В Тбилиси задержаны вооружённые граждане Украины
В воскресенье утром сотрудники грузинской полиции задержали в Тбилиси семерых граждан Украины, прибывших на митинг, организованный оппозицией, передает грузинский Первый канал.
Все семеро в момент задержания находились в гостинице «Альянс», расположенной по улице Лихаурской, куда заселились 27 ноября. Среди задержанных – уроженец Грузии с украинским паспортом Лука Чхетия, воевавший на востоке Украины в добровольческом националистическом батальоне «Донбасс». В ходе обыска у «гостей» найдено огнестрельное оружие.
Задержанные подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей 236 УК Грузии – незаконное приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо взрывных устройств.
Семья задержанного грузина обвинила тбилисскую полицию в провокации, устроенную с целью не допустить Луку на акцию оппозиции.
Ранее грузинские СМИ сообщили о задержании пятерых украинцев. Отмечалось, что следственные действия в гостинице проводились около 7 часов.
Митинг провело оппозиционное объединение «Сила в единстве», отказавшееся признать итоги второго тура выборов президента. Активисты называют прошедшие выборы «тотально сфальсифицированными» и не признают нового президента Саломе Зурабишвили.
Согласно данным ЦИК, Зурабишвили (независимый кандидат) набрала 59,52% голосов, а ее соперник от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соратник Михаила Саакашвили) – 40,48%.
Все семеро в момент задержания находились в гостинице «Альянс», расположенной по улице Лихаурской, куда заселились 27 ноября. Среди задержанных – уроженец Грузии с украинским паспортом Лука Чхетия, воевавший на востоке Украины в добровольческом националистическом батальоне «Донбасс». В ходе обыска у «гостей» найдено огнестрельное оружие.
Задержанные подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей 236 УК Грузии – незаконное приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо взрывных устройств.
Семья задержанного грузина обвинила тбилисскую полицию в провокации, устроенную с целью не допустить Луку на акцию оппозиции.
Ранее грузинские СМИ сообщили о задержании пятерых украинцев. Отмечалось, что следственные действия в гостинице проводились около 7 часов.
Митинг провело оппозиционное объединение «Сила в единстве», отказавшееся признать итоги второго тура выборов президента. Активисты называют прошедшие выборы «тотально сфальсифицированными» и не признают нового президента Саломе Зурабишвили.
Согласно данным ЦИК, Зурабишвили (независимый кандидат) набрала 59,52% голосов, а ее соперник от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соратник Михаила Саакашвили) – 40,48%.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter