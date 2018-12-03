Мариупольский гамбит Порошенко
В интервью немецкому Funke Media Group Петр Порошенко анонсировал освобождение Россией двух городов: Мариуполя и Бердянска. По его мнению, этот шаг необходим Москве для "пробития" наземного коридора из Донбасса и Крым и окончательного вытеснения Украины из Азовского моря.
Напомним, что Мариуполь – город, находящийся на территории ДНР, оккупированной украинскими формирования в мае 2014 года, а Бердянск – в Запорожской области Украины.
«Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — приводит часть интервью Порошенко его пресс-служба.
В России это выступление оценили как бредовое и нелепое. В частности, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал выступление украинского лидера абсурдом.
«Существование некого плана — это все абсурд, чистая ложь и обман. Этот план существует только в воспаленном воображении Порошенко, который стремится представить Россию в негативном свете и дискредитировать, обвинив во всех немыслимых бедах, при этом, не предоставляя никакие подтверждающие факты», — приводит РИА «Новости» слова депутата.
Однако не стоит относиться к данному выступлению как к очередному нетрезвому «загону» украинского главы. Напомним, что аналогичные заявления предварили провокацию в Керченском проливе, которая, в свою очередь, позволила интенсифицировать информационную и экономическую войну, которую Запад ведет против нашей страны. И в контексте этого следует понимать, что главным выгодоприобретателем этой и других провокаций является именно Запад, а вовсе не Порошенко, который лишь подъедает крохи, которые падают со стола его господ.
Следует отметить, что выгоду от растущей в Европе напряженности получают не только США, но и некоторые наши европейские партнеры, поскольку в условиях санкций и жесткого давления «точечные (по выражению Европарламента) контракты» с нашей страной удается заключать на более выгодных условиях. Поскольку в ситуации абсолютно недобросовестной конкуренции и прямого выдавливания России с европейского рынка она вынуждена, чтобы удержаться на нем, идти на многие уступки в конкретных сделках и принимать те условия, которые в другой ситуации были бы отвергнуты.
Впрочем, вернемся к Мариуполю. Этот город, известный как «морские ворота Донбасса», имеет очень большое значение не для России, а для народных республик. Его утрата нанесла им не только тяжелый экономический, но и стратегический урон. Его расположение на жизненно важных путях позволяет угрожать всему южному флангу ДНР, сегодня одному из самых уязвимых направлений.
С другой стороны, занятие Мариуполя вооруженными силами ДНР станет серьезной фланговой угрозой для ВСУ, подразделения которых могут в случае удара на Волноваху оказаться в новом котле. Тем самым можно вынудить украинские формирования к отступлению со значительной части оккупированных ими территорий ДНР.
То есть стратегическое значение Мариуполя переоценить сложно. И в случае возобновления широкомасштабных боевых действий контрнаступление защитников Донбасса именно на этот город можно спрогнозировать с высокой долей вероятности.
В случае, если Порошенко сумеет развязать новую полномасштабную войну против ЛДНР, его нынешний «прогноз» с высокой степенью вероятности сбудется. Разыгранный им «Марипольский гамбит», вызовет интенсивные бои на этом направлении.
После дебальцевского разгрома последние два года американцы всеми силами подталкивают украинского лидера к интенсивным военным авантюрам на Востоке, чему он в силу инстинкта самосохранения и здорового прагматизма по мере сил противился.
Однако сейчас он в полном соответствии с указанием товарища Троцкого поставлен перед выбором: возможная смерть впереди или неизбежная смерть сзади. Причем в качестве «заградотряда» выступает ширящаяся оппозиция, грозящая лишить его власти, а следовательно, большинства имущества, а возможно, и жизни (врагов Петр Алексеевич нажил за время своего президентства богато).
Голосование в Раде по военному положению было убедительной демонстрацией для Порошенко того, что он и его будущность целиком и полностью зависят от американских хозяев (именно закулисные консультации американских эмиссаров с главами фракций обеспечили принятие военного положения в усеченном варианте). И судя по динамике происходящего, Порошенко таки отправят в последнюю «банзай-атаку».
Крайне настораживающим фактом стала сценка, разыгранная Трампом вокруг запланированной с Владимиром Путиным. Он выставил себя некомпетентным и не вполне адекватным человеком, для того чтобы показать, что Вашингтон не имеет ни малейшего отношения к провокации в Керченском проливе и даже не в курсе того, что там произошло.
Между тем о прямой причастности США к организации этого происшествия прямо указывают эксперты и представители российской власти, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов. Косвенным подтверждением этому стала и повышенная разведывательная активность американских систем слежения, в том числе и воздушных, в районе Керченского пролива. И поверить в то, что Трамп узнал обо всем только через три дня, крайне сложно. Таким образом, есть все основания полагать, что Вашингтон специально дистанцируется от украинского вопроса, готовя себя «алиби» в свете готовящихся событий.
Так что в самое ближайшее время есть все основания ожидать резкой активизации боевых действий на юге ДНР, которые будут представлены украинскими и западными источниками как попытка России «захватить Мариуполь и Бердянск», о которой «предупреждал Порошенко».
То есть будет вновь разыграна старая комбинация, которая пойдя «довеском» к «делу Скрипалей» и «происшествию в Керченском проливе», должна будет серьезно подорвать позиции России на мировой арене.
Впрочем, нет оснований полагать, что Москва поведет себя столь же смирно, как она это делала во время «жаркой фазы» боев в Донбассе лета-осени 2014 года и зимы 2015 года. Об этом вполне ясно заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, сейчас настал момент ответственного подхода и настоящей помощи Украине, потому что она зашла под руководством своего — даже не знаю, как назвать, давайте назовем — все-таки президента, слишком далеко в провокативных действиях», — отметила она.
По словам Захаровой, страны и политики, воодушевлявшие Киев к проводимой политике на протяжении многих лет, должны поставить на место нынешние власти Украины. В частности, ввиду участившихся атак на дипломатические представительства РФ на Украине у российской общественности может закончиться терпение, подчеркнула представитель МИД.
В ходе брифинга журналисты поинтересовались, есть ли в планах МИД РФ в связи с ростом экстремизма и случаев нападений на диппредставительства на Украине перенос российских учреждений из Киева и Львова в Донецк и Луганск, на что представитель МИД ответила, что перенос не всегда нужен.
«Иногда так получается, что меняется статус диппредставительств. У нас, например, было генконсульство в Симферополе, а потом стало представительством иностранных дел в регионе», – напомнила Мария Захарова.
Вовсе не обязательно, что для изменения статуса российских диппредставительств в Киеве, Харькове и Одессе, нужно будет осуществлять масштабную военную операцию по принуждению к миру киевской хунты.
В интервью известному военкору Юрию Котенку глава «Союза добровольцев Донбасса», бывший премьер Донецкой народной республики Александр Бородай сообщил, что России даже войска на Украину не нужно вводить, чтобы обрушить нынешний режим развалить соседнюю страну — достаточно остановить товарооборот и закрыть границы.
Оценивая перспективу расширения западных санкций против России Мария Захарова призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «не заморачиваться» с поиском поводов для новых санкций, а просто объявлять их, когда ей это нужно.
«Поэтому какой смысл говорить о ситуации в Керченском проливе, сирийском урегулировании, ситуации в других регионах? Это всё лишнее уже. Мне кажется, будет правильнее, честнее, да и меньше сил будет у неё (Терезы Мэй) отнимать (а они ей сейчас нужны в контексте Брексита), просто говорить о том, что нужны новые санкции в отношении России. И всё. Мне кажется, ни у кого даже претензий к ним не будет. Это просто повторение мантры, меняется сценография, а таинство остаётся тем же», – добавила Захарова, тем самым давая понять, что институт западных санкций не только абсолютно девальвирован, но и не является эффективным инструментом воздействия на нашу страну.
Иными словами, высока вероятность того, что «Мариупольский гамбит», если он будет разыгран, не принесет ни Порошенко, ни его хозяевам желаемого результата.
Напомним, что Мариуполь – город, находящийся на территории ДНР, оккупированной украинскими формирования в мае 2014 года, а Бердянск – в Запорожской области Украины.
«Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — приводит часть интервью Порошенко его пресс-служба.
В России это выступление оценили как бредовое и нелепое. В частности, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал выступление украинского лидера абсурдом.
«Существование некого плана — это все абсурд, чистая ложь и обман. Этот план существует только в воспаленном воображении Порошенко, который стремится представить Россию в негативном свете и дискредитировать, обвинив во всех немыслимых бедах, при этом, не предоставляя никакие подтверждающие факты», — приводит РИА «Новости» слова депутата.
Однако не стоит относиться к данному выступлению как к очередному нетрезвому «загону» украинского главы. Напомним, что аналогичные заявления предварили провокацию в Керченском проливе, которая, в свою очередь, позволила интенсифицировать информационную и экономическую войну, которую Запад ведет против нашей страны. И в контексте этого следует понимать, что главным выгодоприобретателем этой и других провокаций является именно Запад, а вовсе не Порошенко, который лишь подъедает крохи, которые падают со стола его господ.
Следует отметить, что выгоду от растущей в Европе напряженности получают не только США, но и некоторые наши европейские партнеры, поскольку в условиях санкций и жесткого давления «точечные (по выражению Европарламента) контракты» с нашей страной удается заключать на более выгодных условиях. Поскольку в ситуации абсолютно недобросовестной конкуренции и прямого выдавливания России с европейского рынка она вынуждена, чтобы удержаться на нем, идти на многие уступки в конкретных сделках и принимать те условия, которые в другой ситуации были бы отвергнуты.
Впрочем, вернемся к Мариуполю. Этот город, известный как «морские ворота Донбасса», имеет очень большое значение не для России, а для народных республик. Его утрата нанесла им не только тяжелый экономический, но и стратегический урон. Его расположение на жизненно важных путях позволяет угрожать всему южному флангу ДНР, сегодня одному из самых уязвимых направлений.
С другой стороны, занятие Мариуполя вооруженными силами ДНР станет серьезной фланговой угрозой для ВСУ, подразделения которых могут в случае удара на Волноваху оказаться в новом котле. Тем самым можно вынудить украинские формирования к отступлению со значительной части оккупированных ими территорий ДНР.
То есть стратегическое значение Мариуполя переоценить сложно. И в случае возобновления широкомасштабных боевых действий контрнаступление защитников Донбасса именно на этот город можно спрогнозировать с высокой долей вероятности.
В случае, если Порошенко сумеет развязать новую полномасштабную войну против ЛДНР, его нынешний «прогноз» с высокой степенью вероятности сбудется. Разыгранный им «Марипольский гамбит», вызовет интенсивные бои на этом направлении.
После дебальцевского разгрома последние два года американцы всеми силами подталкивают украинского лидера к интенсивным военным авантюрам на Востоке, чему он в силу инстинкта самосохранения и здорового прагматизма по мере сил противился.
Однако сейчас он в полном соответствии с указанием товарища Троцкого поставлен перед выбором: возможная смерть впереди или неизбежная смерть сзади. Причем в качестве «заградотряда» выступает ширящаяся оппозиция, грозящая лишить его власти, а следовательно, большинства имущества, а возможно, и жизни (врагов Петр Алексеевич нажил за время своего президентства богато).
Голосование в Раде по военному положению было убедительной демонстрацией для Порошенко того, что он и его будущность целиком и полностью зависят от американских хозяев (именно закулисные консультации американских эмиссаров с главами фракций обеспечили принятие военного положения в усеченном варианте). И судя по динамике происходящего, Порошенко таки отправят в последнюю «банзай-атаку».
Крайне настораживающим фактом стала сценка, разыгранная Трампом вокруг запланированной с Владимиром Путиным. Он выставил себя некомпетентным и не вполне адекватным человеком, для того чтобы показать, что Вашингтон не имеет ни малейшего отношения к провокации в Керченском проливе и даже не в курсе того, что там произошло.
Между тем о прямой причастности США к организации этого происшествия прямо указывают эксперты и представители российской власти, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов. Косвенным подтверждением этому стала и повышенная разведывательная активность американских систем слежения, в том числе и воздушных, в районе Керченского пролива. И поверить в то, что Трамп узнал обо всем только через три дня, крайне сложно. Таким образом, есть все основания полагать, что Вашингтон специально дистанцируется от украинского вопроса, готовя себя «алиби» в свете готовящихся событий.
Так что в самое ближайшее время есть все основания ожидать резкой активизации боевых действий на юге ДНР, которые будут представлены украинскими и западными источниками как попытка России «захватить Мариуполь и Бердянск», о которой «предупреждал Порошенко».
То есть будет вновь разыграна старая комбинация, которая пойдя «довеском» к «делу Скрипалей» и «происшествию в Керченском проливе», должна будет серьезно подорвать позиции России на мировой арене.
Впрочем, нет оснований полагать, что Москва поведет себя столь же смирно, как она это делала во время «жаркой фазы» боев в Донбассе лета-осени 2014 года и зимы 2015 года. Об этом вполне ясно заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, сейчас настал момент ответственного подхода и настоящей помощи Украине, потому что она зашла под руководством своего — даже не знаю, как назвать, давайте назовем — все-таки президента, слишком далеко в провокативных действиях», — отметила она.
По словам Захаровой, страны и политики, воодушевлявшие Киев к проводимой политике на протяжении многих лет, должны поставить на место нынешние власти Украины. В частности, ввиду участившихся атак на дипломатические представительства РФ на Украине у российской общественности может закончиться терпение, подчеркнула представитель МИД.
В ходе брифинга журналисты поинтересовались, есть ли в планах МИД РФ в связи с ростом экстремизма и случаев нападений на диппредставительства на Украине перенос российских учреждений из Киева и Львова в Донецк и Луганск, на что представитель МИД ответила, что перенос не всегда нужен.
«Иногда так получается, что меняется статус диппредставительств. У нас, например, было генконсульство в Симферополе, а потом стало представительством иностранных дел в регионе», – напомнила Мария Захарова.
Вовсе не обязательно, что для изменения статуса российских диппредставительств в Киеве, Харькове и Одессе, нужно будет осуществлять масштабную военную операцию по принуждению к миру киевской хунты.
В интервью известному военкору Юрию Котенку глава «Союза добровольцев Донбасса», бывший премьер Донецкой народной республики Александр Бородай сообщил, что России даже войска на Украину не нужно вводить, чтобы обрушить нынешний режим развалить соседнюю страну — достаточно остановить товарооборот и закрыть границы.
Оценивая перспективу расширения западных санкций против России Мария Захарова призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «не заморачиваться» с поиском поводов для новых санкций, а просто объявлять их, когда ей это нужно.
«Поэтому какой смысл говорить о ситуации в Керченском проливе, сирийском урегулировании, ситуации в других регионах? Это всё лишнее уже. Мне кажется, будет правильнее, честнее, да и меньше сил будет у неё (Терезы Мэй) отнимать (а они ей сейчас нужны в контексте Брексита), просто говорить о том, что нужны новые санкции в отношении России. И всё. Мне кажется, ни у кого даже претензий к ним не будет. Это просто повторение мантры, меняется сценография, а таинство остаётся тем же», – добавила Захарова, тем самым давая понять, что институт западных санкций не только абсолютно девальвирован, но и не является эффективным инструментом воздействия на нашу страну.
Иными словами, высока вероятность того, что «Мариупольский гамбит», если он будет разыгран, не принесет ни Порошенко, ни его хозяевам желаемого результата.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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