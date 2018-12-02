Британских военных предупредили о возможном вторжении российских шпионов
Минобороны Британии направило на все военные базы страны предупреждение, после того как рядом со штаб-квартирой 77-й бригады (киберподразделение) были замечены журналисты российского Первого канала, сообщает Лента.ру со ссылкой на британскую прессу.
Журналист Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков в конце ноября попали на камеры наблюдения воинской части. В это время Волков находился в машине и снимал с пассажирского сиденья.
О «происшествии» был поставлен в известность министр обороны Гэвин Уильямсон. Через некоторое время на все военные базы направлено указание – при появлении означенных лиц немедленно вызывать полицию (британские военные по закону не могут задерживать гражданских).
К указанию приложена копия пресс-карты Сиразиева и фотография автомобиля Toyota Avensis, на которой журналист передвигается. Также военное руководство утверждает в документе, что россиянин пытался попасть на территорию военного объекта.
Но главная вина Сиразиев, как отмечают СМИ, заключается в том, что он является сотрудником Первого канала – «московского рупора Путина».
По словам директора Центра исследований безопасности и разведки Энтони Глиса, он не сомневается, что журналисты занимаются шпионской деятельностью. Мало того, профессор призвал контрразведку уделить особое внимание всем российским журналистам, находящимся на территории Соединенного королевства.
За день до начала всей этой шумихи на Первом канале был показан сюжет Сиразиева, посвященный 77-й бригаде, в котором она названа «фабрикой троллей» и обвинена в распространении лживых новостей, в том числе о «зверствах» российских военнослужащих в Сирии.
Ранее Минобороны Британии сообщало о формировании крупного киберподразделения для противостояния России, в которое войдут около двух тысяч военных специалистов.
Журналист Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков в конце ноября попали на камеры наблюдения воинской части. В это время Волков находился в машине и снимал с пассажирского сиденья.
О «происшествии» был поставлен в известность министр обороны Гэвин Уильямсон. Через некоторое время на все военные базы направлено указание – при появлении означенных лиц немедленно вызывать полицию (британские военные по закону не могут задерживать гражданских).
К указанию приложена копия пресс-карты Сиразиева и фотография автомобиля Toyota Avensis, на которой журналист передвигается. Также военное руководство утверждает в документе, что россиянин пытался попасть на территорию военного объекта.
Но главная вина Сиразиев, как отмечают СМИ, заключается в том, что он является сотрудником Первого канала – «московского рупора Путина».
По словам директора Центра исследований безопасности и разведки Энтони Глиса, он не сомневается, что журналисты занимаются шпионской деятельностью. Мало того, профессор призвал контрразведку уделить особое внимание всем российским журналистам, находящимся на территории Соединенного королевства.
За день до начала всей этой шумихи на Первом канале был показан сюжет Сиразиева, посвященный 77-й бригаде, в котором она названа «фабрикой троллей» и обвинена в распространении лживых новостей, в том числе о «зверствах» российских военнослужащих в Сирии.
Ранее Минобороны Британии сообщало о формировании крупного киберподразделения для противостояния России, в которое войдут около двух тысяч военных специалистов.
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