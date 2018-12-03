ОКР «Мозырь». Советская система ПРО

Шахтная пусковая установка МБР

Принципиальная схема комплекса активной защиты ШПУ МБР, фото: militaryrussia.ru

Сооружения на объекте ДИП-1 на Камчатке, где, возможно проходили испытания в рамках ОКР "Мозырь", фото: militaryrussia.ru

Сооружения на объекте ДИП-1 на Камчатке, где, возможно проходили испытания в рамках ОКР "Мозырь", фото: militaryrussia.ru

Источники информации:

http://militaryrussia.ru/blog/topic-604.html

http://rbase.new-factoria.ru/pub/oborona/oborona.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/news/vozobnovlyayutsya-ispytaniya-kompleksa-aktivnoy-zashchity-pro-shpu

https://bmpd.livejournal.com/111947.html