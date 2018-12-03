3 декабря - День Неизвестного солдата

Ежегодно (с 2014 года) в Российской Федерации отмечается мемориальная дата, посвящённая памяти всех тех воинов, которые не вернулись с фронтов, и прах которых продолжает оставаться безымянным. Речь идёт о такой мемориальной дате как День Неизвестного солдата – 3 декабря.Этот день был выбран совсем не случайно. Именно 3-го декабря 1966 года в Александровском саду у Кремлёвской стены был захоронен прах Неизвестного солдата, который ранее покоился в братской могиле в районе въезда в Зеленоград. В свою очередь то событие (перезахоронение) было приурочено к 25-й годовщине разгрома гитлеровских захватчиков в боях под Москвой. Этот разгром вошёл в историю как первое крупное поражение нацистских войск во Второй мировой войне, и стал сигналом для тех, кто в Берлине ещё продолжал верить «блицкриг».О том, как было обнаружено захоронение красноармейцев в Зеленограде.Осенью 1963 года ученики одной из местных школ обнаружили в лесу провал грунта. За осевшими краями земли были видны человеческие останки. Школьники решили взять из стихийной могилы несколько костей и черепов с той целью, чтобы показать их своему учителю биологии. Впоследствии о находке дети сообщили директору школы Юрию Воробьёву, который сам был фронтовиком. Далее началось официальное расследование, в котором принимали участие сотрудники военкомата Ленинградского района города Москвы. В ходе исследования захоронения были обнаружены 11 тел красноармейцев.После осуществления необходимо процедур было решено осуществить перезахоронение останков воинов, погибших в боях под Москвой. Гробы с прахом защитников столицы были выставлены в той самой школе, учащиеся которой и обнаружили останки погибших. Это событие вызвало широкий общественный резонанс, и на церемонию прощания с погибшими в 1941 году бойцами пришли тысячи местных жителей.Погибшие неизвестные солдаты были захоронены на 40-м км Ленинградского шоссе. А в том самом 1966 году прах одного из захороненных красноармейцев и было решено перезахоронить у Кремлёвской стены, где впоследствии (в мае 1967 года) был зажжён Вечный огонь. Прах был помещён в специальный титановый гроб, который был сделан на зеленоградском машиностроительном заводе «Элион». Гроб был увит лентой, которую сегодня принято называть георгиевской, а тогда её ассоциировали с лентой солдатского ордена «Славы».8 декабря 1997 года в Александровском саду был учреждён пост №1.Этот пост хранит память о всех тех воинах, которые сложили головы за Отечества, и чьи имена, к сожалению, так и не удалось установить. Говоря о Неизвестном солдате, прах которого покоится в Александровском саду, историки высказывают предположение относительно того, что останки могут принадлежать одному из бойцов 354-й стрелковой дивизии. Именно возле деревни Крюково красноармейцы этой дивизии, которая формировалась под Пензой, и приняли свой первый бой.Могила Неизвестного солдата стала местом поклонения для миллионов людей, включая и тех, кто до сих пор ничего не знает о месте упокоения своих родственников, павших в годы Великой Отечественной войны. Могила Неизвестного солдата и горящий Вечный огонь – это и память о большой войне, которая коснулась практически каждой семьи, живущей в России и на всём постсоветском пространстве.