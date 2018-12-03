Признание косовского "суверенитета" отозвано ещё одним государством мира
Признание «суверенитета» Косово отозвало ещё государство мира. Речь идёт о Соломоновых Островах (страна, расположенная в Тихом океане – архипелаг в составе Меланезии). Ранее власти Соломоновых Островов заявили о признании косовской «независимости».
Один из документов об отзыве признания правительство Соломоновых Островов направило в дипломатическое представительство так называемых косовских властей, расположенное в австралийской столице – Канберре. Второй документ направлен уже в Приштину.
На Соломоновых Островах сообщают, что отзыв признания состоялся в связи с тем, что Приштина до сих пор не начала диалог с Белградом под эгидой Европейского союза. При этом в документах содержится призыв к «косовским властям» сесть за стол переговоров и отказаться от эскалации.
Таким образом, признание «независимости» Косово всего за несколько месяцев было отозвано целым рядом государств мира, среди которых не только Соломоновы Острова, но также Либерия, Гренада, Лесото, Суринам, Сан-Томе и Принсипи, Бурунди, Гвинея-Бисау, Папуа – Новая Гвинея и др.
Сами Соломоновы Острова (население около 520 тыс. человек) получили независимость от британской короны в 1978 году. Причём формально главой государства по-прежнему является английская королева, а одна из главных должностей в стране – должность генерал-губернатора.
Один из документов об отзыве признания правительство Соломоновых Островов направило в дипломатическое представительство так называемых косовских властей, расположенное в австралийской столице – Канберре. Второй документ направлен уже в Приштину.
Премьер-министр Соломоновых Островов Рик Хоуенипвела в ходе выступления на ГА ООН
На Соломоновых Островах сообщают, что отзыв признания состоялся в связи с тем, что Приштина до сих пор не начала диалог с Белградом под эгидой Европейского союза. При этом в документах содержится призыв к «косовским властям» сесть за стол переговоров и отказаться от эскалации.
Таким образом, признание «независимости» Косово всего за несколько месяцев было отозвано целым рядом государств мира, среди которых не только Соломоновы Острова, но также Либерия, Гренада, Лесото, Суринам, Сан-Томе и Принсипи, Бурунди, Гвинея-Бисау, Папуа – Новая Гвинея и др.
Сами Соломоновы Острова (население около 520 тыс. человек) получили независимость от британской короны в 1978 году. Причём формально главой государства по-прежнему является английская королева, а одна из главных должностей в стране – должность генерал-губернатора.
- Использованы фотографии:
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