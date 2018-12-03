Захарова: Это именно РФ защищает Европу от варварства и тирании
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента о том, что РФ якобы собирается «захватить украинские порты на Азовском море». Напомним, что Пётр Порошенко в своём очередном интервью западным СМИ заявил, что Россия «нацелилась на Бердянск и Мариуполь».
Свой комментарий по поводу слов г-на Порошенко Мария Захарова оставила на странице в Facebook.
Она отметила, что чёткую характеристику всего того, что происходит на современной Украине, дал экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Он сообщил о том, что Украина попыталась втянуть Германию в войну. Речь шла об известной провокации в Чёрном море.
Мария Захарова:
Официальный представитель МИД России отметила, что именно на Украине сегодня происходит разгул экстремистов и военизированных объединений, именно там идёт война против своего народа.
Из публикации:
Обращает на себя внимание, сколько «набежало» комментаторов, которые, мягко говоря, «осудили» пост Марии Захаровой. При этом Фейсбук «заботливо» вывел в топ большинство именно тех комментариев, где высказывается критика в адрес Захаровой и опубликованного ею поста.
В другом посте Мария Захарова прокомментировала заявление Петра Порошенко, в котором тот сообщил, что Путин отверг его предложение поговорить по телефону. Мария Захарова в качестве комментария представила видеоролик с песней "Позвони мне! Позвони!"
Свой комментарий по поводу слов г-на Порошенко Мария Захарова оставила на странице в Facebook.
Она отметила, что чёткую характеристику всего того, что происходит на современной Украине, дал экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Он сообщил о том, что Украина попыталась втянуть Германию в войну. Речь шла об известной провокации в Чёрном море.
Мария Захарова:
После того, как Порошенко заявил о том, что Россия якобы "намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом».
Официальный представитель МИД России отметила, что именно на Украине сегодня происходит разгул экстремистов и военизированных объединений, именно там идёт война против своего народа.
Из публикации:
Украину характеризует (…) пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти.
Обращает на себя внимание, сколько «набежало» комментаторов, которые, мягко говоря, «осудили» пост Марии Захаровой. При этом Фейсбук «заботливо» вывел в топ большинство именно тех комментариев, где высказывается критика в адрес Захаровой и опубликованного ею поста.
В другом посте Мария Захарова прокомментировала заявление Петра Порошенко, в котором тот сообщил, что Путин отверг его предложение поговорить по телефону. Мария Захарова в качестве комментария представила видеоролик с песней "Позвони мне! Позвони!"
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Мария Захарова
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