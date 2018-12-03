Признание косовского "суверенитета" отозвано ещё одним государством мира

Премьер-министр Соломоновых Островов Рик Хоуенипвела в ходе выступления на ГА ООН

Признание «суверенитета» Косово отозвало ещё государство мира. Речь идёт о Соломоновых Островах (страна, расположенная в Тихом океане – архипелаг в составе Меланезии). Ранее власти Соломоновых Островов заявили о признании косовской «независимости».Один из документов об отзыве признания правительство Соломоновых Островов направило в дипломатическое представительство так называемых косовских властей, расположенное в австралийской столице – Канберре. Второй документ направлен уже в Приштину.На Соломоновых Островах сообщают, что отзыв признания состоялся в связи с тем, что Приштина до сих пор не начала диалог с Белградом под эгидой Европейского союза. При этом в документах содержится призыв к «косовским властям» сесть за стол переговоров и отказаться от эскалации.Таким образом, признание «независимости» Косово всего за несколько месяцев было отозвано целым рядом государств мира, среди которых не только Соломоновы Острова, но также Либерия, Гренада, Лесото, Суринам, Сан-Томе и Принсипи, Бурунди, Гвинея-Бисау, Папуа – Новая Гвинея и др.Сами Соломоновы Острова (население около 520 тыс. человек) получили независимость от британской короны в 1978 году. Причём формально главой государства по-прежнему является английская королева, а одна из главных должностей в стране – должность генерал-губернатора.