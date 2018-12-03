ОКР «Мозырь». Советская система ПРО
Защите шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет уделяется повышенное внимание. При этом возможно комбинирование, как пассивных (средства фортификационной защиты), так и активных средств защиты (например, системы ПВО и ПРО). В последние годы существования Советского Союза в стране прошли испытания комплекса активной защиты шахтных пусковых установок (ШПУ) межконтинентальных баллистических ракет (МБР) под кодовым обозначением «Мозырь». Здесь следует оговориться, что во многом все сведения об опытно-конструкторских работах по этой теме по-прежнему носят неподтвержденный и вероятностно-предположительный характер.
Исторически сложилось, что для защиты шахтных пусковых установок МБР использовалось два основных метода. Первый представлял собой средства противодействия технической разведке противника (частный случай – классическая маскировка объектов), второй – средства фортификационной защиты – не менее классические железобетон и броня. В связи с развитием науки и техники и как следствие широким распространением космических разведывательных спутников первый способ стал малоэффективным уже к концу 1970 годов, когда считалось, что все места размещения МБР уже известны противнику. Самый важный фактор – точные координаты шахтных пусковых установок скрыть было уже невозможно. Однако решать некоторые частные задачи по-прежнему получалось, например, исказить или скрыть от противника некоторые ТТХ объекта: степень защищенности шахты от различных средств поражения, тип размещенных ракет.
Фортификационный метод позволял защитить МБР от ядерного удара даже при обнаружении противником целей, но только в начальный период развития РВСН. Первые ракеты не отличались высокой точностью и промах позволял защитить шахты от последствий и поражающих факторов даже достаточно близких ядерных взрывов. Однако техника не стоит на месте, точность наведения боеголовок на цель постоянно росла, что вызывало ответное усиление фортификационной защиты ракетной шахты – усиливался ствол шахты, особенно защищался оголовок (верхняя часть шахты, которая выходит на земную поверхность), росла толщина защитной крышки шахты и прилегающей к ней железобетонной плиты (по фортификационной терминологии «тюфяка»).
Однако любая защита не может наращиваться бесконечно, у всего есть предел. Такой предел наступает в тот момент, когда защитное сооружение оказывается расположенным в пределах воронки ядерного взрыва. В этом случае, какая бы прочность не была у шахты, даже если она не будет разрушена, она может быть выброшена взрывом на поверхность вместе с грунтом. При этом уже в конце 1970-х годов у ШПУ появился новый враг – стремительно развивающееся высокоточное оружие. Здесь речь пошла уже не о промах в сотни и десятки метров, а о промахах в метры и даже в сантиметры. С развитием военных технологий стало очевидно, что шахты МБР уязвимы для высокоточного оружия в обычном боевом снаряжении. Появились корректируемые бомбы и ракеты, оснащенные системами высокоточного наведения, способные эффективно поражать отдельные даже небольшие объекты на местности.
Одним из способов защиты шахтных пусковых установок должен был стать комплекс активной защиты от атаки боевых частей баллистических ракет (в том числе МБР), разработка которого велась в КБ машиностроения в Коломне под общим руководством генерального конструктора предприятия С. П. Непобедимого с середины 70-х годов прошлого века. По данным интернет-ресурса militaryrussia.ru, главным конструктором КАЗ был Н. И. Гущин. Создание подобного комплекса непосредственно курировалось министром обороны Советского Союза Д. Ф. Устиновым. Считается, что КАЗ создавался для защиты ШПУ новых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М2 «Воевода». На данный материал, появившийся на ресурсе militaryrussia, обращал внимание и специализированный военный блог bmpd в Живом Журнале. Огневые натурные испытания опытного образца комплекса активной защиты шахтных пусковых установок МБР, создаваемого в рамках ОКР «Мозырь», предположительно прошли на полигоне Кура на Камчатке в 1989 году (возможно, проводились и в начале 1990-х годов).
Считается, что создание необходимой инфраструктуры для проведения комплекса испытаний было начато в 1980-1981 годах, однако постановление Совета министров СССР о разработке и испытаниях экспериментального КАЗ в реальных условиях на полигоне появилось лишь в 1984 году. В рамках реализации ОКР «Мозырь» было задействовано 250 различных предприятий, представляющих 22 министерства. Для испытаний на полигоне на Камчатке была построена имитация шахтной пусковой установки МБР, вокруг которой и были расположены элементы опытного образца комплекса активной защиты. В ходе проведенных испытаний в конце 1980-х годов на малой высоте был впервые осуществлен успешный перехват имитатора боевого блока МБР, ракета была запущена с полигона Плесецк, по другим данным это мог быть пуск с Байконура. По сведениям некоторых источников, подобных перехватов имитаторов боевых блоков могло быть проведено несколько. Финансирование работ в рамках реализации ОКР по теме «Мозырь» было прекращено в августе 1991 года. Считается, что причиной прекращения работ стало отсутствие необходимых финансовых средств и общая неблагополучная ситуация в стране, развал Советского Союза и общее снижение напряженности в мире. Решение о прекращении работ могло быть исключительно политическим шагом.
Место проведения испытаний КАЗ «Мозырь» точно не установлено. Существует вероятность, что это мог быть объект ДИП-1 (Дополнительный Измерительный пункт), расположенный на полигоне РВСН Кура на полуострове Камчатка. Предположительно именно здесь размещались многоствольные автоматизированные системы, предназначенные для поражения головных частей МБР. После проведения первого успешного эксперимента с поражением головной части межконтинентальной баллистической ракеты на нисходящем участке траектории, могло быть проведено еще несколько испытаний. Как отмечал академик Ю. Б. Харитонов, поражение ядерной разделяющейся головной части МБР стержневыми элементами КАЗ должно было с высокой степенью вероятности предотвратить инициирование ядерного заряда.
Принципиальное устройство комплекса активной защиты шахтных пусковых установок могло быть следующим: несколько сотен стволов с различными метательными зарядами, выполненными из высокопрочных стальных сплавов. Скорость встречи боевой части МБР с множеством летящих навстречу метательных снарядов достигала порядка 6 км/с. Разрушение боевой части цели было механическим. Синхронизированный автоматикой комплекса залп выбрасывал заряды навстречу цели объемным облаком определенной плотности. Система была снабжена электронной системой обнаружения цели, наведения и залпа. При этом система управления КАЗ, создаваемого в рамках ОКР по теме «Мозырь», была полностью автоматической и, скорее всего, могла работать без участия оператора.
Информация о данном проекте познесоветской системы вооружений практически не появлялась в открытых источниках информации, пока в конце 2012 года о данном проекте не упомянули в газете «Известия» и других российских СМИ, которые сообщали о возможном возобновлении работ по созданию КАЗ шахтных пусковых установок МБР. Об этом «Известия» сообщали со ссылкой на высокопоставленный источник в российском военном ведомстве.
В статье также приводились некоторые особенности КАЗ. В частности указывалось, что поражение различных воздушных объектов происходит металлическими снарядами в виде стрел-дротиков и шариков диаметром до 30 мм на высоте до 6 километров. Данные метательные снаряды выстреливаются навстречу цели с начальной скоростью 1,8 км/с, что сопоставимо со скоростью полета снарядов наиболее дальнобойных современных орудий. Выпущенные к цели снаряды формируют настоящее «железное облако», при этом в одном залпе может быть до 40 тысяч различных поражающих элементов.
По информации журналистов «Известий», КАЗ предназначен для прикрытия от ударов с воздуха точечных объектов, к которым помимо пусковых шахтных установок МБР относятся также узлы связи и командные пункты. Российские военные рассчитывают, что комплекс в перспективе сможет эффективно уничтожать не только боевые части баллистических ракет, но и другие виды воздушных целей, в первую очередь, образцы современного высокоточного оружия, в том числе GPS-корректируемые бомбы и крылатые ракеты вероятного противника. Источник газеты отмечал, что крылатые ракеты и высокоточные бомбы сложнее обнаружить, так как они активно маневрируют и могут скрываться в складках местности. С межконтинентальными баллистическими ракетами все проще, их легче обнаружить и рассчитать траекторию, несмотря на существенно большую скорость полета.
Знакомый с подобными проектами представитель российского оборонно-промышленного комплекса рассказал газете, что первые комплексы, которые испытывались в начале 1990-х годов, не могли поражать разные типы воздушных целей с одинаковой эффективность. Однако современный уровень развития радиоэлектроники и вычислительной техники делает поражение комплексом крылатых ракет и корректируемых авиабомб достижимым. Он пояснил, что испытываемый на Камчатке КАЗ «Мозырь» уже тогда мог поражать головные части баллистических ракет, проект в свое время был свернут не по техническим причинам.
Объясняя форму поражающих элементов, которые могут использоваться в КАЗ, представитель российского ОПК, пояснил, что на меньших высотах более эффективны шарики, на больших – стрелы. «Стрелы летят выше, а у поражающих элементов в форме шариков более плотный залп. Из-за очень больших встречных скоростей существует вероятность просто изрешетить воздушную цель, а необходимо разрушить ее или спровоцировать детонацию. Поэтому комбинированные типы элементов повышают поражающие способности комплекса», – отметил специалист. О современном состоянии проекта и каких-то работах в области создания КАЗ для защиты ШПУ межконтинентальных баллистических ракет в российской прессе в последнее время не упоминалось.
Источники информации:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-604.html
http://rbase.new-factoria.ru/pub/oborona/oborona.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/news/vozobnovlyayutsya-ispytaniya-kompleksa-aktivnoy-zashchity-pro-shpu
https://bmpd.livejournal.com/111947.html
Исторически сложилось, что для защиты шахтных пусковых установок МБР использовалось два основных метода. Первый представлял собой средства противодействия технической разведке противника (частный случай – классическая маскировка объектов), второй – средства фортификационной защиты – не менее классические железобетон и броня. В связи с развитием науки и техники и как следствие широким распространением космических разведывательных спутников первый способ стал малоэффективным уже к концу 1970 годов, когда считалось, что все места размещения МБР уже известны противнику. Самый важный фактор – точные координаты шахтных пусковых установок скрыть было уже невозможно. Однако решать некоторые частные задачи по-прежнему получалось, например, исказить или скрыть от противника некоторые ТТХ объекта: степень защищенности шахты от различных средств поражения, тип размещенных ракет.
Фортификационный метод позволял защитить МБР от ядерного удара даже при обнаружении противником целей, но только в начальный период развития РВСН. Первые ракеты не отличались высокой точностью и промах позволял защитить шахты от последствий и поражающих факторов даже достаточно близких ядерных взрывов. Однако техника не стоит на месте, точность наведения боеголовок на цель постоянно росла, что вызывало ответное усиление фортификационной защиты ракетной шахты – усиливался ствол шахты, особенно защищался оголовок (верхняя часть шахты, которая выходит на земную поверхность), росла толщина защитной крышки шахты и прилегающей к ней железобетонной плиты (по фортификационной терминологии «тюфяка»).
Шахтная пусковая установка МБР
Однако любая защита не может наращиваться бесконечно, у всего есть предел. Такой предел наступает в тот момент, когда защитное сооружение оказывается расположенным в пределах воронки ядерного взрыва. В этом случае, какая бы прочность не была у шахты, даже если она не будет разрушена, она может быть выброшена взрывом на поверхность вместе с грунтом. При этом уже в конце 1970-х годов у ШПУ появился новый враг – стремительно развивающееся высокоточное оружие. Здесь речь пошла уже не о промах в сотни и десятки метров, а о промахах в метры и даже в сантиметры. С развитием военных технологий стало очевидно, что шахты МБР уязвимы для высокоточного оружия в обычном боевом снаряжении. Появились корректируемые бомбы и ракеты, оснащенные системами высокоточного наведения, способные эффективно поражать отдельные даже небольшие объекты на местности.
Одним из способов защиты шахтных пусковых установок должен был стать комплекс активной защиты от атаки боевых частей баллистических ракет (в том числе МБР), разработка которого велась в КБ машиностроения в Коломне под общим руководством генерального конструктора предприятия С. П. Непобедимого с середины 70-х годов прошлого века. По данным интернет-ресурса militaryrussia.ru, главным конструктором КАЗ был Н. И. Гущин. Создание подобного комплекса непосредственно курировалось министром обороны Советского Союза Д. Ф. Устиновым. Считается, что КАЗ создавался для защиты ШПУ новых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М2 «Воевода». На данный материал, появившийся на ресурсе militaryrussia, обращал внимание и специализированный военный блог bmpd в Живом Журнале. Огневые натурные испытания опытного образца комплекса активной защиты шахтных пусковых установок МБР, создаваемого в рамках ОКР «Мозырь», предположительно прошли на полигоне Кура на Камчатке в 1989 году (возможно, проводились и в начале 1990-х годов).
Считается, что создание необходимой инфраструктуры для проведения комплекса испытаний было начато в 1980-1981 годах, однако постановление Совета министров СССР о разработке и испытаниях экспериментального КАЗ в реальных условиях на полигоне появилось лишь в 1984 году. В рамках реализации ОКР «Мозырь» было задействовано 250 различных предприятий, представляющих 22 министерства. Для испытаний на полигоне на Камчатке была построена имитация шахтной пусковой установки МБР, вокруг которой и были расположены элементы опытного образца комплекса активной защиты. В ходе проведенных испытаний в конце 1980-х годов на малой высоте был впервые осуществлен успешный перехват имитатора боевого блока МБР, ракета была запущена с полигона Плесецк, по другим данным это мог быть пуск с Байконура. По сведениям некоторых источников, подобных перехватов имитаторов боевых блоков могло быть проведено несколько. Финансирование работ в рамках реализации ОКР по теме «Мозырь» было прекращено в августе 1991 года. Считается, что причиной прекращения работ стало отсутствие необходимых финансовых средств и общая неблагополучная ситуация в стране, развал Советского Союза и общее снижение напряженности в мире. Решение о прекращении работ могло быть исключительно политическим шагом.
Принципиальная схема комплекса активной защиты ШПУ МБР, фото: militaryrussia.ru
Место проведения испытаний КАЗ «Мозырь» точно не установлено. Существует вероятность, что это мог быть объект ДИП-1 (Дополнительный Измерительный пункт), расположенный на полигоне РВСН Кура на полуострове Камчатка. Предположительно именно здесь размещались многоствольные автоматизированные системы, предназначенные для поражения головных частей МБР. После проведения первого успешного эксперимента с поражением головной части межконтинентальной баллистической ракеты на нисходящем участке траектории, могло быть проведено еще несколько испытаний. Как отмечал академик Ю. Б. Харитонов, поражение ядерной разделяющейся головной части МБР стержневыми элементами КАЗ должно было с высокой степенью вероятности предотвратить инициирование ядерного заряда.
Принципиальное устройство комплекса активной защиты шахтных пусковых установок могло быть следующим: несколько сотен стволов с различными метательными зарядами, выполненными из высокопрочных стальных сплавов. Скорость встречи боевой части МБР с множеством летящих навстречу метательных снарядов достигала порядка 6 км/с. Разрушение боевой части цели было механическим. Синхронизированный автоматикой комплекса залп выбрасывал заряды навстречу цели объемным облаком определенной плотности. Система была снабжена электронной системой обнаружения цели, наведения и залпа. При этом система управления КАЗ, создаваемого в рамках ОКР по теме «Мозырь», была полностью автоматической и, скорее всего, могла работать без участия оператора.
Информация о данном проекте познесоветской системы вооружений практически не появлялась в открытых источниках информации, пока в конце 2012 года о данном проекте не упомянули в газете «Известия» и других российских СМИ, которые сообщали о возможном возобновлении работ по созданию КАЗ шахтных пусковых установок МБР. Об этом «Известия» сообщали со ссылкой на высокопоставленный источник в российском военном ведомстве.
Сооружения на объекте ДИП-1 на Камчатке, где, возможно проходили испытания в рамках ОКР "Мозырь", фото: militaryrussia.ru
В статье также приводились некоторые особенности КАЗ. В частности указывалось, что поражение различных воздушных объектов происходит металлическими снарядами в виде стрел-дротиков и шариков диаметром до 30 мм на высоте до 6 километров. Данные метательные снаряды выстреливаются навстречу цели с начальной скоростью 1,8 км/с, что сопоставимо со скоростью полета снарядов наиболее дальнобойных современных орудий. Выпущенные к цели снаряды формируют настоящее «железное облако», при этом в одном залпе может быть до 40 тысяч различных поражающих элементов.
По информации журналистов «Известий», КАЗ предназначен для прикрытия от ударов с воздуха точечных объектов, к которым помимо пусковых шахтных установок МБР относятся также узлы связи и командные пункты. Российские военные рассчитывают, что комплекс в перспективе сможет эффективно уничтожать не только боевые части баллистических ракет, но и другие виды воздушных целей, в первую очередь, образцы современного высокоточного оружия, в том числе GPS-корректируемые бомбы и крылатые ракеты вероятного противника. Источник газеты отмечал, что крылатые ракеты и высокоточные бомбы сложнее обнаружить, так как они активно маневрируют и могут скрываться в складках местности. С межконтинентальными баллистическими ракетами все проще, их легче обнаружить и рассчитать траекторию, несмотря на существенно большую скорость полета.
Знакомый с подобными проектами представитель российского оборонно-промышленного комплекса рассказал газете, что первые комплексы, которые испытывались в начале 1990-х годов, не могли поражать разные типы воздушных целей с одинаковой эффективность. Однако современный уровень развития радиоэлектроники и вычислительной техники делает поражение комплексом крылатых ракет и корректируемых авиабомб достижимым. Он пояснил, что испытываемый на Камчатке КАЗ «Мозырь» уже тогда мог поражать головные части баллистических ракет, проект в свое время был свернут не по техническим причинам.
Сооружения на объекте ДИП-1 на Камчатке, где, возможно проходили испытания в рамках ОКР "Мозырь", фото: militaryrussia.ru
Объясняя форму поражающих элементов, которые могут использоваться в КАЗ, представитель российского ОПК, пояснил, что на меньших высотах более эффективны шарики, на больших – стрелы. «Стрелы летят выше, а у поражающих элементов в форме шариков более плотный залп. Из-за очень больших встречных скоростей существует вероятность просто изрешетить воздушную цель, а необходимо разрушить ее или спровоцировать детонацию. Поэтому комбинированные типы элементов повышают поражающие способности комплекса», – отметил специалист. О современном состоянии проекта и каких-то работах в области создания КАЗ для защиты ШПУ межконтинентальных баллистических ракет в российской прессе в последнее время не упоминалось.
Источники информации:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-604.html
http://rbase.new-factoria.ru/pub/oborona/oborona.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/news/vozobnovlyayutsya-ispytaniya-kompleksa-aktivnoy-zashchity-pro-shpu
https://bmpd.livejournal.com/111947.html
- Автор:
- Юферев Сергей
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