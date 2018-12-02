Госдеп: мы вынуждены ввести вторую часть санкций по «делу Скрипалей»
Американская администрация намерена ввести «второй этап» антироссийских санкций по «делу Скрипалей», передает ТАСС заявление представителя Госдепа США.
Напомним, первая часть санкций по делу Скрипалей была введена 27 августа. Тогда Госдеп заявил, что если в течение 3 месяцев Москва не даст обещания больше не применять химоружия и не допустит международных экспертов на химические объекты, то в отношении нее будет запущен второй санкционный процесс. Отведенные 90 дней истекли, но Вашингтон пока не предпринял пока никаких новых шагов.
Вторая часть ограничений предусматривает довольно жесткие меры – до понижения уровня двусторонних дипломатических отношений, в том числе и их приостановку. Также может последовать полный запрет на экспорт в РФ любых товаров, кроме продовольственных, и на ввоз в США российских товаров, включая углеводороды. Кроме того, может быть запрещена посадка на американской территории российских самолетов, входящих в компании, подконтрольные правительству России.
При этом в Госдепе отказались сообщить, на основе какой информации либо разведанных были сделаны выводы о причастности российских спецслужб к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери.
Вашингтон не предвосхищает решения о введении второго этапа санкций, но намерен выполнить требование американского закона от 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения",сказал агентству представитель ведомства.
Напомним, первая часть санкций по делу Скрипалей была введена 27 августа. Тогда Госдеп заявил, что если в течение 3 месяцев Москва не даст обещания больше не применять химоружия и не допустит международных экспертов на химические объекты, то в отношении нее будет запущен второй санкционный процесс. Отведенные 90 дней истекли, но Вашингтон пока не предпринял пока никаких новых шагов.
Вторая часть ограничений предусматривает довольно жесткие меры – до понижения уровня двусторонних дипломатических отношений, в том числе и их приостановку. Также может последовать полный запрет на экспорт в РФ любых товаров, кроме продовольственных, и на ввоз в США российских товаров, включая углеводороды. Кроме того, может быть запрещена посадка на американской территории российских самолетов, входящих в компании, подконтрольные правительству России.
При этом в Госдепе отказались сообщить, на основе какой информации либо разведанных были сделаны выводы о причастности российских спецслужб к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери.
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