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Первую партию российского зерна Эр-Рияду отправят в текущем году

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Первая партия российской пшеницы будет отправлена Саудовской Аравии до конца текущего года, передает Интерфакс сообщение представителя Россельхознадзора Юлии Мелано.




По ее словам вес партии составит 40 тонн. В настоящее время пшеница проходит исследование в Краснодарском крае.

Мелано рассказала, что после того как зерно прибудет на территорию Саудовской Аравии и отлежится после дороги, местные специалисты пригласят специалистов из Россельхознадзора «для проведения совместного эксперимента».

Вместе они выпекут хлеб и оценят получившийся результат,
сказала она, пояснив, что договоренность об этом была достигнута ранее в ходе визита саудовских специалистов, изучавших действующую систему оценки качества зерна, отправляемого за рубеж.

В настоящее время Эр-Рияд является крупным потребителем российского ячменя. А о планах по закупке пшеницы стало известно весной 2018 года.

Традиционными поставщиками пшеницы в Саудовскую Аравию являются Канада, Австралия и некоторые страны ЕС. Ежегодный объем поставок – около 3,4 млн. тонн.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, если России удастся прорваться на саудовский рынок и закрепиться там, то это бы значительно увеличило ее экспортный потенциал.

Он напомнил, что ранее РФ не могла поставлять пшеницу в эту страну из-за «нулевых» требований по выявлению такого вредителя как клоп-черепашка.

Также Эр-Рияд подтвердил заинтересованность в участии в нескольких инфраструктурных проектах, представленных Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В ближайший год мы планируем проинвестировать еще около $2 млрд. из российско-саудовского фонда в Россию,
сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Речь идет о проектах в сфере нефтехимии, логистики и в ряде других секторов.
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