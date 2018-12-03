Захарова: Это именно РФ защищает Европу от варварства и тирании

После того, как Порошенко заявил о том, что Россия якобы "намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом».

Украину характеризует (…) пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента о том, что РФ якобы собирается «захватить украинские порты на Азовском море». Напомним, что Пётр Порошенко в своём очередном интервью западным СМИ заявил, что Россия «нацелилась на Бердянск и Мариуполь».Свой комментарий по поводу слов г-на Порошенко Мария Захарова оставила на странице в Facebook.Она отметила, что чёткую характеристику всего того, что происходит на современной Украине, дал экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Он сообщил о том, что Украина попыталась втянуть Германию в войну. Речь шла об известной провокации в Чёрном море.Мария Захарова:Официальный представитель МИД России отметила, что именно на Украине сегодня происходит разгул экстремистов и военизированных объединений, именно там идёт война против своего народа.Из публикации:Обращает на себя внимание, сколько «набежало» комментаторов, которые, мягко говоря, «осудили» пост Марии Захаровой. При этом Фейсбук «заботливо» вывел в топ большинство именно тех комментариев, где высказывается критика в адрес Захаровой и опубликованного ею поста.В другом посте Мария Захарова прокомментировала заявление Петра Порошенко, в котором тот сообщил, что Путин отверг его предложение поговорить по телефону. Мария Захарова в качестве комментария представила видеоролик с песней "Позвони мне! Позвони!"