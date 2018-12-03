Два слова для Трампа, или По мостику над пропастью
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на G-20 в Буэнос-Айресе всё-таки состоялась («на ногах»). В «двух словах» президенты обсудили Керченский инцидент и насущные мировые вопросы. Вот в таком великолепном состоянии находится сегодня мир на пороге выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности и на пороге новой гонки вооружений. А ещё разваливается Евросоюз, дымится Сирия, Афганистан и Ливия, а «режим на Украине», по словам главы МИД Сергея Лаврова, ввёл в стране военное положение, и готовится отражать «вторжение России».
И вот в такие времена главная интрига мировой политики заключается в том, встретятся или не встретятся главы ядерных сверхдержав мира, а если встретятся, сколько минут они поговорят. Мировая политика скатывается к шпионскому роману: если Трамп – агент Путина, сумел ли Владимир Владимирович передать ему шифровку между «двумя словами»? Успел ли отчитаться Трамп, кто организовал и согласовал Керченский инцидент?
Незападный мир во главе с Китаем и Индией тихо смотрит, как сходит с ума мир западный в своих междусобойчиках: по мнению известного философа и политолога Самюэля Хантингтона (1927-2008), Восток воспринимает Россию, во всяком случае, как полузападную страну. Этот другой мир пока молчит, но молчит в пользу России, прикрываясь от летающей западной «демократии» новейшими российскими системами ПВО.
Помощник президента США Джон Болтон до последнего момента выступал за встречу Трампа с Путиным, несмотря на свою репутацию «дьявола во плоти», по словам министра обороны Джеймса Мэттиса. А вот госсекретарь Майк Помпео, тепло встретившийся недавно в городе Вашингтоне с украинцем из города Курска Павлом Климкиным, видимо, настаивал на отмене встречи президентов. Трамп внял доводам Помпео, но от встречи с Путиным «на ногах» удержаться не смог, хотя, наверное, понимал, что ему придётся пройти над пропастью провала.
Эта история «на ногах» говорит о неустойчивой позиции близких советников Трампа по отношению к России, как и самого Трампа. Вообще-то, после официальной отмены встречи лидеров она даже «на ногах» не должна была состояться, но она была! Президенты США и России обменялись мнениями по инциденту в Керченском проливе и остались каждый при своём мнении. И что дальше?
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер требует новых санкций против России за керченский инцидент, а вот Майк Помпео с Трампом совсем не требуют. И корабли в Чёрное море к Керченскому проливу для демонстрации свободы мореплавания посылать не собираются. И понятно, почему. Идёт следствие по делу о провокации бандеровской эскадры в Керченском проливе, и Запад не знает, к чему оно приведёт. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова уже обвинила некие западные страны в причастности к этой провокации, что-то скажут после саммита в Буэнос-Айресе Сергей Лавров и Владимир Путин. Моряки с эскадры прорыва Керченского пролива, с двух бронекатеров и буксира уже в Москве, и, наверное, готовятся к большой пресс-конференции.
А в это время на Украине вступает в права военное положение на тридцать дней. Основная интрига заключается в том, как Пётр Порошенко будет его продлевать, чтобы перенести куда-нибудь мартовские президентские выборы. Поскольку Пётр анонсировал «вторжение России», это же нужно как-то подтверждать… Весь мир ждёт продолжения керченского «банкета» от киевского режима.
Есть два противоположных прогноза по приближающимся президентским выборам на Украине, которые не поколебала даже керченская провокация и вводимое военное положение в стране. Один представляет политолог Михаил Погребинский, который уверен, что Вашингтон продолжит жёстко контролировать Украину, и постарается придать легитимность выборным процессам в стране. Исходя из этого, США поддерживают и Порошенко, при всей его коррупции и непопулярности. Это как бы подтверждает и Владимир Путин: «Запад всё прощает киевскому режиму». Почему?
«За его хорошую управляемость», — считает Погребинский. Поэтому, по его мнению, Порошенко не пойдёт на эскалацию перед президентскими выборами, подчиняясь требованиям Госдепа, а конкретно госсекретарю Майку Помпео. В принципе, Вашингтон устроит и постановочная победа на президентских выборах Порошенко, если он сможет её организовать.
Другой прогноз представляет политолог Ростислав Ищенко: Вашингтон бросает Украину на произвол судьбы, что с ней произойдёт, ему всё равно, от США всё это очень далеко. Единственно, в чём заинтересован Вашингтон: создать побольше проблем России на её границах. В пользу этого мнения говорит то, что Украина субсидируется МВФ на грани выживания, а помощь США заключается в поставках оружия, как бы в качестве детонатора…
И вот в такие времена главная интрига мировой политики заключается в том, встретятся или не встретятся главы ядерных сверхдержав мира, а если встретятся, сколько минут они поговорят. Мировая политика скатывается к шпионскому роману: если Трамп – агент Путина, сумел ли Владимир Владимирович передать ему шифровку между «двумя словами»? Успел ли отчитаться Трамп, кто организовал и согласовал Керченский инцидент?
Незападный мир во главе с Китаем и Индией тихо смотрит, как сходит с ума мир западный в своих междусобойчиках: по мнению известного философа и политолога Самюэля Хантингтона (1927-2008), Восток воспринимает Россию, во всяком случае, как полузападную страну. Этот другой мир пока молчит, но молчит в пользу России, прикрываясь от летающей западной «демократии» новейшими российскими системами ПВО.
Помощник президента США Джон Болтон до последнего момента выступал за встречу Трампа с Путиным, несмотря на свою репутацию «дьявола во плоти», по словам министра обороны Джеймса Мэттиса. А вот госсекретарь Майк Помпео, тепло встретившийся недавно в городе Вашингтоне с украинцем из города Курска Павлом Климкиным, видимо, настаивал на отмене встречи президентов. Трамп внял доводам Помпео, но от встречи с Путиным «на ногах» удержаться не смог, хотя, наверное, понимал, что ему придётся пройти над пропастью провала.
Эта история «на ногах» говорит о неустойчивой позиции близких советников Трампа по отношению к России, как и самого Трампа. Вообще-то, после официальной отмены встречи лидеров она даже «на ногах» не должна была состояться, но она была! Президенты США и России обменялись мнениями по инциденту в Керченском проливе и остались каждый при своём мнении. И что дальше?
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер требует новых санкций против России за керченский инцидент, а вот Майк Помпео с Трампом совсем не требуют. И корабли в Чёрное море к Керченскому проливу для демонстрации свободы мореплавания посылать не собираются. И понятно, почему. Идёт следствие по делу о провокации бандеровской эскадры в Керченском проливе, и Запад не знает, к чему оно приведёт. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова уже обвинила некие западные страны в причастности к этой провокации, что-то скажут после саммита в Буэнос-Айресе Сергей Лавров и Владимир Путин. Моряки с эскадры прорыва Керченского пролива, с двух бронекатеров и буксира уже в Москве, и, наверное, готовятся к большой пресс-конференции.
А в это время на Украине вступает в права военное положение на тридцать дней. Основная интрига заключается в том, как Пётр Порошенко будет его продлевать, чтобы перенести куда-нибудь мартовские президентские выборы. Поскольку Пётр анонсировал «вторжение России», это же нужно как-то подтверждать… Весь мир ждёт продолжения керченского «банкета» от киевского режима.
Есть два противоположных прогноза по приближающимся президентским выборам на Украине, которые не поколебала даже керченская провокация и вводимое военное положение в стране. Один представляет политолог Михаил Погребинский, который уверен, что Вашингтон продолжит жёстко контролировать Украину, и постарается придать легитимность выборным процессам в стране. Исходя из этого, США поддерживают и Порошенко, при всей его коррупции и непопулярности. Это как бы подтверждает и Владимир Путин: «Запад всё прощает киевскому режиму». Почему?
«За его хорошую управляемость», — считает Погребинский. Поэтому, по его мнению, Порошенко не пойдёт на эскалацию перед президентскими выборами, подчиняясь требованиям Госдепа, а конкретно госсекретарю Майку Помпео. В принципе, Вашингтон устроит и постановочная победа на президентских выборах Порошенко, если он сможет её организовать.
Другой прогноз представляет политолог Ростислав Ищенко: Вашингтон бросает Украину на произвол судьбы, что с ней произойдёт, ему всё равно, от США всё это очень далеко. Единственно, в чём заинтересован Вашингтон: создать побольше проблем России на её границах. В пользу этого мнения говорит то, что Украина субсидируется МВФ на грани выживания, а помощь США заключается в поставках оружия, как бы в качестве детонатора…
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru
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