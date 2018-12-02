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Президент Украины выдвинул требования в адрес России

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Пётр Порошенко продолжает раздавать интервью крупным западным СМИ, что, как уже отмечалось, можно расценивать как попытку Запада выгородить карманные власти Украины в ситуации с нарушением государственной границы России. Теперь украинский президент дал интервью французскому телеканалу France24. В этом интервью Порошенко в очередной раз «воззвал» к так называемому международному сообществу, заявив, что оно должно поспособствовать «безопасности в Азово-Черноморском регионе».

Президент Украины выдвинул требования в адрес России



Помимо всего прочего Порошенко выдвинул России ряд требований. По его словам, Россия «должна незамедлительно открыть Керченский пролив», «отвести войска от границы с Украиной», а также «вывести все военные корабли из акватории Азовского моря».

Порошенко также заявил, что представители украинской делегации будут поднимать все эти вопросы в ходе встречи «в нормандском формате».

Ранее к заседанию «нормандской группы» призвал президент Турции, заявив, что лидеры России, Украины, Франции и Германии должны обсудить вопросы по деэскалации в районе Керченского пролива.

Напомним, что украинские военные катера и буксир совершили вооружённое нарушение морских границ России, причём в том месте, где акватория была российской ещё до воссоединения с Крымом. Провокация украинской стороне в итоге не удалась – катера и буксир были задержаны российскими пограничниками, моряки ВМС ВСУ и сотрудники СБУ, находившиеся на борту этих судов, дают показания. Суд их арестовал на 2 месяца - на время следствия.
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