Новости

В Тбилиси задержаны вооружённые граждане Украины

43
В воскресенье утром сотрудники грузинской полиции задержали в Тбилиси семерых граждан Украины, прибывших на митинг, организованный оппозицией, передает грузинский Первый канал.




Все семеро в момент задержания находились в гостинице «Альянс», расположенной по улице Лихаурской, куда заселились 27 ноября. Среди задержанных – уроженец Грузии с украинским паспортом Лука Чхетия, воевавший на востоке Украины в добровольческом националистическом батальоне «Донбасс». В ходе обыска у «гостей» найдено огнестрельное оружие.

Задержанные подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей 236 УК Грузии – незаконное приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо взрывных устройств.

Семья задержанного грузина обвинила тбилисскую полицию в провокации, устроенную с целью не допустить Луку на акцию оппозиции.

Ранее грузинские СМИ сообщили о задержании пятерых украинцев. Отмечалось, что следственные действия в гостинице проводились около 7 часов.

Митинг провело оппозиционное объединение «Сила в единстве», отказавшееся признать итоги второго тура выборов президента. Активисты называют прошедшие выборы «тотально сфальсифицированными» и не признают нового президента Саломе Зурабишвили.

Согласно данным ЦИК, Зурабишвили (независимый кандидат) набрала 59,52% голосов, а ее соперник от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соратник Михаила Саакашвили) – 40,48%.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Одесса, 2 мая. Вспоминаем и поминаем...
Итоги антитеррористической работы по Дагестану за апрель 2014
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти