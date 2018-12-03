Семенченко прокомментировал заявления в СМИ о его задержании в Тбилиси

Потом Семенченко убыл в неизвестном направлении.

В связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси занимаюсь информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации. И нет у меня никакой дипломатической неприкосновенности - здесь я самый обычный иностранец.

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива прокомментировал известия о том, что в Грузии были задержаны несколько вооружённых граждан Украины. Напомним, что сначала в грузинских СМИ была озвучена информация о задержании 7 украинских граждан, а затем сводки поменялись, и в них стали публиковаться данные уже о 6 задержанных.По словам Кивы, одним из задержанных в Тбилиси оказался и депутат Верховной рады Украины Семён Семенченко, представляющий политическое объединение «Самопомощь». Кива утверждает, что Семенченко в конечном итоге был отпущен только лишь по той причине, что у него имелся депутатский мандат и «дипломатический паспорт».Кива:О том, что Семенченко действительно задерживался грузинскими правоохранителями, сообщает и советник украинского президента Юрий Бирюков.Как эти сообщения в СМИ прокомментировал сам г-н Семенченко?Нардеп ВРУ назвал все эти заявления враньём. По словам Семенченко, украинские СМИ «тиражируют ложь» с сайтов телеканала «Звезда» и «Русская весна».По заявлениям Семенченко, информация о том, что в Грузии его задерживали – фейк, как фейк и то, что он вылетел из Грузии в неизвестном направлении.При этом Семенченко дал понять, что он действительно ведёт определённого рода деятельность по ситуации в Грузии.Из заметки экс-командира нацбата «Донбасс»:В комментариях к посту Семенченко призвали нардепа быть честным и объяснить, за что же были задержаны украинские граждане в Тбилиси, где проявили себя протестные настроения (против избрания президентом Саломе Зурабишвили).