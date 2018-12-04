У Японии уже есть авианосец
Недавнее заявление министра обороны Японии о том, что к 2020 году страна обзаведется собственным авианосцем, конечно, наделало шума. Сразу стали выдвигаться подозрения в том, что Япония будто бы собирается решить вопрос с "северными территориями" силовыми методами и вообще превращается в агрессивную державу.
Видимо, это заявление изначально было сделано для пробы зарубежного общественного мнения, и лично я не сомневаюсь, что соответствующие японские службы внимательно прочитали все, что было написано по этому поводу в зарубежной прессе, перевели самые сочные выжимки и доложили по начальству.
Я не соглашусь с такими оценками, отчасти панического свойства, сразу по трем причинам. Во-первых, это не новость. Во-вторых, авианосец у Японии будет, как только они купят партию F-35B. И вообще, он у них уже есть! В-третьих, Японии авианосцы (именно во множественном числе) нужны и для чисто оборонительных задач.
Это не новость
Япония рассталась с позицией, что в японском флоте не будет авианосцев, в начале 2018 года. Еще в декабре 2017 года были заявления, что никаких авианосцев не будет. Но потом ситуация поменялась. Правящая Либерально-демократическая партия Японии на своем совещании по обороне, которое состоялось 20 марта 2018 года под председательством Гена Накатани, выдвинуло предложение о развитии собственных авианосцев, чтобы ими дать ответ на «агрессивные действия Китая». Речь идет, конечно, об островах Сенкаку, которые давно уже стали объектом повышенного внимания китайского флота и авиации.
Сенкаку — маленький остров с большим значением
Так что нынешние заявления представляют собой продолжение некоего принципиального решения, принятого восемь месяцев назад.
На мой взгляд, это решение было связано с тем, что в американских военных штабах сменились приоритеты. В 2017 году, как мы знаем, фокус американских военных усилий был направлен на КНДР. Американцы усиленно бряцали оружием, проводили целый ряд учений с привлечением своих авианосцев. Японцы тоже провели несколько интересных учений, вроде отработки высадки десанта с конвертопланов Osprey на берег с последующим наступлением в гористой местности. Общее впечатление от этих учений было довольно однозначным — это была отработка удара и военной операции в Корее. Но 3 сентября 2017 года в Северной Корее провели испытания термоядерной бомбы, и вскоре после этого в Корее началось неудержимое потепление отношений, ранее совершенно немыслимое и включавшее в себя немыслимые ранее события, вроде встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Именно в этот момент в американской военной активности на первое место вышел Китай, и тогда же в Японии вдруг заговорили о том, что им нужен авианосец.
Рассматривая японскую военную политику, надо постоянно иметь в виду, что она не проводится в отрыве от американской военной политики в регионе. Во-первых, потому что Япония и США — военные союзники. Во-вторых, потому, что Япония сама по себе не может проводить в Тихоокеанском регионе самостоятельную военную политику, особенно агрессивного свойства, поскольку все ее вероятные противники заметно сильнее и могут дать отпор (ситуация может поменяться, но пока что это так). В-третьих, японские вооруженные силы, флот и авиация экипированы и тренированы так, чтобы действовать совместно с американцами. Это очевидно хотя бы из того, что японцы ставят на вооружение боевую технику, совместимую с американскими стандартами (приобретенную по импорту или разработанную совместно с американскими корпорациями). По существу, японская армия и флот — это вспомогательные силы для американских операций в регионе.
Раз в США решили теперь связаться с Китаем и выбрали в качестве предлога для того, чтобы "проучить Китай" вопрос с Тайванем, то возникла необходимость усиления американской авиационной группировки в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, чтобы получить преимущество над китайской авиацией. Это непростая задача, в свете того, что в Китая много сухопутных аэродромов в прибрежной зоне, тайваньские аэродромы изначально находятся под прицелом, а занятые американцами авиабазы в Японии слишком далеко от этой акватории. Превращение японских вертолетоносцев в авианосцы нацелено на эту задачу.
Авианосцы для F-35B
Авианосцы у Японии есть уже теперь. Это может показаться довольно странным заявлением, но при более близком рассмотрении это становится вполне очевидным.
Таких кораблей в составе ВМФ Японии уже два: Izumo (DDH183) и Kaga (DDH184), включенный в состав флота в марте 2017 года. Это крупные военные корабли длиной 248 метров и шириной 38 метров, водоизмещением 19,5 тысячи тонн. Размер взлетно-посадочной палубы в данном случае имеет значение. Дело в том, что изначально F-35B создавались в качестве самолетов авиагруппы для универсальных десантных судов типа USS America (LHA-6), который имеет очень схожие размеры посадочной палубы: 257 метров в длину и 32 метра в ширину. Как видим, отличия от Izumo не столь велики. Оба корабля имеют по два грузовых лифта для подъема самолетов на палубу (для USS America каждый из них имеет грузоподъемность в 37,5 тонн, тогда как масса снаряженного F-35B – 22 тонны). Сходство размеров взлетной палубы и оснащения грузовыми лифтами позволяет сказать, что Izumo и Kaga также могут быть кораблями базирования для этих самолетов. F-35B свободно могут сесть на палубу этих кораблей, используя систему вертикальной посадки. Также могут и взлететь. Известно, что прототип F-35B на испытаниях взлетел при разбеге всего 150 метров.
Новейший японский вертолетоносец/авианосец Kaga (DDH184)
Японские представители говорят о том, что вертолетоносцы типа Izumo будут перестроены в авианосцы. Вполне возможно, что потребуются некоторые модификации, связанные с размещением самолетов, оборудования для технического обслуживания, складирования боеприпасов и топлива. Но не слишком большие. В частности, не вполне правы эксперты, утверждающие, что потребуется усиление палубы жаропрочным покрытием. F-35B использует для вертикального взлета и посадки турбовентилятор, а не реактивные двигатели. При взлете с укороченным разбегом сопло двигателя поворачивается вниз, и реактивная струя касается палубы. Однако, некоторые японские офицеры утверждали, что Izumo и Kaga изначально проектировались под F-35B, и трудно предположить, чтобы предусмотрительные японцы не учли этого обстоятельства при постройке корабля.
Но даже без этих переделок, Izumo и Kaga могут выступать в качестве аэродрома подскока для самолетов этого типа. Вертолетоносец также может существенно расширить радиус действий F-35B с сухопутных баз. Корабль может находиться в море в радиусе примерно 1670 км от базы (это дальность полета F-35B), и самолет после дозаправки может совершать вылет в радиусе 865 км от корабля. Таким образом, максимальное удаление от сухопутной базы может составлять более 2500 км. В этом случае самолеты с авиабазы Hyakuri (префектура Ибараки) получают возможность достичь Тайваня, а также северного побережья Филиппин. Это если мы рассматриваем только японские ВВС.
Но ведь на японские корабли могут садиться и американские F-35B. И что мы видим? Вот что. У США и Японии получается такой состав кораблей, способных принимать самолеты этого типа: один корабль типа "America" (второй USS Tripoli достраивается и его обещают ввести в строй в 2019 году), восемь кораблей типа "Wasp" (F-35B произвел пробные посадку и взлет на USS Wasp в марте 2018 года), и два японских корабля типа Izumo. Итого 11 кораблей, пригодных для базирования новейших самолетов.
F-35B во время пробных посадок на борт USS Wasp. Интереснейшая фотография, на которой F-35B запечатлен на бортовом подъемнике. По-моему, она снимает все возражения по поводу возможности базирования самолетов этого типа на УДК типа America и Wasp
Если считать, что каждый из них может принять по десять самолетов, то американцы могут использовать в Восточно-Китайском море 110 F-35B (то есть примерно треть от наличного парка из 353 машин). С учетом как минимум трех американских авианосцев и самолетов, базирующихся на базах в Японии и Южной Корее, американцы могут использовать в Восточно-Китайском море до 400 самолетов.
Вот еще одно говорящее фото: F-35B в ангаре USS Wasp. На киле самолета хорошо видно название корабля, то есть, этот самолет включен в постоянную авиагруппу этого корабля. Таким образом, все восемь УДК типа Wasp можно считать авианосцами
Если Япония будет обороняться
Этот вопрос можно рассмотреть и в сугубо оборонительном для Японии ключе, то есть в рамках сценария ограниченного китайско-японского конфликта за обладание отдаленными островами Сенкаку. В этом случае авианосцы для Японии также очень нужны, более того, им явно не хватит наличных кораблей, чтобы удержать воздушное пространство над этими островами.
В этом деле есть три основных момента.
Первое. Острова Сенкаку представляют огромную военную ценность, поскольку размещенная на них батарея противокорабельных ракет и аэродром для F-35B смогут сильно затруднить действия китайского флота в южной части Восточно-Китайского моря. Этот остров прикрывает все северные подступы к Тайваню. Вообще, буквально 4-5 батарей ПКР, размещенных на островах Рюкю, Ишигаки и Сенкаку, способны если не закрыть китайскому флоту путь в океан, то, по крайней мере, сильно затруднить им выход на океанские просторы.
Эта схема дает представление об общей ситуации. Спор тут идет не только и не сколько за рыбные ресурсы и месторождения газа, сколько за контроль над выходом из Восточно-Китайского моря в Тихий океан. Острова Рюкю, Ишигаки и Сенкаку — это барьер
Второе. Китай обладает в этом секторе явным превосходством в воздухе над возможными японскими силами. В распоряжении флота уже есть авианосец Liaoning, на котором базируется до 26 самолетов J-15. Достраивается второй авианосец проекта 001А Pipixia, на котором может базироваться до 36 самолетов J-15. Кроме того, к островам Сенкаку может быть направлена авиация с сухопутных аэродромов на востоке Китая. Держать в воздухе над островами порядка 100-120 самолетов – вполне посильная для ВВС НОАК задача.
Третье. Япония же находится в более трудном положении, поскольку японские сухопутные аэродромы слишком далеко, и можно полагаться только на авиацию, которая подойдет на авианесущих кораблях. Максимально на двух кораблях типа Izumo можно разместить 10-12 самолетов, на двух кораблях типа Huyga – до 4 самолетов. Итого получается до 32 самолетов при использовании всех возможностей. Еще 6-8 F-35B могут находиться на небольших островных аэродромах. Так что, когда в Японии обсуждают возможности закупки до 40 самолетов F-35B, эта цифра отражает максимально возможное их развертывание в районе островов Сенкаку на случай силовых демонстраций или даже боевых действий. Китайская авиация будет иметь минимум двукратное превосходство и легко создаст трехкратное превосходство.
Потому, двух авианосцев (по сути дела, универсальных десантных судов с возможностью базирования авиации) Японии явно недостаточно. Вот если бы Япония построила новый и полноценный авианосец, водоизмещением порядка 60-70 тысяч тонн на котором могло бы базироваться 50-60 самолетов, тогда ВВС Японии смогли бы выступить на равных в воздушном пространстве островов Сенкаку.
Некоторые наблюдения
Из этого следует, что, во-первых, японская программа усиления флота и создания авианосцев в наибольшей степени нацелена на противодействие китайской авиации и флоту в Восточно-Китайском море, в противостоянии и возможной схватке за острова Сенкаку. В этом вопросе у Японии есть собственные интересы (недавно эти отдаленные острова, ранее принадлежавшие частным лицам, были взяты в государственную собственность), а также есть интересы США, в контексте военного противостояния с Китаем. Ни силовые демонстрации по поводу Тайваня, ни тем более, возможная морская блокада Китая, невозможны без твердого контроля за островами Рюкю и Ишигаки и, соответственно, воздушным пространством над ними.
Во-вторых, Курильские острова Японию сейчас интересуют довольно мало в военно-стратегическом отношении, и нет выраженного интереса к ним со стороны США. Даже более того: если американцы планируют какие-нибудь акции против Китая (разумеется, с участием Японии), то становится ясно, что сейчас им выгодно разрешить вопрос по Курильским островам миром, даже с уступками, чтобы обеспечить невмешательство России в конфликт с Китаем или, по крайней мере, сократить аргументацию в пользу такого вмешательства.
Видимо, это заявление изначально было сделано для пробы зарубежного общественного мнения, и лично я не сомневаюсь, что соответствующие японские службы внимательно прочитали все, что было написано по этому поводу в зарубежной прессе, перевели самые сочные выжимки и доложили по начальству.
Я не соглашусь с такими оценками, отчасти панического свойства, сразу по трем причинам. Во-первых, это не новость. Во-вторых, авианосец у Японии будет, как только они купят партию F-35B. И вообще, он у них уже есть! В-третьих, Японии авианосцы (именно во множественном числе) нужны и для чисто оборонительных задач.
Это не новость
Япония рассталась с позицией, что в японском флоте не будет авианосцев, в начале 2018 года. Еще в декабре 2017 года были заявления, что никаких авианосцев не будет. Но потом ситуация поменялась. Правящая Либерально-демократическая партия Японии на своем совещании по обороне, которое состоялось 20 марта 2018 года под председательством Гена Накатани, выдвинуло предложение о развитии собственных авианосцев, чтобы ими дать ответ на «агрессивные действия Китая». Речь идет, конечно, об островах Сенкаку, которые давно уже стали объектом повышенного внимания китайского флота и авиации.
Сенкаку — маленький остров с большим значением
Так что нынешние заявления представляют собой продолжение некоего принципиального решения, принятого восемь месяцев назад.
На мой взгляд, это решение было связано с тем, что в американских военных штабах сменились приоритеты. В 2017 году, как мы знаем, фокус американских военных усилий был направлен на КНДР. Американцы усиленно бряцали оружием, проводили целый ряд учений с привлечением своих авианосцев. Японцы тоже провели несколько интересных учений, вроде отработки высадки десанта с конвертопланов Osprey на берег с последующим наступлением в гористой местности. Общее впечатление от этих учений было довольно однозначным — это была отработка удара и военной операции в Корее. Но 3 сентября 2017 года в Северной Корее провели испытания термоядерной бомбы, и вскоре после этого в Корее началось неудержимое потепление отношений, ранее совершенно немыслимое и включавшее в себя немыслимые ранее события, вроде встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Именно в этот момент в американской военной активности на первое место вышел Китай, и тогда же в Японии вдруг заговорили о том, что им нужен авианосец.
Рассматривая японскую военную политику, надо постоянно иметь в виду, что она не проводится в отрыве от американской военной политики в регионе. Во-первых, потому что Япония и США — военные союзники. Во-вторых, потому, что Япония сама по себе не может проводить в Тихоокеанском регионе самостоятельную военную политику, особенно агрессивного свойства, поскольку все ее вероятные противники заметно сильнее и могут дать отпор (ситуация может поменяться, но пока что это так). В-третьих, японские вооруженные силы, флот и авиация экипированы и тренированы так, чтобы действовать совместно с американцами. Это очевидно хотя бы из того, что японцы ставят на вооружение боевую технику, совместимую с американскими стандартами (приобретенную по импорту или разработанную совместно с американскими корпорациями). По существу, японская армия и флот — это вспомогательные силы для американских операций в регионе.
Раз в США решили теперь связаться с Китаем и выбрали в качестве предлога для того, чтобы "проучить Китай" вопрос с Тайванем, то возникла необходимость усиления американской авиационной группировки в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, чтобы получить преимущество над китайской авиацией. Это непростая задача, в свете того, что в Китая много сухопутных аэродромов в прибрежной зоне, тайваньские аэродромы изначально находятся под прицелом, а занятые американцами авиабазы в Японии слишком далеко от этой акватории. Превращение японских вертолетоносцев в авианосцы нацелено на эту задачу.
Авианосцы для F-35B
Авианосцы у Японии есть уже теперь. Это может показаться довольно странным заявлением, но при более близком рассмотрении это становится вполне очевидным.
Таких кораблей в составе ВМФ Японии уже два: Izumo (DDH183) и Kaga (DDH184), включенный в состав флота в марте 2017 года. Это крупные военные корабли длиной 248 метров и шириной 38 метров, водоизмещением 19,5 тысячи тонн. Размер взлетно-посадочной палубы в данном случае имеет значение. Дело в том, что изначально F-35B создавались в качестве самолетов авиагруппы для универсальных десантных судов типа USS America (LHA-6), который имеет очень схожие размеры посадочной палубы: 257 метров в длину и 32 метра в ширину. Как видим, отличия от Izumo не столь велики. Оба корабля имеют по два грузовых лифта для подъема самолетов на палубу (для USS America каждый из них имеет грузоподъемность в 37,5 тонн, тогда как масса снаряженного F-35B – 22 тонны). Сходство размеров взлетной палубы и оснащения грузовыми лифтами позволяет сказать, что Izumo и Kaga также могут быть кораблями базирования для этих самолетов. F-35B свободно могут сесть на палубу этих кораблей, используя систему вертикальной посадки. Также могут и взлететь. Известно, что прототип F-35B на испытаниях взлетел при разбеге всего 150 метров.
Новейший японский вертолетоносец/авианосец Kaga (DDH184)
Японские представители говорят о том, что вертолетоносцы типа Izumo будут перестроены в авианосцы. Вполне возможно, что потребуются некоторые модификации, связанные с размещением самолетов, оборудования для технического обслуживания, складирования боеприпасов и топлива. Но не слишком большие. В частности, не вполне правы эксперты, утверждающие, что потребуется усиление палубы жаропрочным покрытием. F-35B использует для вертикального взлета и посадки турбовентилятор, а не реактивные двигатели. При взлете с укороченным разбегом сопло двигателя поворачивается вниз, и реактивная струя касается палубы. Однако, некоторые японские офицеры утверждали, что Izumo и Kaga изначально проектировались под F-35B, и трудно предположить, чтобы предусмотрительные японцы не учли этого обстоятельства при постройке корабля.
Но даже без этих переделок, Izumo и Kaga могут выступать в качестве аэродрома подскока для самолетов этого типа. Вертолетоносец также может существенно расширить радиус действий F-35B с сухопутных баз. Корабль может находиться в море в радиусе примерно 1670 км от базы (это дальность полета F-35B), и самолет после дозаправки может совершать вылет в радиусе 865 км от корабля. Таким образом, максимальное удаление от сухопутной базы может составлять более 2500 км. В этом случае самолеты с авиабазы Hyakuri (префектура Ибараки) получают возможность достичь Тайваня, а также северного побережья Филиппин. Это если мы рассматриваем только японские ВВС.
Но ведь на японские корабли могут садиться и американские F-35B. И что мы видим? Вот что. У США и Японии получается такой состав кораблей, способных принимать самолеты этого типа: один корабль типа "America" (второй USS Tripoli достраивается и его обещают ввести в строй в 2019 году), восемь кораблей типа "Wasp" (F-35B произвел пробные посадку и взлет на USS Wasp в марте 2018 года), и два японских корабля типа Izumo. Итого 11 кораблей, пригодных для базирования новейших самолетов.
F-35B во время пробных посадок на борт USS Wasp. Интереснейшая фотография, на которой F-35B запечатлен на бортовом подъемнике. По-моему, она снимает все возражения по поводу возможности базирования самолетов этого типа на УДК типа America и Wasp
Если считать, что каждый из них может принять по десять самолетов, то американцы могут использовать в Восточно-Китайском море 110 F-35B (то есть примерно треть от наличного парка из 353 машин). С учетом как минимум трех американских авианосцев и самолетов, базирующихся на базах в Японии и Южной Корее, американцы могут использовать в Восточно-Китайском море до 400 самолетов.
Вот еще одно говорящее фото: F-35B в ангаре USS Wasp. На киле самолета хорошо видно название корабля, то есть, этот самолет включен в постоянную авиагруппу этого корабля. Таким образом, все восемь УДК типа Wasp можно считать авианосцами
Если Япония будет обороняться
Этот вопрос можно рассмотреть и в сугубо оборонительном для Японии ключе, то есть в рамках сценария ограниченного китайско-японского конфликта за обладание отдаленными островами Сенкаку. В этом случае авианосцы для Японии также очень нужны, более того, им явно не хватит наличных кораблей, чтобы удержать воздушное пространство над этими островами.
В этом деле есть три основных момента.
Первое. Острова Сенкаку представляют огромную военную ценность, поскольку размещенная на них батарея противокорабельных ракет и аэродром для F-35B смогут сильно затруднить действия китайского флота в южной части Восточно-Китайского моря. Этот остров прикрывает все северные подступы к Тайваню. Вообще, буквально 4-5 батарей ПКР, размещенных на островах Рюкю, Ишигаки и Сенкаку, способны если не закрыть китайскому флоту путь в океан, то, по крайней мере, сильно затруднить им выход на океанские просторы.
Эта схема дает представление об общей ситуации. Спор тут идет не только и не сколько за рыбные ресурсы и месторождения газа, сколько за контроль над выходом из Восточно-Китайского моря в Тихий океан. Острова Рюкю, Ишигаки и Сенкаку — это барьер
Второе. Китай обладает в этом секторе явным превосходством в воздухе над возможными японскими силами. В распоряжении флота уже есть авианосец Liaoning, на котором базируется до 26 самолетов J-15. Достраивается второй авианосец проекта 001А Pipixia, на котором может базироваться до 36 самолетов J-15. Кроме того, к островам Сенкаку может быть направлена авиация с сухопутных аэродромов на востоке Китая. Держать в воздухе над островами порядка 100-120 самолетов – вполне посильная для ВВС НОАК задача.
Третье. Япония же находится в более трудном положении, поскольку японские сухопутные аэродромы слишком далеко, и можно полагаться только на авиацию, которая подойдет на авианесущих кораблях. Максимально на двух кораблях типа Izumo можно разместить 10-12 самолетов, на двух кораблях типа Huyga – до 4 самолетов. Итого получается до 32 самолетов при использовании всех возможностей. Еще 6-8 F-35B могут находиться на небольших островных аэродромах. Так что, когда в Японии обсуждают возможности закупки до 40 самолетов F-35B, эта цифра отражает максимально возможное их развертывание в районе островов Сенкаку на случай силовых демонстраций или даже боевых действий. Китайская авиация будет иметь минимум двукратное превосходство и легко создаст трехкратное превосходство.
Потому, двух авианосцев (по сути дела, универсальных десантных судов с возможностью базирования авиации) Японии явно недостаточно. Вот если бы Япония построила новый и полноценный авианосец, водоизмещением порядка 60-70 тысяч тонн на котором могло бы базироваться 50-60 самолетов, тогда ВВС Японии смогли бы выступить на равных в воздушном пространстве островов Сенкаку.
Некоторые наблюдения
Из этого следует, что, во-первых, японская программа усиления флота и создания авианосцев в наибольшей степени нацелена на противодействие китайской авиации и флоту в Восточно-Китайском море, в противостоянии и возможной схватке за острова Сенкаку. В этом вопросе у Японии есть собственные интересы (недавно эти отдаленные острова, ранее принадлежавшие частным лицам, были взяты в государственную собственность), а также есть интересы США, в контексте военного противостояния с Китаем. Ни силовые демонстрации по поводу Тайваня, ни тем более, возможная морская блокада Китая, невозможны без твердого контроля за островами Рюкю и Ишигаки и, соответственно, воздушным пространством над ними.
Во-вторых, Курильские острова Японию сейчас интересуют довольно мало в военно-стратегическом отношении, и нет выраженного интереса к ним со стороны США. Даже более того: если американцы планируют какие-нибудь акции против Китая (разумеется, с участием Японии), то становится ясно, что сейчас им выгодно разрешить вопрос по Курильским островам миром, даже с уступками, чтобы обеспечить невмешательство России в конфликт с Китаем или, по крайней мере, сократить аргументацию в пользу такого вмешательства.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
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