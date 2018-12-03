Записки Колорадского Таракана. Хроническая стадия активизма

"Народ всегда может быть приведен к послушанию. Надо только сказать ему, что на него нападают. И при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. Это срабатывает в любой стране".

"Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных. Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины. А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха".

Мы "не будет слушать слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период. Все откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно".

Приветствую вас, друзья мои!Начну, понятное дело, с того, чем заполнено все. С азовских катеров. Но буду краток. Все, что на ум пришло: не артиллерийские это катера, а бункеровщики, поскольку вонь от этих катеров распространяется по миру медленно, но неуклонно.Вспомнил одну фразу, которую когда-то сказал Герман Геринг:Как всё просто. А главное, как все верно! Мы уже уверены, что катера вообще не подходили к вашему мосту. Теперь вот увидели, что и американцы в этом уверены. Судя по поведению Трампа в Аргентине. А дальше покатится горошек... На Земле множество "независимых государств". Они независимо будут говорить ровно то, что скажет самый независимый...Вспомнил тут старый анекдот. Старый для меня, но, думаю, новый для вас. Приходит делегация из ада в рай и предлагает сыграть в футбол. Скучно же.Райские: "А какой смысл нам с вами играть? Все лучшие игроки всех времен и народов у нас в раю?"Адские в ответ: "Это да. А где все судьи?"В международной жизни всё примерно так и есть...Я же эту тему закрываю. Всем все ясно. Можно объявлять перемогу.А вы в курсе, что Украина для вас теперь недостижима? В смысле, опять запускать мужиков от 16 до 60 будем только по специальному разрешению. А женщин вообще пускать не будем. Своих уже некуда девать.Мне по секрету Вышиванок сказал, что опять горилка по этому поводу подорожает. На мой вопрос о связи этих явлений он на меня с сожалением так посмотрел: "У нас всегда, когда какую-то фигню очередную придумают, алкоголь дорожает".А ведь правда. Народ-то, оказывается, уже собственные закономерности из жизни современной Украины выводит.Нет, официально въезд мы всем запретили. Только как это сделать пока не придумали. Наших ваших, чтобы рассказывать о вас нам не так много. И возраст у них как раз вписывается в рамки. Представляете, Окара или Гозман вне украинского телевидения? Останутся только всякие Каспаровы или там Ходорковские из европейских беженцев...Ладно. Как говорит один знакомый мышь: "Если мышеловка захлопнулась, надо хотя бы дожрать сыр". Если у нас объявили военное положение, то стоит внести некоторое понимание ситуации для всех.Я об этом уже писал. Предвыборная компания нашего Гидранта вышла на новый уровень. Даже в урезанном виде это такой прекрасный инструмент борьбы с инакомыслием, что пользоваться им смогут даже совершеннейшие дебилы. Если вы внимательно почитаете закон «О правовом режиме военного положения», то сразу станет ясно, к чему Гидрант все затеял.Вот краткий перечень ограничения ряда конституционных прав граждан:Право человека на неприкосновенность жилья (ст. 30).Личной жизни (ст. 32).Тайна телефонных разговоров (ст. 31).Свобода мысли и слова (ст. 34).Право граждан избирать и быть избранными (ст. 38).Право на мирные собрания (ст. 39).Право на забастовку (ст. 44).Вот такой милый комплектик. Плюс военно-положительное единение всех силовых структур.Теперь малость о будущем украинских мужчин.Всего один фактик, причем из ещё "довоенных времен". В смысле, закон тогда ещё только обсуждался, а на Волыни уже наловили целый автобус призывников. Об этом во вторник, 27 ноября, на брифинге в Луцке рассказал заместитель военного комиссара областного военкомата Юрий Кучер. Родственники пойманных даже пытались заблокировать автобус, увозивший призывников с территории областного военкомата.Ничего так мы выполняем план призыва на военную службу! Патриоты ломают двери военкоматов, а родственники автобусы останавливают, чтобы запихать туда "своего". А мальчишек вылавливают сотнями из поездов, идущих на восток. Но это все ерунда. Игры для салаг. А вот для взрослых приготовлено кое-что более интересное.Я тут, вдохновленный успехом выставки украинских девушек, решил продолжить "работу экспозиции". Правда, тему малость сменил. Она как раз связана с указом о военном положении.Короче, среди активистов и прочих неадекватов действительно много участников войны на Донбассе. Но большинство, увы, живут совершенно другой жизнью.В общем, сегодня "Галерея человеческого дна" от Таракана. А для той меньшей половины читателей, которые этого не понимают, сообщаю — половина не может быть большей или меньшей. Она половина! По крайней мере, большая половина моих читателей так считает! Итак, жизнь после жизни. Или жизнь в другом измерении, если угодно.Зачем я это вставил в рассказ о военном положении? Да просто потому, что даже этих, настоящих и липовых, Гидрант решил использоватьВы думаете, украинцы против военного положения? Увы, по социальным опросам, большинство как раз «за». Даже по тем срезам, что делают различные энтузиасты по собственной инициативе, результаты удручающие. Пропаганда своё дело делает. Альтернативная реальность оказалась более реальна для украинцев, чем все, что нас окружает в этом мире.Вот пример. Глава Генического района Александр Воробьев благодарен руководству Украины за военное положение в Херсонской области.Знаете, что это на самом деле? Это знаменитое "грабь награбленное!" в современном исполнении. Посмотрим, как отреагируют владельцы всех этих турбаз и баз отдыха. а владельцы-то из Днепра и из Киева... Про донецких даже молчу, с ними еще веселее будет.Правда лично у меня возникла одна "непатриотичная" мысль. Этот "неумный человек" Воробьев — явно кремлевский агент. Располагать солдат на Арбатской стрелке это примерно тоже самое, что поставить лагерь перед окопами противника. Там всего несколько сот метров до линии соприкосновения. И один залп лишит Украины большинства укрозащитников...То ли дело настоящие патриоты. Националисты захватили торговый центр «Ocean Plaza» в Киеве.Около 13.00 28 ноября в здание прибыло приблизительно 300 человек с флагами партии «Свобода». Радикалы ходили по торговым точкам и требовали закрывать магазины, а покупателям агрессивно рекомендовали не совершать покупки в данном ТРЦ, потому что это якобы "бизнес Путина"."Служба безопасности ТРЦ совместно с вызванными сотрудниками полиции пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт", — отмечают в администрации ТРЦ.Вот! Здесь все по правилам. Бабуины вместо того, чтобы кинуться в военкоматы и мужественно сдохнуть на Донбассе, занялись привычным делом. Грабежом. Вот что значит не быть коренным киевлянином. Придурки, военкомат через пять кварталов! Понаехали тут, селюки...Мне вот интересно, эти грабители действительно надеются, что нас возьмут в ЕС и НАТО? После вот таких патриотических акций? Или после томоса никому? А может после "типавойны" с Россией на Азове?Помните я рассказывал о своем походе к стоматологу? был там небольшой разговор, о котором я раньше не упоминал.— Доктор, а это не больно?— Для кого как...— В смысле?— Ну, пациентам больно, а мне нет...Вспомнил я этот разговор в связи с новой напастью, что пришла к нам вместе с зимой. О гриппе и ОРВИ. Косит нас грипп уже по полной. Всего за неделю заболели 178 352 человека, 69% из которых – дети в возрасте до 17 лет. Уровень заболеваемости вырос на 8,2% и составил 463,3 на 100 тысяч населения. В целом по Украине уровень заболеваемости на 10,7% ниже эпидемического порога.При этом нам Супрун рассказывает о 102 тысячах привитых. Про отсутствие летальных случаев. Так, первый случай гриппа зафиксирован всего две недели назад. Всё ещё впереди.Наверное, в условиях украинской медицины надо жить согласно "народной мудрости" Вышиванка."От гриппа хорошо помогает горилка! А вот от ОРВИ и детям до 16 лет помогает коньяк".Ну мы и профилактику понемногу устраиваем себе...Конечно, жирно будет вирусам гриппа пить каждый день водку или коньяк. но, с другой стороны, не подорожником же лечиться? Да и выкапывать его из-под снега сложно.Короче, собрали агрегат и гоним потихоньку.Мда. Вот мне интересно, вы знаете что такое чувство долга? Я долго думал над этим. В свете, естественно, современной ситуации у нас в стране. И придумал! Чувство долга — это когда ты знаешь, что ты должен. Но так же знаешь, что долг ты никогда не отдашь...А вспомнил я о своих мыслях опять по поводу. Кабинет министров обнародовал перечень объектов большой приватизации госсобственности на 2019 год. Перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации в 2019 году перечислен в приложении к распоряжению.Среди них: ПАО «Запорожьеоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Северодонецкая теплоэнергоцентраль.Предприятия добывающей промышленности: «Объединенная горнотехническая компания Минэнергоуголь», ГП Угольная компания «Краснолиманская».Предприятия машиностроения и приборостроения: «Азовмаш», «Турбоатом», завод «Электротяжмаш».Предприятия химической промышленности: «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат.Предприятия перерабатывающей промышленности: ОАО «Ориана», ГП Завод алюминиевой фольги, ЧАО «Индар», национальная акционерная компания «Украгролизинг», ЧАО «Аграрный фонд».Эх, сгорел сарай, гори и хата. Как только полностью продадут страну сразу и закончится этот беспредел. Нацики исчезнут. Установится военный коммунизм. Все будут равномерно нищими. И нечего думать, что продажа объектов жизнеобеспечения или градообразующих предприятий — это преступление перед народом. Одним преступлением больше, одним меньше...Ладно. Пора заканчивать. Что-то скатываюсь я сегодня в мрачные предчувствия. Не люблю я этого. Кстати, для тех, кто после знакомства с моими сегодняшними записками захочет меня куда-нибудь послать, запомните, я очень ленивый. И вам придется меня туда отнести на руках.А в общем и целом жизнь бежит дальше. И ничего серьезного в ближайшее время не предвидится. Я как-то был свидетелем одного разговора на остановке автобуса. Как раз в первые серьезные морозы. молодой мужчина, явно не имевший перед выходом на улицу понятия о морозе и мальчишка.— Дядя, скажи который час? Сколько ещё автобус ждать?— Летом. Все летом…И руки поглубже в летнюю куртку засунул…Так и у нас. Весной, все весной. Или никогда. И нигде.Хотя покажу еще картинок. У нас полумузей на вокзале расширили до недомузея под открытым небом. Пока особо никого не пускают, но перспектива в наличии.А я вас поздравляю с наступлением календарной зимы. Осталось совсем чуть-чуть, и мы будем праздновать или отмечать. Очень хочется, чтобы мы праздновали. И в России, и на Украине. И мы будем праздновать.До скорой встречи. Улыбок, премий, счастливых глаз вашим родным и близким. Будем жить!