"Стандартные" линкоры США, Германии и Англии. Кто лучший? Вступление

Американский "стандартный" линкор "Пенсильвания"

Британские линкоры типа "R"

Линкор "Пенсильвания" на маневрах

Затопление "Байерна" в Скапа Флоу

Линкор "Баден"

Однотипный "Фусо" линкор "Ямаширо" в Йокосуке

Как известно, строительство линейного корабля «Дредноут» в Великобритании послужило началом массовому строительству кораблей этого класса, известному под названием «дредноутная лихорадка», продолжавшаяся в период с 1906 г. по начало Первой мировой войны. Причины ее, в общем, понятны – появление нового класса кораблей, значительно более мощных и быстроходных, нежели еще совсем недавно правившие морями броненосцы, во многом обнулило существующие табели о рангах военно-морских флотов. Иными словами, для одних государств спешное строительство дредноутов представляло возможность усилиться и опередить своих соперников, перейдя на новую ступень военно-морской иерархии. Для других стран создание этих кораблей, наоборот, являлось единственным средством сохранить текущее статус-кво.В этом соревновании огромную роль играло не только количество, но и качество новейших линкоров, и, надо сказать, они эволюционировали устрашающими темпами. Тот же «Куин Элизабет», заложенный всего лишь спустя 7 лет после родоначальника этого класса кораблей, превзошел последний настолько, насколько сам «Дредноут» не превосходил предшествующие ему броненосцы, а ведь он по праву считался революцией в военно-морском деле.В те годы происходил поиск концепции линейного корабля будущего, а научно-технический прогресс торопил настолько быстро, что адмиралы и инженеры вынуждены были продумывать новые концепции еще до того, как появлялась возможность проверить практикой действующие. Поэтому в разных странах (а иногда – и в одной) создавались достаточно сильно различающиеся между собой проекты линейных кораблей. Тем не менее, незадолго до Первой мировой войны Англия, Германия и США пришли к весьма схожим взглядам на место и роль линкора в бою. Что привело к тому, что в этих странах в 1913-1914 гг. закладывались весьма схожие (разумеется, с поправкой на национальные школы кораблестроения) корабли: последние часто называют «стандартными» линкорами.Почему это произошло, и почему другие страны, участвовавшие в дредноутной гонке (Франция, Япония, Италия, Россия и т.д.), не строили «стандартных» линкоров? Ответить несложно, если вспомнить основные мировые тенденции развития кораблей этого класса. Дело в том, что развитие линейных кораблей всех стран шло под влиянием двух основополагающих факторов:1. Взрывной рост силы морской артиллерии. В момент зарождения дредноутов считалось, что орудия калибром 280-305-мм обеспечат им достаточную огневую мощь. Однако спустя каких-то 5 лет мир узрел могущество сверхдредноутов, вооруженных 343-мм пушками. Но затем, по прошествии всего лишь нескольких лет даже 343-356-мм артиллерия перестала устраивать адмиралов, и на вооружение стали поступать куда более могущественные 381-406-мм пушки… В общем, стремление ставить на линкоры как можно более тяжелые орудия (насколько это было доступно стране) стало важнейшим лейтмотивом создания линкоров.2. Экономические ограничения. Даже кошельки ведущих экономик мира все-таки не были безразмерными, поэтому размеры строящихся серийно линкоров стремились уложить в более-менее приемлемые для бюджета габариты. Для периода, непосредственно предшествовавшего Первой мировой войне, таким ограничением стало нормальное водоизмещение в 30 000 т – корабли, заложенные в 1913-1914 гг., имели либо приближающиеся к нему, либо ненамного превосходящие размеры.Иными словами, пожалуй, можно говорить о том, что огневая мощь и стоимость имели ключевое значение, а вот скорость и защиту линкоров кораблестроители различных стран мира балансировали уже исходя из вышеназванных постулатов и концепции применения флота. Но дело в том, что для Англии, США и Германии действовал еще один ограничивающий фактор, не слишком беспокоивший остальные страны.Вспомним, что английский «Дредноут», помимо однозначного превосходства в артиллерийском вооружении над любым броненосцем мира, превосходил последние и в скорости хода – она составляла 21 узел, против 18-19 уз у классических броненосцев. Так вот, если мощь артиллерии и брони «Дредноута» оказались очень быстро превзойдены, то его скорость на долгое время стала эталоном и признавалась вполне достаточной для линейных кораблей – основная масса морских держав создавали дредноуты с максимальной скоростью 20-21 узел. Но, в отличие от прочих участников «дредноутной лихорадки», только три державы: Великобритания, Германия и США построили к 1913-1914 гг. по-настоящему многочисленные линейные флоты, состоявшие из «21-узловых» линкоров. Все три указанных страны готовились «поспорить» за роль сильнейшей морской державы мира, а «спор» этот мог быть разрешен, согласно оперативным взглядам тех лет, только в генеральном морском сражении. Естественно, для «Армагеддона» следовало собрать все наличные линкоры в кулак и сражаться ими в едином боевом строю.Но в этом случае не было никакого смысла увеличивать скорость перспективных линкоров свыше 21 узла – это не давало бы новым кораблям никаких тактических преимуществ, так как им все равно предстояло действовать совместно с относительно тихоходными дредноутами старой постройки. Поэтому совершенно здравым решением выглядел отказ от увеличения скорости, в пользу роста огневой мощи и защищенности линейных кораблей.Не то, чтобы военно-морские теоретики не понимали значения скорости в бою линейных сил, но в Англии и Германии роль «быстроходного крыла» должны были выполнять линейные крейсера и (в Англии) быстроходные линкоры типа «Куин Элизабет». А вот в Америке сочли более важным нарастить количество дредноутов, отложив строительство обеспечивающих их действия сил на потом.Таким образом, Англия, США и Германия, хотя и следуя своим, национальным взглядам на развитие военно-морского флота, все же пришли к весьма сходным условиям: проектировать и строить линкоры в пределах (либо чуть выше) 30 000 т нормального водоизмещения, вооруженных наиболее тяжелыми пушками из имеющихся, со скоростью, не превышающей 21 узел. И, конечно же, максимальной защищенностью, которая была только возможна при соблюдении вышеназванных требований.Строго говоря, «стандартными» обычно называют только американские линкоры, строившиеся начиная с пары «Оклахома» - «Невада»: их водоизмещение от серии к серии возрастало незначительно (хотя это, пожалуй, верно только начиная с «Пенсильвании»), скорость сохранялась на уровне 21 уз, а также применялся единый принцип броневой защиты. Но, в силу изложенных выше резонов, последние предвоенные линкоры Англии и Германии также иногда именуют «стандартными», хотя, быть может, это и не совсем корректно. Тем не менее, в дальнейшем мы будем их называть "стандартными" также.В предлагаемом Вашему вниманию цикле статей мы рассмотрим и сравним между собой линейные корабли трех типов: британские корабли типа «R» («Ривендж»), германские типа «Байерн» и американские типа «Пенсильвания». Почему именно эти корабли? Все они проектировались примерно в одно и то же время – головные линкоры указанных типов закладывались в 1913 гг. Все они были достроены и вошли в состав флота (хотя германские – очень ненадолго, но это уж точно не вина самих кораблей).Линкоры этих типов приняли участие в боевых действиях. И, конечно, все они создавались в рамках концепции «стандартного» линкора для противостояния себе подобным, отчего их сравнение представляется совершенно корректным.Дело в том, что несмотря на общность предпосылок создания, все эти линкоры строились под влиянием национальных особенностей и концепций линейного флота, и несмотря на множество общих черт, имели также и существенные различия. Так, например, несмотря на почти равный калибр орудий германских и английских линкоров первые создавались по концепции «легкий снаряд – высокая начальная скорость», а вторые – наоборот. Кораблестроители всех трех стран пытались обеспечить своим «детищам» максимальную защиту, но при этом американские линкоры получили ставшую знаменитой схему «все или ничего», а вот английские и германские линкоры были забронированы куда более традиционно. Мы попытаемся выявить эти различия и предположить, какое влияние они оказали бы на результаты гипотетического противостояния этих линкоров. Изучив корабли типов «Байерн», «Ривендж» и «Пенсильвания», мы выявим среди них лидера и аутсайдера, а также "золотую середину" между ними.Почему другие страны не поддержали три ведущих военно-морских державы в строительстве «стандартных» линкоров? Причины были у всех свои. Так, например, Франция просто «не доросла» до стандартного линкора – имеющиеся у нее доки не могли обслуживать боевые корабли нормальным водоизмещением свыше 25 000 т, а в этих пределах можно было бы рассчитывать на сверхдредноут – аналог британского «Айрон Дюк» или же германский «Кениг». Кроме того, у французов не было орудия крупнее 340-мм, каковых, для обеспечения достаточной огневой мощи, требовалось разместить не менее 12. А это было достаточно «тяжелым» решением – восемь орудий более крупного калибра были бы легче, и оставили больше водоизмещения для брони и конструктивной защиты корабля.Япония, в сущности, стремилась строить не линкоры, а нечто промежуточное между дредноутом и линейным крейсером. Памятуя, какое гигантское преимущество дала им высокая эскадренная скорость в сражениях русско-японской войны, японцы желали и в дальнейшем иметь линейные силы, более быстроходные, чем те, которыми располагали бы их соперники. Таким образом, на долгие годы в развитии линкоров страны Восходящего солнца приоритетом стали огневая мощь и скорость, а вот защита оказалась на вторых ролях. И их линкоры типа «Фусо», заложенные в 1912 г., в полной мере выражали эту концепцию – будучи отлично вооруженными (12*356-мм орудий) и весьма быстроходными (23 уз.) они, тем не менее, имели достаточно слабую защиту (формально толщина того же бронепояса доходила до 305 мм, но если посмотреть, что он защищал…).В России возобладали сходные тенденции, что и в Японии: проектируя линейные корабли типа «Севастополь» и линейные крейсера типа «Измаил», наши предки также уделяли максимум внимания огневой мощи и скорости кораблей, в части их защиты ограничиваясь принципом разумной достаточности. Увы, крупные просчеты по части прогнозирования роста мощи корабельных орудий привели к тому, что разумная достаточность превратилась в совершеннейшую недостаточность (хотя, строго говоря, к линкорам типа «Севастополь» это относится в меньшей мере, чем к "Измаилам"). Что же до черноморских линкоров, то история их создания весьма специфична и достойна отдельного материала (каковым, наверное, автор займется по завершении настоящего цикла). Можно, конечно, вспомнить, что четвертый черноморский линкор «Император Николай I», который, кстати, вполне мог бы стать и «Равноапостольным князем Владимиром» (подавался на согласование Государю-батюшке и такой вариант именования нового корабля), был заложен в 1914 г., то есть даже позднее, чем головные «Байерны», «Ривенджи» и «Пенсильвании». Но его ни в какой мере не следует считать российским аналогом «стандартного» линкора. При проектировании "Императора Николая I" акценты были смещены на то, чтобы как можно быстрее получить боевой корабль, способный дополнить три заложенные в 1911 г «Императрицы» до бригады полной численности, то есть до четырех линкоров. Причем для новейшего русского линкора рассматривались различные варианты, в том числе и с вооружением его 12 новейшими 356-мм/52 пушками, аналогичными тем, что собирались ставить на линейные крейсера типа «Измаил», но в итоге был выбран самый дешевый и быстрый в постройке вариант с 305-мм артиллерией. Ну а последующие проекты российских линкоров, во-первых, создавались значительно позднее «Ривенджа», «Байерна» и «Пенсильвании», а во-вторых, увы, никогда не были воплощены в металле.Что же до итальянских линкоров, то с ними произошло следующее – несмотря на то, что Италия всерьез «вложилась» в обновление своего линейного флота, в период с 1909 по 1912 гг. включительно заложив шесть линкоров-дредноутов, уже в следующем, 1913 г., стало совершенно очевидно отставание итальянского флота от двух его основных средиземноморских соперников: Франции и Австро-Венгрии. В то время, как итальянцы, не имея ни нового проекта, ни новых орудий вынуждены были в 1912 г. закладывать два корабля типа «Андреа Дориа» с 13*305-мм артиллерией главного калибра, во Франции в том же году были заложены три сверхдредноута типа «Бретань» с десятью 340-мм пушками. Что же до Австро-Венгрии, то они, после закладки весьма удачных «305-мм» дредноутов типа «Вирибус Унитис», собирались приступить к созданию новых линкоров, вооруженных 350-мм орудиями.Таким образом, итальянцы очевидно оказались в отстающих, а кроме того, они столкнулись с длительными сроками постройки – для их далеко не самой мощной в Европе промышленности создание дредноутов стало чрезвычайно сложной задачей. Первые итальянские линкоры с 305-мм орудиями на момент закладки обладали вполне адекватными ТТХ, если сравнивать их со строящимися дредноутами ведущих держав. Но на момент вступления в строй моря уже пенили сверхдредноуты с 343-356-мм артиллерией, которым итальянские корабли с их 305-мм артиллерией уже не выглядели ровней (хотя, строго говоря, и не уступали настолько, насколько это принято считать).И вот, исходя из вышесказанного, в проекте линкоров «Франческо Карачоло» итальянские кораблестроители попытались создать такой корабль, который будет однозначно превосходить существующих французских и австро-венгерских конкурентов, но и, при этом, не будет уступать своим ровесникам, построенным великими морскими державами. Иными словами, итальянцы попытались предугадать развитие линейного корабля на много лет вперед и воплотить эти догадки в металле: соответственно, их корабли типа «Франческо Караччоло» можно рассматривать как предтечи концепции быстроходного линкора в итальянском исполнении. Но вот «стандартными» линкорами в описанном нами понимании, они, конечно, не являлись.Что же до остальных стран, то они, либо не сумели приступить даже к строительству сверхдредноутов, остановившись на «305-мм линкорах» (как Испания и Австро-Венгрия), либо же заказывали дредноуты за границей - но в рамках нашей темы все это не представляет никакого интереса. Соответственно, мы заканчиваем наш краткий экскурс в историю линкоростроения в предвоенные годы и переходим к описанию конструкции... начнем, пожалуй, с английских линкоров типа "Ривендж"Продолжение следует...