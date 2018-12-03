В «Роскосмосе» назвали причину своих проблем
Согласно плану по госпрограмме космической деятельности на 2013-2020 годы, доля российского экспорта ракетно-космической продукции по итогам 2017 года должна была составить 24,5% от мирового, однако по факту этот показатель не превысил 8,5% (по итогам 2016 года – 8,8%), пишет РБК со ссылкой на отчет «Роскосмоса» за прошлый год.
В корпорации такое отставание объясняют западными санкциями и падением курса рубля, не позволившим оснастить технику «высококачественной импортной аппаратурой». Кроме того, проблемы со средствами выведения на орбиту связаны с деятельностью частных американских компаний, в первую очередь SpaceX, устанавливающих демпинговые цены на космические запуски.
Доля выпуска ракетной техники от мирового объема в прошлом году составила 7,1% (план – 7,7%). Это объясняется сокращением бюджетного финансирования.
Вместо запланированных 25 космических аппаратов корпорация смогла запустить только 17 (без учета 4 спутников военного назначения). В трех случаях запуски были перенесены по вине украинских производителей, не поставивших комплектующие либо задержавших производство носителя.
В частности, запуск аппарата «Гонец-М» перенесен на год из-за того, что Украина не поставила комплектующие для разгонного блока «Бриз-КМ». Аналогичная причина вынудила перенести на 2018 год запуск одного устройства дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B (запущен в апреле текущего года). Сорван запуск и украинского спутника «Лыбидь». Причина – задержка изготовления носителя украинского производства.
Но, видимо, есть и другие факторы, повлиявшие на работу «Роскосмоса»: как недавно заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин, корпорация вышла на первое место по числу финансовых нарушений. Причем, по его словам, несколько миллиардов бюджетных рублей были попросту украдены. По фактам злоупотреблений СКР возбудил более десятка уголовных дел.
В корпорации такое отставание объясняют западными санкциями и падением курса рубля, не позволившим оснастить технику «высококачественной импортной аппаратурой». Кроме того, проблемы со средствами выведения на орбиту связаны с деятельностью частных американских компаний, в первую очередь SpaceX, устанавливающих демпинговые цены на космические запуски.
Доля выпуска ракетной техники от мирового объема в прошлом году составила 7,1% (план – 7,7%). Это объясняется сокращением бюджетного финансирования.
Вместо запланированных 25 космических аппаратов корпорация смогла запустить только 17 (без учета 4 спутников военного назначения). В трех случаях запуски были перенесены по вине украинских производителей, не поставивших комплектующие либо задержавших производство носителя.
В частности, запуск аппарата «Гонец-М» перенесен на год из-за того, что Украина не поставила комплектующие для разгонного блока «Бриз-КМ». Аналогичная причина вынудила перенести на 2018 год запуск одного устройства дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B (запущен в апреле текущего года). Сорван запуск и украинского спутника «Лыбидь». Причина – задержка изготовления носителя украинского производства.
Но, видимо, есть и другие факторы, повлиявшие на работу «Роскосмоса»: как недавно заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин, корпорация вышла на первое место по числу финансовых нарушений. Причем, по его словам, несколько миллиардов бюджетных рублей были попросту украдены. По фактам злоупотреблений СКР возбудил более десятка уголовных дел.
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