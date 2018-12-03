Иностранные инвестиции: великая польза для РФ или троянский конь противников?

Россия на протяжении последних десятилетий занимается привлечением инвестиций. Принято считать, что иностранный капитал является той движущей силой, которая оказывает содействие в модернизации, обогащении опыта и повышении занятости населения. С точки зрения государства, ценность иностранных инвестиций заключается в том, что они способны привнести внутрь России максимум ресурса, приводя к воплощению социально значимых программ, росту производительности и эффективности труда.Авторы проекта «Время – вперёд!» пытаются разобраться в сути понятия «иностранные инвестиции», их видах и выясняют, действительно ли они полезны для развития российской экономики.Вопросов по этому поводу возникает много. Если мы ожидаем иностранных инвестиций, то зачем же в таком случае сами инвестируем в американские долговые обязательства? Здесь стоит заметить, что в последние годы процент вложений всё же пошёл на спад.Нужны ли вообще иностранные инвестиции нашему государству? В чём их опасность? Почему прямые инвестиции для России гораздо выгоднее, чем портфельные? Почему они в тоже время являются «троянским конём», и их нужно привлекать с осторожностью? Как правильно регулировать иностранный капитал? Каким образом иностранные инвестиции связаны с современными технологиями? Все ответы в ролике «Как не продать Россию. Польза и опасность инвестиций».