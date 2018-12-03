Российские дипломаты прокомментировали военную операцию Лондона на Украине

В РФ отреагировали на сообщение британских СМИ об операции на территории Украины. Речь идёт о публикации «Би-Би-Си», где сообщалось, что на Украине находятся военнослужащие из секретной 77-й бригады, которые занимаются выполнением задач по психологическому воздействию и информационным операциям. Также рассказано о решении военных задач в Интернете.Вбросы Bellingcat в том числе?Российское посольство в Лондоне, комментируя сообщение крупного СМИ Британии, отметило, что вполне можно констатировать факт вмешательства со стороны Соединённого королевства в ситуацию, которая предшествует украинским выборам. Отмечено, что об участии британских военных в подготовке украинских силовиков было известно и раньше, но теперь факты говорят о том, что военное присутствие Британии на украинской территории серьёзным образом расширилось и уже не ограничивается такой целью как мирное население Донецкого и Луганского регионов.Российские дипломаты отметили, что в 2013-2014 годах Лондон открыто поддержал антиконституционный госпереворот в Киеве и приход к власти «так называемого правительства победителей». Сегодняшние факты говорят о том, что Лондон собирается делать ставку на майданные власти, действия которых полностью отражают британские интересы на Украине.Можно себе представить, какая истерика поднялась бы на Западе, если бы в крупном российском СМИ было объявлено, что Россия планирует провести операции военного характера, в том числе с использованием Интернета, на территории какого-либо европейского государства. Однозначно разговор бы зашёл о необходимости расширения антироссийских санкций. Однако в случае самого себя Лондон не считает чем-то предосудительным откровенное вмешательство в дела другого государства.