агентству представитель ведомства.

Напомним, первая часть санкций по делу Скрипалей была введена 27 августа. Тогда Госдеп заявил, что если в течение 3 месяцев Москва не даст обещания больше не применять химоружия и не допустит международных экспертов на химические объекты, то в отношении нее будет запущен второй санкционный процесс. Отведенные 90 дней истекли, но Вашингтон пока не предпринял пока никаких новых шагов.

Вторая часть ограничений предусматривает довольно жесткие меры – до понижения уровня двусторонних дипломатических отношений, в том числе и их приостановку. Также может последовать полный запрет на экспорт в РФ любых товаров, кроме продовольственных, и на ввоз в США российских товаров, включая углеводороды. Кроме того, может быть запрещена посадка на американской территории российских самолетов, входящих в компании, подконтрольные правительству России.

При этом в Госдепе отказались сообщить, на основе какой информации либо разведанных были сделаны выводы о причастности российских спецслужб к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери.
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