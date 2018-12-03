Никогда не сдавайся! Позорься до конца! Мнение для «Военного обозрения»

Авторам рекомендую не писать длинные статьи. Текст должен прочитываться и восприниматься не более чем за 10 минут и иметь не более 2 тысяч слов. И не затрагивать более трёх широко развёрнутых тем одновременно. Да, есть на «ВО» хорошие статьи, в разы большие. И всё-таки предлагаю сокращаться. Причина в необученности основной массы людей быстрому одновременному восприятию такой информации. Именно в необученности, интеллект здесь ни при чём. Научиться можно за пару недель при постоянных тренировках.Не надо кричать по критической статье, что она от «диванных стратегов» и «всепропальщиков», и что слишком много критических статей на «ВО». Вспомните уроки начала Великой Отечественной. Пишите конкретные возражения. К тому же администрация «ВО» не такая беззубая в отношении потворства только критике. И ещё — любая нормальная система управления основывается на своевременном выявлении/прогнозировании и анализе недостатков и немедленном принятии мер.Давайте привлеку немного мистики (при том, что я атеист). Есть прекрасное и очень оправданное выражение, что бережёного и бог бережёт. В силу моих должностей много приходилось внедрять нового. И очень часто бывало, что при кардинальном изменении очень серьёзно продумывались возможные неприятности и как из них выходить. При этом никаких серьёзных неприятностей обычно не случалось. Но было и наоборот: при мелких изменениях ничего не предпринимал, мелочь, так сойдёт, и часто получалось как мордой об асфальт! Пару раз приложился и начал всегда беречься, что почти всегда приводило к отсутствию неприятности. Так что, если не нравится, обоснуйте ненужность или неверность критики. А выражение «диванные стратеги» и совсем неумное, ну откуда нам знать, кто есть кто на «ВО» и какая у него биография?!Иногда хочется написать в адрес некоторых упёртых: «Не обращай внимания на аргументы оппонента! Никогда не сдавайся! Позорься до конца!» Ну что это за привычка: пикироваться до последнего?! Раза два-три не согласились с оппонентом, и хватит. Или согласитесь, или прекратите сотрясать клавиатуру. Ни к чему обязательно оставлять за собой последнее слово.Часто встречаются комментарии: «Критиковать все горазды! Ты предложи, что делать!» Давайте смотреть рубрику, под которой написана не понравившаяся статья. Обычно это «Мнение» или «Аналитика». МНЕНИЕ и АНАЛИТИКА! Ни слова о причинах и корректирующих/предупреждающих действиях. А ещё представьте, приходит мне претензия по качеству и количеству от потребителя, а я ему прямо в лоб: «Критиковать все горазды! Ты предложи, что мне у себя сделать!» Вот он обрадуется! И заорёт: «Да пошёл ты… Да я тебе ни денег за заказы, ни спокойствия от штрафов не дам!»Редко, но бывает, что на автора статьи или комментария сразу начинают вешать всех собак. Что он не тот, за кого себя выдаёт, что он рассказывает небылицы и пр. Причём это встречается тогда, когда с мнением автора не согласны. Давайте будем помнить, что мамы нас учили считать любого хорошим человеком и не лгуном до тех пор, пока он явно не показал обратное.Успехов, здоровья коллективу «ВО», его посетителям и нашей стране. А нам, посетителям, — всегда здравого смысла!